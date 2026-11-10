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Er hat schon 23 Länderspiele
FCSG-Fanliebling für kosovarische Nati nachnominiert

Schöne Nachrichten für FCSG-Verteidiger Betim Fazliji: Der 27-Jährige wurde für die kosovarische Nationalmannschaft aufgeboten.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Betim Fazliji ist für die kosovarische Nationalmannschaft aufgeboten worden.
Foto: Nico Ilic/freshfocus
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Cédric HeebRedaktor Sport

Espen-Fanliebling Betim Fazliji wird die Länderspielpause nicht beim FC St. Gallen verbringen, sondern bei der kosovarischen Nationalmannschaft. Der 27-Jährige wurde vom ehemaligen FCZ-Coach Franco Foda (60) für die Nations-League-Spiele gegen Israel am Samstag und Irland am kommenden Dienstag nachnominiert.

Der Defensivspieler hat bereits 23 Pflichtspiele für die Kosovaren absolviert, zuletzt stand er im Juni beim 3:0-Sieg im Testspiel gegen Andorra 25 Minuten auf dem Platz. Fazliji ist der dritte Super-League-Spieler im Kader des Balkanstaates nach FCZ-Captain Lindrit Kamberi (27) und Sion-Verteidiger Kreshnik Hajrizi (27).

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