Darum gehts
- Rekord in der Super League: 12'331 Fans im Schnitt pro Spiel
- Young Boys führen mit 27'531 Fans, Lugano Schlusslicht mit 3583 Fans
- Insgesamt wurden 2'811'465 Tickets für 228 Spiele verkauft
Die Swiss Football League (SFL) hat die Zuschauerzahlen für die abgelaufene Saison bekanntgegeben. Die Super League hat 2025/26 erneut einen neuen Rekord aufgestellt – aber nur hauchdünn.
Im Durchschnitt waren bei einem Spiel der höchsten Liga 12'331 Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion. Das sind 17 mehr als in der Vorsaison. Total ergibt das 2'811'465 verkaufte Tickets für die 228 Spiele.
Den höchsten Zuschauerschnitt weisen erneut die Young Boys auf (27'531), dicht gefolgt vom FC Basel (26'508). Schlusslicht ist der FC Lugano, der in der letzten Spielzeit im Stadio Cornaredo im Schnitt nur 3583 Fans begrüssen durfte. Man darf gespannt sein, wie sich diese Zahl in der neu gebauten AIL-Arena direkt nebenan in der Saison 2026/27 entwickeln wird.
In der Challenge League erreichte einzig der FC Aarau einen Durchschnitt auf Super-League-Niveau. Mit 5444 Fans pro Heimspiel hätten die Aargauer im Oberhaus auf Rang 11 abgeschnitten.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
38
28
75
2
FC St. Gallen
38
25
70
3
FC Lugano
38
17
67
4
FC Sion
38
23
63
5
FC Basel
38
-3
56
6
BSC Young Boys
38
11
55
1
FC Luzern
38
10
53
2
Servette FC
38
8
53
3
FC Lausanne-Sport
38
-14
42
4
FC Zürich
38
-23
38
5
Grasshopper Club Zürich
38
-26
33
6
FC Winterthur
38
-56
23