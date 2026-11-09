«Dann müssen wir Manzambi, Rieder oder Sanches zu Hause lassen»

Mit den letzten beiden Nations-League-Spielen endet Pierluigi Tamis (65) Karriere als Nati-Direktor. In den vergangenen Wochen ist der Tessiner noch einmal gefordert gewesen.

Lucas Werder Reporter Fussball

Dieses Mal ist der Abschied endgültig. Nach sieben Jahren als Nati-Direktor geht Pierluigi Tami (65) in den Ruhestand. Ursprünglich hatte der Tessiner bereits im Sommer abtreten wollen, auf Wunsch von Marinko Jurendic (48), dem neuen Chiefs Sports Officer des SFV, verlängerte Tami seinen Vertrag aber noch einmal um ein paar Monate.

Mit dem Abschluss der Nations League endet Tamis Karriere nun aber. «Wir wollten diese Gruppe gewinnen, neue Spieler integrieren und die an der WM gezeigte Qualität bestätigen», fasst er die Ziele des Nati-Herbst zusammen. Bereits vor den beiden abschliessenden Spielen findet Tami: «Wir haben viel richtig gemacht.»

Gespräch mit Embolo steht an

In seinen letzten Arbeitswochen ist der Bald-Pensionär noch einmal gefordert geworden. Nachdem vor dem letzten Zusammenzug bekannt wurde, dass Breel Embolo (29) für das Erwerben eines gefälschten Covid-Testzertifikats strafrechtlich verurteilt worden war, strich der SFV den Stürmer aus dem Aufgebot. «Wenn es solche privaten Zwischenfälle gibt, muss der Verband darüber informiert sein», so Tami.

1:30 Tami zur Causa Embolo: «Entscheidung war nicht gegen ihn, sondern für das Team»

Dafür, dass Embolo anschliessend in einem Interview mit «CH Media» den SFV öffentlich für seine Ausladung kritisierte, kann der Nati-Direktor zumindest teilweise Verständnis aufbringen: «Ich kann seine Position verstehen. Aber es war keine Entscheidung gegen ihn, sondern eine für die Mannschaft. Es war ein heikles Thema und wir wollten den Fokus auf das Sportliche legen. Das werden wir Breel in einem Gespräch auch noch einmal darlegen», erklärt er.

Zu viel Konkurrenz auf Dalipi-Position

In seiner allerletzten Pressekonferenz muss Tami auch noch einmal zur Doppelbürger-Thematik Stellung nehmen. Nach Alessandro Romano (20) hat der SFV mit Lutfi Dalipi (20) innert weniger Wochen die nächste Absage eines talentierten Nachwuchsspielers hinnehmen müssen. Der beste Vorlagengeber der Super League will künftig für den Kosovo oder Albanien auflaufen.

«Wir haben ihm seine Perspektiven für die Zukunft aufgezeigt», sagt Tami über Dalipi. Mit Johan Manzambi, Fabian Rieder und Alvyn Sanches sei die Konkurrenz auf dessen Position derzeit einfach zu gross. «Wenn wir Dalipi mitnehmen wollen, müssen wir einen von ihnen zu Hause lassen. Ich kann verstehen, dass Murat keinen Platz für ihn hat.»

Dafür hat es im Nati-Tross in Zukunft Platz für einen neuen Nati-Direktor. Noch ist offen, wer Tamis Nachfolge antritt. «Marinko Jurendic hat aber eine klare Idee, wie das Profil aussehen soll», sagt Tami und verabschiedet sich.