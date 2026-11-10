Darum gehts YB stellt die meisten Nationalspieler, darunter Keller, Sanches und Schmidt für die Schweiz

Beim FC Zürich sind Huber und Kamberi erstmals nominiert, Comenencia reist zu Curaçaos Auswahl

Thun, Lugano, Sion und Servette melden je drei Profis für Nationalteams, Mutandwa ist verletzt

BSC Young Boys

Gelb-Schwarz dominiert auch die Länderspielpause: Kein Klub stellt so viele Nationalspieler ab wie YB. Im Mittelfeld zieht Armin Gigovic (24) die Fäden: Der Sechser, der einst für die schwedischen Junioren auflief, ist längst eine feste Grösse bei Bosnien-Herzegowina. Im zyprischen Kasten darf sich der routinierte Ersatzgoalie Joël Mall (35) beweisen.

YB hat zudem von der Super League die meisten Schweizer A-Nati-Spieler im aktuellen Kader. Mittelfeld-Jüngling Alvyn Sanches (23) dürfte sich über das Aufgebot freuen, nachdem das Talent zuletzt bitter enttäuscht über die diesjährige WM-Absage war. Auch Isaac Schmidt (26, Verteidiger), der diesen Sommer vom englischen Klub Leeds zurück in die Super League nach Bern wechselte, steht im Nati-Kader, genauso wie YB-Keeper Marvin Keller (24).

FC Thun

Auch Thun hat einen hochkarätigen Kader. Die estnische Nationalmannschaft darf sich gleich über zwei Mittelfeldspieler freuen. Mit Mattias Käit (28) haben die Esten einen Routinier in ihren Reihen (69 A-Länderspiele); als Gegenstück dient das junge Talent Patrik Kristal (18), der leihweise aus Köln zum FC Thun gekommen ist. Auch Brighton Labeau (30, Stürmer), der letzte Woche noch gegen seinen Ex-Klub Lausanne das entscheidende Tor erzielte, ist erneut Teil des Kaders von Martinique. Im Vergleich ist Nils Reichmuth (24, Mittelfeld) da deutlich grüner hinter den Ohren; der Schweizer Doppelbürger gab sein chilenisches Nationalteam-Debüt erst vor wenigen Monaten.

FC Lugano

Der FC Lugano schickt gleich drei Profis auf Länderspielreise. Routinier Ezgjan Alioski (34, Mittelfeld) reist zur nordmazedonischen Nationalmannschaft. Seit seinem Debüt 2013 prägt der Ex-Leeds-Star das Spiel seines Heimatlandes entscheidend. Abwehr-Talent Bekhruz Karimov (19) freut sich über das Aufgebot für Usbekistan. Der Youngster erlebte erst kürzlich seinen bisherigen Karrierehöhepunkt, als er bei der diesjährigen WM gegen Portugal und Kolumbien in der Startelf stand. Honduras darf sich derweil auf den «Turbo» der Super League freuen: Dereck Moncada (18) raste zuletzt mit 37 km/h durch die Schweizer Liga – und bewies dabei auch noch echte Torjäger-Qualitäten.

FC Zürich

Beim FC Zürich erhalten drei Spieler ein Aufgebot für ihre Nationalteams, für zwei von ihnen ist es eine Premiere. Goalie Silas Huber (21) wurde erstmals für die Schweizer A-Nati nominiert. Damit ist er der erste FCZ-Spieler seit über sechs Jahren, der wieder im Kader der Schweizer Nati steht. Allerdings wird Huber am Dienstag von einem Ball aus kurzer Distanz im Gesicht getroffen und zieht sich eine Gehirnerschütterung zu. Er ist bereits wieder aus dem Nati-Camp abgereist. Auch Captain Lindrit Kamberi (27) darf sich über sein erstes Aufgebot für Kosovos A-Nationalmannschaft freuen. Der Innenverteidiger ist beim FCZ eine wichtige Führungsfigur und stand in dieser Saison bislang in allen 13 Ligaspielen über die volle Länge auf dem Platz. Livano Comenencia (22) hingegen bringt bereits internationale Erfahrung mit: Für Curaçao absolvierte er bislang 27 A-Länderspiele und erzielte dabei vier Tore.

