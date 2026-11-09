Die Nati ist am Montag in Abtwil SG zusammengekommen. Nicht dabei ist Captain Granit Xhaka, der nach der Covid-Affäre eigentlich zu seinem Comeback hätte kommen sollen. Nati-Direktor Pierluigi Tami äussert sich an der Pressekonferenz zum Ausfall.

«Die Verletzung ist vielleicht nicht nur von gestern»

«Die Verletzung ist vielleicht nicht nur von gestern»

Darum gehts Captain Granit Xhaka fehlt der Nati wegen einer Wadenverletzung erneut

Tami hält Embolos Interview nach der Nichtberücksichtigung im Oktober für nicht förderlich, versteht aber dessen Punkt

Tami hört nach diesem Zusammenzug auf, Marinko Jurendic sucht nun die Nachfolge

Carlo Steiner Redaktor Sport

Direktor Pierluigi Tami (65), der in seinen letzten Nati-Zusammenzug geht, trägt den verletzungsbedingten Ausfall von Captain Granit Xhaka (34), der nach der Covid-Affäre bereits die vier Nations-League-Spiele im Oktober verpasst hatte, mit Fassung.

«Klar wäre es gut gewesen, ihn dabei zu haben. Er ist mit seiner Präsenz als Captain sehr wichtig. Aber im November sind wir uns Verletzungen gewohnt», erklärt er. Aus diesem Grund habe Murat Yakin auch 28 Spieler aufgeboten.

Xhakas Wadenverletzung, die er sich beim Warm-up vor dem Spiel mit Sunderland gegen Chelsea am Sonntag zugezogen hat, habe vielleicht auch schon einen Ursprung im Training der letzten Tage, ergänzt Tami.

1:20 Captain fehlt verletzt: «Natürlich ist es schade, dass Xhaka nicht dabei ist»

«Ich verstehe Embolos Punkt»

Nach seiner Abwesenheit wieder zurück ist derweil Breel Embolo (29). Der Stürmer von Atlanta United verpasste das Oktober-Camp, weil bekannt geworden war, dass er wegen dem Kauf von gefälschten Covid-Testzertifikaten verurteilt wurde. In einem Interview brachte er seinen Unmut über die Nichtberücksichtigung zum Ausdruck, da sein Fall aus seiner Sicht nicht mit Xhaka vergleichbar sei.

«Ein solches Interview ist natürlich nicht förderlich. Ich kann seine Position aber verstehen, denn es ist richtig, dass es nicht der gleiche Fall ist. Aber manchmal musst du Entscheidungen annehmen, die für die Mannschaft sind. Wir standen vor vier wichtigen Spielen und wollten das Team schützen und uns aufs Sportliche konzentrieren. Ich denke, unser Entscheid war richtig in diesem Moment», nimmt Tami dazu Stellung. Es werde in den kommenden Tagen noch ein klärendes Gespräch geben. Doch er mache sich keine Sorgen darüber – Embolo sei mit seinem gewohnten Lachen im Gesicht zum Team gestossen.

Generell blickt Tami mit grossem Optimismus in die Zukunft der Nati. Für ihn selbst, der sich entgegen des ursprünglichen Plans bereit erklärte, doch erst auf Ende Jahr zurückzutreten, sei nun definitiv Schluss. Er sei dem Wunsch des neuen Chief Sports Officer Marinko Jurendic (48) gerne nachgekommen und noch für eine Übergangsphase geblieben. Jurendic arbeitet nun an der Neubesetzung der Rolle.

Die Pressekonferenz zum Nachlesen im Ticker: