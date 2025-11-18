DE
Slapstick-Eigentor führt zu Niederlage in Luxemburg
0:30
U21-Nati blamiert sich:Slapstick-Eigentor führt zu Niederlage in Luxemburg

Nati-Rückschlag in EM-Quali
Unfassbares Eigentor sorgt für U21-Blamage gegen Luxemburg

Die Schweizer U21-Nationalmannschaft blamiert sich in Luxemburg in der EM-Qualifikation. Trotz einer Führung durch Meichtry verspielt die Nati den Sieg durch Gegentore von Borges und ein unfassbares Eigentor von May.
Publiziert: vor 34 Minuten
|
Aktualisiert: vor 26 Minuten
Cyrill May besiegelt die Niederlage der Schweizer U21-Nati in Luxemburg.

Darum gehts

  • Schweizer U21 verliert 1:2 gegen Luxemburg, Blamage perfekt
  • Luxemburg war zuvor sieglos, Schweiz vergibt gute EM-Chancen
  • Eigentor von Cyrill May in der 86. Minute
RMS_Portrait_AUTOR_1056.JPG
Björn LindroosRedaktor Sport

Was für eine Blamage! Die Schweizer U21-Nati verliert doch tatsächlich gegen Fussball-Zwerg Luxemburg.

Die Schweiz hat schon in der ersten Halbzeit Glück, das Heimteam verpasst mehrere Chancen auf die Führung. Nach der Pause scheint Thuns Meichtry die Nati zu erlösen, als er in der 66. Minute zur Führung trifft. Doch stattdessen kommts in der Folge knüppeldick.

Erst wird Luxemburgs Borges in der 70. Minute nach einem Eckball komplett alleingelassen. Und dann trifft Cyrill May vom FC St. Gallen vier Minuten vor Schluss mit einem komplett missglückten Klärungsversuch auch noch ins eigene Tor. Im Anschluss gelingt den Schweizern keine Reaktion mehr, der Aussenseiter ist am 3:1 gar noch näher als die Nati dem Ausgleich. Die Blamage ist perfekt.

Jetzt wird Weg an EM noch komplizierter

Damit kann die Nati die gute Ausgangslage nach dem Remis gegen Frankreich nicht nutzen. Die Mannschaft von Sascha Stauch bleibt gegen die zuvor sieglosen Luxemburger komplett unter den Erwartungen. Eine Mannschaft, die eigentlich mit grossen Namen gespickt ist. Espen-Knipser Vogt, Milan-Verteidiger Athekame oder die Mittelfeldspieler Meyer (GC) und Tsawa (FCZ) stehen in Esch-sur-Alzette allesamt in der Startaufstellung.

Für die Luxemburger reichts aber nicht. Und der Kampf ums EM-Ticket für das Turnier 2027 in Albanien und Serbien könnte noch sehr kompliziert werden.

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1:1
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
1:1
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
1:0
6
-4
6
4
Schweden
Schweden
0:1
6
-9
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
2:1
6
5
13
2
Dänemark
Dänemark
1:2
6
10
11
3
Griechenland
Griechenland
0:0
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
0:0
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2:2
6
19
16
2
Türkei
Türkei
2:2
6
5
13
3
Georgien
Georgien
0:2
6
-9
3
4
Bulgarien
Bulgarien
2:0
6
-15
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
1:1
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1:1
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
5:1
8
7
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
1:5
8
-35
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
7:0
8
22
18
2
Wales
Wales
6:1
8
9
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
1:6
8
4
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
0:7
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