FC Sion

Auch im Wallis sind drei Spieler international unterwegs. Ilyas Chouaref (25, Linksaussen) gehört zum Stammkader der maltesischen Nationalmannschaft und wurde erneut aufgeboten. Im Jahr 2026 kam er für Malta bereits in sechs Partien zum Einsatz und bereitete ein Tor vor. Kreshnik Hajrizi (27, Innenverteidiger) kehrt nach einer Verletzungspause ins Aufgebot des Kosovo zurück. Für sein Land absolvierte er bislang sieben Länderspiele und traf einmal. Sions Torjäger Winsley Boteli (20, Mittelstürmer) wurde nach seinem Debüt im Herbst zum zweiten Mal für die Schweizer A-Nati nominiert. Bei seinem ersten Zusammenzug kam er in drei von vier Spielen zum Einsatz.

Servette FC

Auch in Genf sind drei Spieler für ihre Nationalteams vorgesehen. Bradley Mazikou (30, Verteidiger) steht im Aufgebot der Republik Kongo für die beiden Afrika-Cup-Qualifikationsspiele. Bei Servette stand er in dieser Saison bereits in zwölf Ligaspielen auf dem Platz und bereitete ein Tor vor. Auch Lilian Njoh (24, Verteidiger) wurde erneut für Kamerun nominiert. Der Linksverteidiger feierte im September sein Debüt für die Nati und kam gleich in zwei Spielen zum Einsatz. Auch Kingstone Mutandwa (23, Mittelstürmer) sollte Sambia in den anstehenden Qualifikationsspielen unterstützen, muss aber verletzungsbedingt passen. Der Angreifer zog sich Ende Oktober gegen St. Gallen eine Knieverletzung zu und fällt voraussichtlich acht Wochen aus.

FC St.Gallen 1879

«Zigi, Zigi, Zigi», so feiern die Espen-Fans ihren Goalie; bald zaubert der Ghanaer auch in seiner Nationalmannschaft. Lawrence Ati Zigi (29) stand für seine Nation bereits in 32 Länderspielen zwischen den Pfosten. Torjäger Aliou Baldé (23, Stürmer) reist mit Guinea an die Spiele. Seine Bilanz bis jetzt 15 Spiele und 1 Tor. Zudem wird Espen-Fanliebling Betim Fazliji (27) die Länderspielpause nicht beim FC St. Gallen verbringen, sondern bei der kosovarischen Nationalmannschaft, bei der der Mittelfeldspieler schon 23 Pflichtspiele absolviert hat.

Fc Vaduz

Beim FC Vaduz sind zwei Spieler für die liechtensteinische Nationalmannschaft aufgeboten. Goalie Benjamin Büchel (37) gehört zu den erfahrensten Akteuren des Landes und kommt bereits auf 85 A-Länderspiele. Ebenfalls im Aufgebot steht Tim-Tiado Öhri (22, Goalie). Nach einer langen Verletzungspause infolge eines Kreuzbandrisses kehrt er in die Nationalmannschaft zurück. Auf sein erstes A-Länderspiel wartet er allerdings noch.

FC Lausanne- Sport

Die Länderspielpause führt auch zwei Lausanner in ihre Nationalteams. Morgan Poaty (29, Verteidiger) steht im definitiven Aufgebot der Republik Kongo für die beiden Qualifikationsspiele gegen die Komoren. Der Aussenverteidiger hat bereits elf Länderspiele für sein Land absolviert und eine Vorlage gemacht. Zwischen den Pfosten ist Melvin Mastil (26, Goalie) für die Algerien-Auswahl aufgeboten. Sein Debüt feierte er im März gegen Guatemala. Bei seinem ersten Einsatz hielt er jeden Ball. Mittlerweile kommt er auf vier A-Länderspiele.

FC Luzern

Luzern darf sich über die Pause von Lettlands Fussballer des Jahres 2025, Andrejs Ciganiks (28), verabschieden. Der Verteidiger, der sein Nati-Debüt 2018 gab, wird mit den Letten am Donnerstag gegen Montenegro in die Gruppenphase starten.

Grasshopper Club Zürich

Auch GC ist in der November-Länderspielpause international vertreten. Imourane Hassane (23) steht erneut im Aufgebot Benins. Der Mittelfeldspieler gehört mittlerweile zu den etablierten Kräften seines Landes und hat bereits 33 A-Länderspiele absolviert. Dabei traf er zweimal.

FC Basel 1893

Zan Celar (27, Mittelstürmer) sorgt für slowenische Verstärkung. Er steht im Aufgebot für die Nations-League-Spiele gegen die Schweiz und Nordmazedonien. Der Stürmer bringt bereits einiges an internationaler Erfahrung mit: In 17 A-Nati-Spielen für Slowenien bereitete er zwei Treffer vor. Für ein eigenes Goal wartet er noch auf den ersten Erfolg.

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