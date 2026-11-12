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Heisse Nations-League-Phase
Premiere und Rekord für Kane – Zidane überrascht

Die Gruppenphase der Nations League geht in die entscheidende Phase. Englands Harry Kane winkt ein Rekord, Portugal startet in die Post-Ronaldo-Ära – und einige Top-Nationen kämpfen mit Verletzungsproblemen. Ein Überblick.
Publiziert: vor 33 Minuten
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Nach dem Rücktritt von Cristiano Ronaldo startet Portugal in eine neue Ära.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Harry Kane kann gegen Kroatien mit seinem 126. Einsatz Englands alleiniger Rekordspieler werden
  • Portugal startet nach Ronaldos Rücktritt und 23 Jahren im Nationalteam in die Post-Ronaldo-Ära
  • Frankreich, Holland und Spanien haben Ausfälle bei Koundé, Kalulu, Van Dijk und Yamal zu beklagen
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

England: Kane jagt weiteren Rekord

Rekordtorschütze der Three Lions ist er bereits, nun könnte Harry Kane (33) auch zum alleinigen Rekordspieler der englischen Nationalmannschaft aufsteigen. Mit 125 Spielen liegt er aktuell noch gleichauf mit Torhüter Peter Shilton (77) – eine Marke, die bei einem weiteren Einsatz am Donnerstag in der Nations-League-Partie gegen Kroatien fallen würde. Die Partie im Wembley dürfte für Kane ohnehin speziell werden: Erstmals seit seinem Ballon d'Or-Gewinn Ende Oktober wird er ein Spiel in seinem Heimatland bestreiten – und dürfte entsprechend gefeiert werden.

Frankreich: Ein Zweitligist im Kader

Als Zinédine Zidane (54) Anfang November sein Kader für die beiden letzten Spiele des Jahres präsentierte, dürfte manch ein Beobachter ins Stutzen gekommen sein: Erstmals überhaupt steht Aussenverteidiger Saël Kumbedi im Aufgebot der «Bleus». Der 21-Jährige spielt beim VfL Wolfsburg in der zweiten Bundesliga. Dass ein Zweitliga-Kicker es überhaupt ins Aufgebot einer der grössten Fussball-Nationen Europas schafft, mag überraschen – hat aber mit ziemlichen Personalsorgen bei den Franzosen zu tun: Mit Barcelonas Jules Koundé (27) und Juves Pierre Kalulu (26) fallen gleich zwei Akteure für die rechte Abwehrseite verletzt aus. Für das Spiel am Donnerstag gegen Italien muss auch Kylian Mbappé zuschauen. Coach Zidane erklärt: «Er hat leichte Schmerzen verspürt und wir wollen kein Risiko eingehen.» Am Sonntag sollte der Superstar aber gegen die Türkei wieder einsatzbereit sein.

Portugal: Ehrung für Ronaldo?

Nach 234 Spielen und 146 Toren – beides ist Rekord auf Nationalmannschaftsebene – zieht Cristiano Ronaldo einen Schlussstrich: In der vergangenen Woche ist der 41-Jährige aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Dieser Schritt ging nicht ganz ohne Nebengeräusche über die Bühne: Ende September sass er gegen Norwegen 90 Minuten lang auf der Bank und verliess das Camp anschliessend vorzeitig – zu einer Rückkehr kommt es nun nicht. Für Portugal beginnt damit nach rund 23 Jahren die Post-Ronaldo-Ära. Der portugiesische Verband hat eine «angemessene Ehrung» für ihren Superstar angekündigt. Ob es bereits am Samstag beim Heimspiel gegen Dänemark dazu kommt, ist jedoch fraglich – Details zur Abschiedsparty von CR7 sind keine bekannt.

Holland: Es muss ohne den Dauerbrenner gehen

Es ist eine gewaltige Serie: Seit fast zwei Jahren hat Virgil van Dijk (35) in 18 Pflichtspielen der holländischen Nationalmannschaft keine einzige Minute verpasst – der Captain scheint für die «Elftal» unverzichtbar. Nun muss sie aber beweisen, dass es auch ohne den Liverpool-Star geht: Er fällt für die Spiele gegen Griechenland (Freitag) und Deutschland (Montag) verletzt aus. Bondscoach Xavi Hernandez (46) dürfte bei der Suche nach einem Ersatz speziell gefordert sein.

Spanien: Der beste Torschütze fehlt

Während bei Holland der Abwehrchef fehlt, bangt Spanien um sein Offensiv-Juwel: Lamine Yamal (19) schlägt sich mit Knieproblemen herum und verpasst deswegen die Partie der «Furia Roja» vom Donnerstag gegen Tschechien. Auch ein Einsatz beim voraussichtlichen Final um den Gruppensieg am kommenden Sonntag gegen England ist fraglich. Ein Ausfall würde selbst für die so stark aufgestellten Spanier schwer wiegen, ist Yamal mit vier Toren doch ihr bester Torschütze der aktuellen Nations-League-Kampagne.

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UEFA Nations League 26/27 League A Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
4
5
10
2
Italien
Italien
4
3
7
3
Belgien
Belgien
4
1
6
4
Türkei
Türkei
4
-9
0
Playoffs
League A Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
4
2
8
2
Griechenland
Griechenland
4
2
8
3
Deutschland
Deutschland
4
1
5
4
Serbien
Serbien
4
-5
0
Playoffs
League A Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
4
7
12
2
England
England
4
11
9
3
Kroatien
Kroatien
4
-10
3
4
Tschechien
Tschechien
4
-8
0
Playoffs
League A Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
4
5
12
2
Dänemark
Dänemark
4
0
6
3
Wales
Wales
4
-3
3
4
Norwegen
Norwegen
4
-2
3
Playoffs
League B Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
4
10
12
2
Slowenien
Slowenien
4
2
7
3
Schottland
Schottland
4
-2
4
4
Nordmazedonien
Nordmazedonien
4
-10
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordirland
Nordirland
4
4
8
2
Ungarn
Ungarn
4
1
7
3
Ukraine
Ukraine
4
-3
4
4
Georgien
Georgien
4
-2
2
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
4
4
8
2
Kosovo
Kosovo
4
-1
5
3
Irland
Irland
4
2
5
4
Israel
Israel
4
-5
2
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
4
4
10
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
4
3
8
3
Polen
Polen
4
3
4
4
Rumänien
Rumänien
4
-10
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League C Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Albanien
Albanien
4
5
9
2
Belarus
Belarus
4
3
7
3
Finnland
Finnland
4
7
7
4
San Marino
San Marino
4
-15
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Montenegro
Montenegro
4
3
10
2
Zypern
Zypern
4
2
7
3
Armenien
Armenien
4
-1
4
4
Lettland
Lettland
4
-4
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
4
7
10
2
Färöer
Färöer
4
0
4
3
Moldawien
Moldawien
4
-5
4
4
Kasachstan
Kasachstan
4
-2
2
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Island
Island
4
6
8
2
Estland
Estland
4
1
6
3
Bulgarien
Bulgarien
4
-2
4
4
Luxemburg
Luxemburg
4
-5
3
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League D Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Malta
Malta
3
2
7
2
Gibraltar
Gibraltar
2
0
2
3
Andorra
Andorra
3
-2
1
League D Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Aserbaidschan
Aserbaidschan
3
1
5
2
Litauen
Litauen
3
1
4
3
Liechtenstein
Liechtenstein
2
-2
1
In diesem Artikel erwähnt
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Spanien
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Holland
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