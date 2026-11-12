Die Gruppenphase der Nations League geht in die entscheidende Phase. Englands Harry Kane winkt ein Rekord, Portugal startet in die Post-Ronaldo-Ära – und einige Top-Nationen kämpfen mit Verletzungsproblemen. Ein Überblick.

Darum gehts Harry Kane kann gegen Kroatien mit seinem 126. Einsatz Englands alleiniger Rekordspieler werden

Portugal startet nach Ronaldos Rücktritt und 23 Jahren im Nationalteam in die Post-Ronaldo-Ära

Frankreich, Holland und Spanien haben Ausfälle bei Koundé, Kalulu, Van Dijk und Yamal zu beklagen

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

England: Kane jagt weiteren Rekord

Rekordtorschütze der Three Lions ist er bereits, nun könnte Harry Kane (33) auch zum alleinigen Rekordspieler der englischen Nationalmannschaft aufsteigen. Mit 125 Spielen liegt er aktuell noch gleichauf mit Torhüter Peter Shilton (77) – eine Marke, die bei einem weiteren Einsatz am Donnerstag in der Nations-League-Partie gegen Kroatien fallen würde. Die Partie im Wembley dürfte für Kane ohnehin speziell werden: Erstmals seit seinem Ballon d'Or-Gewinn Ende Oktober wird er ein Spiel in seinem Heimatland bestreiten – und dürfte entsprechend gefeiert werden.

Frankreich: Ein Zweitligist im Kader

Als Zinédine Zidane (54) Anfang November sein Kader für die beiden letzten Spiele des Jahres präsentierte, dürfte manch ein Beobachter ins Stutzen gekommen sein: Erstmals überhaupt steht Aussenverteidiger Saël Kumbedi im Aufgebot der «Bleus». Der 21-Jährige spielt beim VfL Wolfsburg in der zweiten Bundesliga. Dass ein Zweitliga-Kicker es überhaupt ins Aufgebot einer der grössten Fussball-Nationen Europas schafft, mag überraschen – hat aber mit ziemlichen Personalsorgen bei den Franzosen zu tun: Mit Barcelonas Jules Koundé (27) und Juves Pierre Kalulu (26) fallen gleich zwei Akteure für die rechte Abwehrseite verletzt aus. Für das Spiel am Donnerstag gegen Italien muss auch Kylian Mbappé zuschauen. Coach Zidane erklärt: «Er hat leichte Schmerzen verspürt und wir wollen kein Risiko eingehen.» Am Sonntag sollte der Superstar aber gegen die Türkei wieder einsatzbereit sein.

Portugal: Ehrung für Ronaldo?

Nach 234 Spielen und 146 Toren – beides ist Rekord auf Nationalmannschaftsebene – zieht Cristiano Ronaldo einen Schlussstrich: In der vergangenen Woche ist der 41-Jährige aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Dieser Schritt ging nicht ganz ohne Nebengeräusche über die Bühne: Ende September sass er gegen Norwegen 90 Minuten lang auf der Bank und verliess das Camp anschliessend vorzeitig – zu einer Rückkehr kommt es nun nicht. Für Portugal beginnt damit nach rund 23 Jahren die Post-Ronaldo-Ära. Der portugiesische Verband hat eine «angemessene Ehrung» für ihren Superstar angekündigt. Ob es bereits am Samstag beim Heimspiel gegen Dänemark dazu kommt, ist jedoch fraglich – Details zur Abschiedsparty von CR7 sind keine bekannt.

Holland: Es muss ohne den Dauerbrenner gehen

Es ist eine gewaltige Serie: Seit fast zwei Jahren hat Virgil van Dijk (35) in 18 Pflichtspielen der holländischen Nationalmannschaft keine einzige Minute verpasst – der Captain scheint für die «Elftal» unverzichtbar. Nun muss sie aber beweisen, dass es auch ohne den Liverpool-Star geht: Er fällt für die Spiele gegen Griechenland (Freitag) und Deutschland (Montag) verletzt aus. Bondscoach Xavi Hernandez (46) dürfte bei der Suche nach einem Ersatz speziell gefordert sein.

Spanien: Der beste Torschütze fehlt

Während bei Holland der Abwehrchef fehlt, bangt Spanien um sein Offensiv-Juwel: Lamine Yamal (19) schlägt sich mit Knieproblemen herum und verpasst deswegen die Partie der «Furia Roja» vom Donnerstag gegen Tschechien. Auch ein Einsatz beim voraussichtlichen Final um den Gruppensieg am kommenden Sonntag gegen England ist fraglich. Ein Ausfall würde selbst für die so stark aufgestellten Spanier schwer wiegen, ist Yamal mit vier Toren doch ihr bester Torschütze der aktuellen Nations-League-Kampagne.

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