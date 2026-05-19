Neues Personal beim FC Basel: Andreas Herrmann und Marko Filipovic kommen von Manchester United, Dennis Hofmann von Eintracht Frankfurt. Das Trio wird als Technischer Direktor, Chefscout respektive Scout fungieren.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Jetzt herrscht Gewissheit: Wie von Blick angekündigt, stossen Andreas Herrmann (34) und Marko Filipovic (47) von Manchester United zum FC Basel. Beide hatten bislang tragende Rollen im Nachwuchs und Scouting des englischen Rekordmeisters inne. Herrmann fungierte als sogenannter «Head of Emerging Talent», Filipovic arbeitete als Scout für das Premier-League-Team der Red Devils.

In Basel werden die beiden in veränderten Rollen auftreten. Herrmann wird in Basel neuer Technischer Direktor und ist «für die Bereiche Scouting, Recruiting, Verhandlungen, Agenten-Management etc. operativ verantwortlich», wie der FCB in einer Medienmitteilung erklärt. Damit wird der Schweizer auch der Vorgesetzte des Sportchefs sein, den der Klub nach dem Abgang von Daniel Stucki (44) noch sucht. Die Stelle des Technischen Direktors existierte in dieser Form bislang nicht, es kommt also zu einer Aufstockung in der sportlichen Führung. Der neue Sportchef dürfte dadurch weniger Kompetenzen haben als Vorgänger Stucki.

Der Schweiz-Bosnier Filipovic wird neuer Chefscout. Das Scoutingteam wird zudem mit Dennis Hofmann (33) verstärkt. Der Deutsche kommt von Eintracht Frankfurt ans Rheinknie. Er war laut FCB bereits seit einigen Wochen im Hintergrund für den Verein tätig.

«Wir freuen uns sehr, dass wir Andreas, Marko und Dennis für den FCB gewinnen konnten. Sie werden uns mit ihrer langjährigen Expertise in diesem entscheidenden Bereich sicherlich weiterbringen. Für den FCB ist es ein wichtiger Schritt in die Zukunft, dass wir damit in der Spieler-Rekrutierung die Kompetenz, Professionalität und Innovation deutlich ausbauen können. Wir wollen und müssen uns diesbezüglich auf hohe internationale Standards begeben, wenn wir auch künftig gute Spieler zum FCB holen wollen, die uns helfen, unsere ambitionierten sportlichen Ziele zu erreichen», wird Präsident David Degen zitiert.

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