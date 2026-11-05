Cristiano Ronaldo tritt aus Portugals Nationalteam zurück

Ramona Bieri Redaktorin Sport

«Der Tag ist für mich gekommen, das Trikot mit der Nummer 7 unserer Nationalmannschaft zurückzugeben.» Mit diesen Worten richtet sich Cristiano Ronaldo (41) an seine portugiesischen Landsleute. Und verkündet in einem emotionalen Video seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft.

Ronaldo betont, er habe nie das Gefühl gehabt, dass das Trikot mit der Nummer 7 ihm alleine gehörte. «23 Jahre lang hatte ich das Privileg und die Verantwortung, es zu tragen, es zu verteidigen und es mit mir in die Stadien auf der ganzen Welt zu tragen», blickt er zurück. Und ergänzt, manche Entscheidungen treffe man nicht nur mit dem Verstand, sondern auch mit dem Herzen.

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Seine Nationalmannschafts-Karriere begann im August 2003. «Eine Reise, die mein Leben für immer verändert hat», fasst Ronaldo zusammen. 234 Spiele hat er für Portugal absolviert und 146 Tore erzielt, damit ist er Rekordspieler und Rekordtorschütze. Die grössten Erfolge feierte er 2016 mit dem Europameistertitel sowie 2019 und 2025 mit dem Triumph in der Nations League.

«Fussball ist viel mehr als ein Spiel»

«Wenn ich zurückblicke, sehe ich nicht nur Spiele, Tore, Rekorde oder Pokale», meint Ronaldo. «Ich sehe Millionen von Portugiesen, die ich nie getroffen habe, aber die Teil meines Lebens wurden. Denn Fussball ist so viel mehr als ein Spiel.»

Sein letztes Länderspiel bestritt Ronaldo am 24. September gegen Wales. Daraufhin kam es zum Zerwürfnis mit Nationaltrainer Jorge Jesus und Ronaldo reiste ab. Später sperrte ihn der Verband für 30 Tage und brummte ihm eine Mini-Busse von 255 Euro auf. Jesus liess die Tür für eine Ronaldo-Rückkehr offen. Zu dieser kommt es nun nicht mehr.

«Es gibt nur eine Leidenschaft. Dieses Gefühl werde ich für den Rest meines Lebens in mir tragen», meint Ronaldo gegen Ende seines emotionalen Videos. Nun gehe seine Reise mit der Nationalmannschaft zu Ende. «Ich gehe mit hocherhobenem Kopf, stolz auf den Weg, den ich gegangen bin. Und im Wissen, dass ich für Portugal alles gegeben habe, was ich hatte.» Zum Abschluss verspricht er: «Ich werde immer einer von euch bleiben.»