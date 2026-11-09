Warum Xhaka-Ausfall Yakin nicht die Laune verdirbt

Erneut muss Murat Yakin (52) auf seinen Captain Granit Xhaka (34) verzichten. Doch es gibt auch gute Nachrichten für den Nati-Coach.

Lucas Werder Reporter Fussball

Um 13.06 Uhr folgt am Montagmittag die offizielle Bestätigung dessen, was Blick bereits in der Nacht zuvor in Aussicht gestellt hatte: Granit Xhaka (34) fällt für die beiden letzten Nations-League-Spiele gegen Slowenien und Schottland aus. Nachdem der Captain bereits den letzten Zusammenzug aufgrund des Wirbels um ein gefälschtes Impfzertifikat ausgelassen hatte, macht ihm heuer eine Wadenverletzung einen Strich durch die Rechnung.

1:20 Captain fehlt verletzt: «Natürlich ist es schade, dass Xhaka nicht dabei ist»

Nicht die einzigen schlechten Nachrichten, die Murat Yakin (52) zum Start des letzten Nati-Zusammenzugs erreichen. Doch davon scheint sich der Nati-Trainer die Laune nicht verderben zu lassen. Am Montagnachmittag, als diejenigen Spieler, die am Vortag nicht mehr mit ihren Klubs im Einsatz gestanden sind, im St. Galler Sitterstadion eine öffentliche Trainingseinheit absolvieren, greift Yakin plötzlich zum Mikrofon und animiert die rund 300 Kinder im Stadion zu einer Welle.

Genügend Xhaka-Alternativen

Ein Grund, warum Yakin den Xhaka-Ausfall einigermassen gelassen zur Kenntnis nimmt: Mit Ardon Jashari (24), Djibril Sow (28), Michel Aebischer (28) und Fabian Rieder (24) stehen dem Nati-Coach im zentralen Mittelfeld genügend Alternativen für den Platz neben Remo Freuler (34) zur Verfügung. In den vergangenen vier Spielen ohne Xhaka erbte dreimal Jashari dessen Platz.

Der Captain ist allerdings nicht der einzige Spieler, der am Montag nicht im Nati-Hotel in Abtwil/SG eincheckt. Auch der formstarke Miro Muheim (28) muss wie schon beim letzten Zusammenzug absagen. Dem Linksverteidiger des HSV machen muskuläre Probleme zu schaffen. Ein Fragezeichen steht auch hinter dem Namen von Rubén Vargas. Aufgrund von Magen-Darm-Beschwerden konnte der Flügelspieler bislang nicht anreisen.

Grünes Licht für Manzambi

Murat Yakin dürfte bereits damit gerechnet haben, dass ihm nicht alle Spieler zur Verfügung stehen könnten. Auch deshalb hat der Nati-Trainer vergangene Woche gleich 28 Spieler aufgeboten. Zu den Ausfall-Kandidaten gehörten aber nicht Xhaka oder Muheim, sondern Zeki Amdouni (26) und Ricardo Rodriguez (34). Während Amdouni am Wochenende nach überstandener Sprunggelenksverletzung sein Kurz-Comeback feierte, ist Rodriguez aufgrund eines Sehnenrisses seit Mitte Oktober ohne Einsatz.

Bei beiden wird sich in den kommenden Trainingstagen zeigen, ob es zu einem Einsatz reichen wird. Zumindest Amdouni trainierte am Montag normal mit. Im Fall von Johan Manzambi (20), der am Sonntag beim 4:4 gegen Manchester United nach einem groben Foul angeschlagen vom Platz musste, meldet der SFV ebenfalls grünes Licht.

Dass die Nati prominente Ausfälle kompensieren kann, hat sie in den letzten Nations-League-Spielen Ende September und Anfang Oktober gezeigt. Ohne Xhaka, Embolo, Zakaria und Vargas feierte die Schweiz neben Spanien und Portugal als einzige aller 54 Nations-League-Teams vier Siege in vier Spielen. So reicht am Freitag auswärts in Maribor ein Punkt, um den Gruppensieg vorzeitig klarzumachen.