FCSG-Noten gegen YB
Abwehr-Duo zeigt besonders schlechten Auftritt

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten der 1:4-Pleite von St. Gallen gegen YB.
Publiziert: vor 20 Minuten
|
Aktualisiert: vor 18 Minuten
1/8
YB jubelt über die frühe Führung.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_718.JPG
Alain KunzReporter Fussball

Also um eine Fünf zu kriegen, wenn man zuhause 1:4 verliert, muss man schon extrem Aussergewöhnliches leisten. Das tut keiner im Team der Gastgeber. Auch wenn das Resultat zu hoch ausgefallen ist, das sei auch noch angemerkt. Zwei sind hingegen besonders schlecht: Stephan Ambrosius, der nach langer Verletzungspause sein Comeback gibt und zum ersten Mal in dieser Saison ran darf. Und Cyrill May, der sich bei den Toren Nummer drei und vier viel zu einfach austricksen lässt und auch beim ersten YB-Tor im Schilf steht. Für sie gibts eine Zwei. Ungenügend sind einige weitere Espen. Verteidiger Gaal, Flügel Witzig, Mittelfeld-Metronom Boukhalfa und Stürmer Efekele, der zum ersten Mal von Beginn weg ran durfte. Der Rest kriegt eine Vier, ist also gerade genügend.

Hinweis: Vallci ab 46. (3, für Ambrosius), Vandermersch ab 46. (4, für Okoroji), Balde, Daschner ab 68. (beide zu kurz für eine Bewertung, für Efekele und Görtler), Vladi ab 77. (zu kurz für eine Bewertung, für Witzig).

Und so haben die YB-Spieler abgeschnitten

Einige ragen aus dem starken Berner Kollektiv heraus. So Alan Virginius, der an drei der vier Toren beteiligt ist. So der energetische, junge Tscheche Dominik Pech (19), der von Trainer Gerardo Seoane ein Speziallob kriegt. Dann die beiden Innenverteidiger Saidy Janko und Sandro Lauper, welche nach Startschwierigkeiten gegen Alessandro Vogt sowohl Spieler wie Aktionsradius in den Griff kriegen. Das sind die vier Säulen dieses 4:1. Doch auch Christian Fassnacht ist nahe an einer Fünf. Oder der wie gegen Basel sehr seriöse Jaouen Hadjam. Oder auch Chris Bedia mit seinem achten Saisontreffer, womit er die Torschützenliste gemeinsam mit Vogt anführt. Und Rayan Raveloson hätte auch eine Fünf erhalten, wenn nicht das harte Foul gegen Okoroji gewesen wäre, für das er Gelb hätte kriegen müssen. Doch nicht alle machen ein Drama aus dieser Szene. Schon gar nicht Espen-Coach Enrico Maassen: «Für wen wäre das gewesen? Wann war das? Hab' ich nicht gesehen. Spielt auch keine Rolle.» Punkt. Dafür hätte dem Deutschen eine glatte Fünf gebührt …

Hinweis: Cordova, Males ab 63. (beide zu kurz für eine Bewertung, für Virginius und Bedia), Colley ab 76. (zu kurz für eine Bewertung, für Monteiro), Sanches ab 88. (zu kurz für eine Bewertung, für Fassnacht).

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
13
12
31
2
FC Basel
FC Basel
13
6
22
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
13
2
22
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
12
9
21
5
FC Sion
FC Sion
13
3
19
6
FC Lugano
FC Lugano
12
0
19
7
FC Luzern
FC Luzern
13
4
17
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
13
4
16
9
FC Zürich
FC Zürich
13
-6
16
10
Servette FC
Servette FC
13
-5
14
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
13
-9
13
12
FC Winterthur
FC Winterthur
13
-20
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC St. Gallen
FC St. Gallen
Super League
Super League
