Fussballzwerg Curaçao nominiert sein WM-Kader für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada. Mit dabei: FCZ-Mittelfeldspieler Livano Comenencia.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

WM-Zwerg Curaçao gibt am Montagnachmittag sein Kader für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada bekannt. Unter den 26 Spielern, die Ex-Schalke-Trainer Fred Rutten (63) aufbietet, ist auch FCZ-Spieler Livano Comenencia (22).

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Der Mittelfeldspieler wechselte vergangenen August vom Juve-Nachwuchs nach Zürich. Im November schrieb Comenencia mit Curaçaos Nationalmannschaft mit dem 0:0 im entscheidenden Qualifikationsspiel gegen Jamaika Geschichte. Der 22-Jährige stand dabei 90 Minuten auf dem Platz.

Curaçao sicherte sich damals dank des Punktgewinns den Sieg in der Gruppe B und das damit verbundene Direktticket für die WM-Endrunde. Der Karibikstaat mit seinen rund 150'000 Einwohnern ist die kleinste Nation, die je an einer Weltmeisterschaft teilgenommen hat.

An der WM trifft Comenencia mit Curaçao in den USA in der Gruppe E auf Deutschland, die Elfenbeinküste und Ecuador.

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