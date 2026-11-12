Nach Manchester United zieht am Donnerstag ein weiterer Premier-Ligist die Reissleine. Crystal Palace trennt sich von Pierre Sage.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Pierre Sage (47) ist nicht mehr Trainer von Crystal Palace, wie der Klub am Donnerstagnachmittag bekannt gibt. Nach Michael Carrick (45) bei Manchester United ist es bereits die zweite Trainerentlassung in Englands Top-Liga am Donnerstag.

Der Franzose wechselte im Sommer vom Racing Club Lens aus der Ligue 1 in die Premier League, um bei Palace die Nachfolge des zu Nottingham Forest abgewanderten Oliver Glasner (52) anzutreten. Nach 16 Spielen geht dieses Abenteuer aber bereits wieder zu Ende.

Nach dem Titelgewinn in der Europa League gelang es ihm nicht, die erfolgreiche Arbeit des Österreichers, der in seiner Amtszeit auch den FA Cup gewinnen konnte, erfolgreich fortzusetzen. In der zehnten Runde sind die Südlondoner ans Tabellenende abgerutscht. Nur zwei Siege und ein Remis konnte Sages Team in der Liga holen. In der Europa League holte man in vier Spielen ebenfalls nur enttäuschende fünf Punkte.

Wer Sage beerben wird, steht noch nicht fest. Englischen Medienberichten zufolge gilt Ex-Brentford- und Tottenham-Coach Thomas Frank (53) als Topfavorit.