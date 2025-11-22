DE
Ausstiegsklausel im Vertrag?
Bundesliga-Klubs buhlen um St. Gallens Vogt

FCSG-Superstürmer Alessandro Vogt hat das Interesse aus der Bundesliga geweckt. Ausserdem kehrt Peter Zeidler erstmals zurück und der Stadionname erhitzt die Gemüter. Hier kommt das FCSG-Inside zur 14. Runde.
Publiziert: 11:36 Uhr
|
Aktualisiert: vor 38 Minuten
FCSG-Stürmer Vogt hat das Interesse aus der Bundesliga geweckt.
Die News der Woche

Das Interesse an Alessandro Vogt (20). Laut Sky sind sowohl der VfL Wolfsburg als auch Hoffenheim heiss auf den Führenden in der Torjägerliste – Vogt soll bei den Espen im Vertrag eine Ausstiegsklausel über 2,5 Millionen Franken drin haben. Acht Treffer hat er in dieser Saison erzielt, für die U21-Nati sind es deren zwei. Beim FCSG hat der Aargauer noch einen Vertrag bis Juni 2029.

Die grosse Frage

Geraten sich Peter Zeidler und Enrico Maassen wieder in die Wolle? Ende August gewinnt der FCSG in Lausanne mit 2:1, nach Abpfiff kommts zu emotionalen Szenen zwischen Maassen und Ex-Espen-Coach Peter Zeidler. Letztgenannter regt sich fürchterlich auf, Maassen will seinen Trainerkollegen beruhigen und fasst ihm dabei ins Gesicht. Im Nachhinein wohl nicht die beste Idee, deeskalierend wirkt die Aktion jedenfalls nicht. Darüber sprechen möchte der FCSG-Coach an der PK nicht mehr. Stattdessen streicht er die fussballerischen Qualitäten der Lausanner heraus: «Das ist eine gute Mannschaft mit technisch hervorragenden Spielern. Alle kennen den Fussball von Peter, er ist sehr intensiv.»

Gesagt ist gesagt

«Das ist eine hochpolitische Sache!» Enrico Maassen will sich in Sachen Stadionnamen nicht in die Karten blicken lassen. Zwar hat der FCSG-Coach einen Favoriten, will ihn aber nicht verraten.

Mögliche Aufstellung

Zigi; Gaal, Stanic, May; Neziri; Witzig, Boukhalfa, Görtler, Okoroji; Baldé, Vogt.

Wer fehlt?

Fazliji, Konietzke, Owusu (alle verletzt).

Jetzt deinem Team folgen und den Fussball neu erleben
Neben dem Platz

Der Stadionname bewegt die Fussballostschweiz. Am Sonntag dürfen die Saisonkarteninhaberinnen und Inhaber darüber abstimmen, wie der Kybunpark in Zukunft heissen soll. Drei Vorschläge stehen zur Debatte: Säntisstadion, Gallusstadion oder Sitterstadion. Am Sonntag sind die Wahlurnen ab 13 Uhr geöffnet, bislang wurden etwas mehr als 15'000 Tickets verkauft.

Hast du gewusst, dass …

… Peter Zeidler gegen den FC St.Gallen noch kein einziges Spiel gewinnen konnte? Sowohl als Sion-Coach als auch als Lausanne-Trainer gabs bislang immer aufs Dach. Drei Spiele, drei Niederlagen. 

Aufgepasst auf …

… Cyrill May. Der 18-Jährige erzielt in der EM-Quali der Schweizer U21 gegen Luxemburg ein unfassbares Eigentor. Sorgen um seinen Verteidiger macht sich Coach Enrico Maassen deswegen aber nicht. «Wir haben darüber gesprochen. Cyrill ist ein richtig cleverer Bursche und sehr reflektiert. Er sieht das als Lehre. Und er weiss, dass nicht nur junge Spieler solche Eigentore erzielen, sondern, dass das auch routinierten Spielern passieren kann.»

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 13 Runden (Nachholspiel ausstehend):

1. Zigi 4,7
2. Görtler 4,6
3. Neziri, Vogt 4,5
Hier gehts zu allen Espen-Noten.

Der Schiedsrichter

Johannes von Mandach.

Der Gegner

Für Emotionen sind gesorgt: Peter Zeidler kehrt zum ersten Mal seit seinem Abgang nach St. Gallen zurück. Hier erscheint das Lausanne-Inside.

14

Runde

Sa., Luzern – Servette, 18 Uhr
Sa., YB – Winterthur, 18 Uhr
Sa., Thun – Lugano, 20.30 Uhr
So., Sion – FCZ, 14 Uhr
So., GC – Basel, 16.30 Uhr
So., St. Gallen – Lausanne, 16.30 Uhr

Bedia-Traumschlenzer besiegelt FCSG-Pleite
4:09
Highlights im Video:Bedia-Traumschlenzer besiegelt FCSG-Pleite
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
13
12
31
2
FC Basel
FC Basel
13
6
22
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
13
2
22
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
12
9
21
5
FC Sion
FC Sion
13
3
19
6
FC Lugano
FC Lugano
12
0
19
7
FC Luzern
FC Luzern
13
4
17
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
13
4
16
9
FC Zürich
FC Zürich
13
-6
16
10
Servette FC
Servette FC
13
-5
14
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
13
-9
13
12
FC Winterthur
FC Winterthur
13
-20
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
