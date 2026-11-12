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Nach Carrick bei Manchester United
Nächster Trainer-Knall in der Premier League

Nach Manchester United zieht am Donnerstag ein weiterer Premier-Ligist die Reissleine. Crystal Palace trennt sich von Pierre Sage.
Publiziert: vor 34 Minuten
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Crystal Palace trennt sich von Pierre Sage.
Foto: keystone-sda.ch
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Pierre Sage (47) ist nicht mehr Trainer von Crystal Palace, wie der Klub am Donnerstagnachmittag bekannt gibt. Nach Michael Carrick (45) bei Manchester United ist es bereits die zweite Trainerentlassung in Englands Top-Liga am Donnerstag.

Der Franzose wechselte im Sommer vom Racing Club Lens aus der Ligue 1 in die Premier League, um bei Palace die Nachfolge des zu Nottingham Forest abgewanderten Oliver Glasner (52) anzutreten. Nach 16 Spielen geht dieses Abenteuer aber bereits wieder zu Ende.

Nach dem Titelgewinn in der Europa League gelang es ihm nicht, die erfolgreiche Arbeit des Österreichers, der in seiner Amtszeit auch den FA Cup gewinnen konnte, erfolgreich fortzusetzen. In der zehnten Runde sind die Südlondoner ans Tabellenende abgerutscht. Nur zwei Siege und ein Remis konnte Sages Team in der Liga holen. In der Europa League holte man in vier Spielen ebenfalls nur enttäuschende fünf Punkte.

Wer Sage beerben wird, steht noch nicht fest. Englischen Medienberichten zufolge gilt Ex-Brentford- und Tottenham-Coach Thomas Frank (53) als Topfavorit.

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Premier League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
10
10
27
2
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
10
19
22
3
Manchester City
Manchester City
10
8
21
4
Liverpool FC
Liverpool FC
10
4
18
5
Chelsea FC
Chelsea FC
10
3
16
6
Everton FC
Everton FC
10
2
16
7
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
10
2
15
8
Brentford FC
Brentford FC
10
5
14
9
Leeds United
Leeds United
10
2
14
10
Aston Villa
Aston Villa
10
-3
13
11
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
10
-1
12
12
Newcastle United
Newcastle United
10
-3
12
13
Hull City
Hull City
10
0
11
14
Ipswich Town
Ipswich Town
10
-5
11
15
FC Fulham
FC Fulham
10
-2
10
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
10
-4
9
17
Coventry City
Coventry City
10
-9
9
18
Manchester United
Manchester United
10
-5
8
19
FC Sunderland
FC Sunderland
10
-9
8
20
Crystal Palace
Crystal Palace
10
-14
7
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
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