Espen-Fanliebling Betim Fazliji wird die Länderspielpause nicht beim FC St. Gallen verbringen, sondern bei der kosovarischen Nationalmannschaft. Der 27-Jährige wurde vom ehemaligen FCZ-Coach Franco Foda (60) für die Nations-League-Spiele gegen Israel am Samstag und Irland am kommenden Dienstag nachnominiert.
Der Defensivspieler hat bereits 23 Pflichtspiele für die Kosovaren absolviert, zuletzt stand er im Juni beim 3:0-Sieg im Testspiel gegen Andorra 25 Minuten auf dem Platz. Fazliji ist der dritte Super-League-Spieler im Kader des Balkanstaates nach FCZ-Captain Lindrit Kamberi (27) und Sion-Verteidiger Kreshnik Hajrizi (27).
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