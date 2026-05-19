DE
FR
Abonnieren

Bestmarke knapp geknackt
Super League stellt neuen Zuschauerrekord auf

Ein Blick auf die Zuschauerzahlen verrät: So beliebt wie in der abgelaufenen Saison waren die Spiele in der Super League noch nie.
Publiziert: 14:25 Uhr
|
Aktualisiert: 14:28 Uhr
Kommentieren
1/5
Die Super League hat einen neuen Zuschauerrekord aufgestellt. YB war dabei erneut die Nummer 1.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Rekord in der Super League: 12'331 Fans im Schnitt pro Spiel
  • Young Boys führen mit 27'531 Fans, Lugano Schlusslicht mit 3583 Fans
  • Insgesamt wurden 2'811'465 Tickets für 228 Spiele verkauft
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Die Swiss Football League (SFL) hat die Zuschauerzahlen für die abgelaufene Saison bekanntgegeben. Die Super League hat 2025/26 erneut einen neuen Rekord aufgestellt – aber nur hauchdünn. 

Im Durchschnitt waren bei einem Spiel der höchsten Liga 12'331 Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion. Das sind 17 mehr als in der Vorsaison. Total ergibt das 2'811'465 verkaufte Tickets für die 228 Spiele.

Den höchsten Zuschauerschnitt weisen erneut die Young Boys auf (27'531), dicht gefolgt vom FC Basel (26'508). Schlusslicht ist der FC Lugano, der in der letzten Spielzeit im Stadio Cornaredo im Schnitt nur 3583 Fans begrüssen durfte. Man darf gespannt sein, wie sich diese Zahl in der neu gebauten AIL-Arena direkt nebenan in der Saison 2026/27 entwickeln wird.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

In der Challenge League erreichte einzig der FC Aarau einen Durchschnitt auf Super-League-Niveau. Mit 5444 Fans pro Heimspiel hätten die Aargauer im Oberhaus auf Rang 11 abgeschnitten. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Mehr zur Super League
Basel verstärkt die sportliche Führung
FCB-News
Neuer Direktor und zwei Scouts
Basel verstärkt die sportliche Führung
GC-Trainer Zeidler greift nach Barrage-Hinspiel zum Psycho-Trick
Mit Video
«Aarau hat viel zu verlieren»
GC-Trainer Zeidler greift nach Barrage-Hinspiel zum Psycho-Trick
Die Gründe für die Basler Horror-Saison
Meisterteam überbewertet
Die Gründe für die Basler Horror-Saison
FCZ-Profi fährt mit Fussballzwerg an die WM
Mit Video
FCZ-News
Nach historischer Quali
FCZ-Profi fährt mit Fussballzwerg an die WM
Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
38
28
75
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
38
25
70
3
FC Lugano
FC Lugano
38
17
67
4
FC Sion
FC Sion
38
23
63
5
FC Basel
FC Basel
38
-3
56
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
38
11
55
Champions League-Qualifikation
Conference League Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
38
10
53
2
Servette FC
Servette FC
38
8
53
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
38
-14
42
4
FC Zürich
FC Zürich
38
-23
38
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
38
-26
33
6
FC Winterthur
FC Winterthur
38
-56
23
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
Challenge League
Challenge League
Bellinzona
Bellinzona
Étoile Carouge
Étoile Carouge
Stade-Lausanne-Ouchy
Stade-Lausanne-Ouchy
Rapperswil-Jona
Rapperswil-Jona
Stade Nyonnais
Stade Nyonnais
FC Wil
FC Wil
Neuchâtel Xamax
Neuchâtel Xamax
FC Vaduz
FC Vaduz
FC Aarau
FC Aarau
FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Servette FC
Servette FC
FC Basel
FC Basel
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Meistgelesen
    Meistgelesen
      In diesem Artikel erwähnt
      Yverdon Sport FC
      Yverdon Sport FC
      Challenge League
      Challenge League
      Bellinzona
      Bellinzona
      Étoile Carouge
      Étoile Carouge
      Stade-Lausanne-Ouchy
      Stade-Lausanne-Ouchy
      Rapperswil-Jona
      Rapperswil-Jona
      Stade Nyonnais
      Stade Nyonnais
      FC Wil
      FC Wil
      Neuchâtel Xamax
      Neuchâtel Xamax
      FC Vaduz
      FC Vaduz
      FC Aarau
      FC Aarau
      FC Thun
      FC Thun
      FC Winterthur
      FC Winterthur
      Grasshopper Club Zürich
      Grasshopper Club Zürich
      FC Sion
      FC Sion
      FC St. Gallen
      FC St. Gallen
      FC Lausanne-Sport
      FC Lausanne-Sport
      FC Zürich
      FC Zürich
      FC Lugano
      FC Lugano
      FC Luzern
      FC Luzern
      BSC Young Boys
      BSC Young Boys
      Servette FC
      Servette FC
      FC Basel
      FC Basel
      Super League
      Super League