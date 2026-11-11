Nach dem verletzungsbedingten Aus von Granit Xhaka kommt die Captain-Rolle auch beim aktuellen Nati-Zusammenzug Manuel Akanji zu. Vor den beiden Spielen spricht er über die Nati-Brennpunkte.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Weil Granit Xhaka verletzt ausfällt, trägt Manuel Akanji auch beim anstehenden Nati-Zusammenzug die Captain-Binde. Eine grosse Aufgabe für den Innenverteidiger, der nach eigenen Angaben etwas anders daran herangeht als Xhaka. «Ich bin nicht der gleiche Typ wie Granit, wir haben andere Eigenschaften. Er ist noch ein bisschen offener, ein bisschen direkter im Vergleich zu mir. Ich lasse die Dinge manchmal auch etwas laufen», so Akanji am dritten Tag des Nati-Camps in St. Gallen.

1:23 Interims Nati-Captain Akanji: Das unterscheidet ihn von Granit Xhaka

Seine Ziele seien aber die gleichen: «Das grösste Ziel ist es, alles klarzumachen im ersten Spiel und wieder in die oberste Liga der Nations League aufzusteigen.» Mit vier Siegen in den ersten vier Spielen hat die Nati den Grundstein dafür bereits gelegt.

Fall Embolo: «In der Mannschaft kein grosses Problem»

Trotzdem haben sich im Team einige Baustellen aufgetan, vor allem in Bezug auf Breel Embolo: Der Stürmer hat in einem Interview mit den Zeitungen der «CH Media» Kritik am Schweizerischen Fussballverband geübt, nachdem er im September aufgrund des Kaufs von gefälschten Covid-Zertifikaten kurzfristig nicht für die Nati aufgeboten worden ist.

Interims-Captain Akanji versucht am Mittwoch, die Wogen etwas zu glätten: «Es gibt ein paar Dinge, die ihn stören, die hat er angesprochen. Und es gibt gewisse Dinge, die intern angesprochen werden müssen und das wurde auch getan.» Es sei aber eher ein Thema zwischen dem Verband und Embolo: «In der Mannschaft ist es kein grosses Problem.»

Akanji selbst hat Verständnis für Embolos Aussagen: «Er ist ein guter Freund von mir und ich unterstütze ihn bei fast allem. Darum kann ich ihn auch verstehen.»

Zudem sind in den letzten Monaten einige Neulinge zur Nati gestossen – viele davon sind Romands. Tut sich etwa ein Röstigraben auf? «Ich sehe kein Problem dabei. Man muss sich anpassen: Wir können auch versuchen, Französisch zu verstehen. Mittlerweile kann ich einigermassen gut mit ihnen kommunizieren», verneint Akanji – die Ziele seien ohnehin die gleichen wie zuvor.