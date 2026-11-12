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Punkte alleine reichen nicht
Klopp steht mit Deutschland vor Zerreissprobe

In der Nations League kommts zum Showdown. Vor allem Deutschland ist nach einem durchzogenen Start gefordert und auf Punkte angewiesen. Doch selbst zwei Siege reichen nicht in jedem Fall für den Viertelfinal.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Bundestrainer Jürgen Klopp droht das Viertelfinal der Nations League zu verpassen.
Foto: IMAGO/Nico Herbertz

Darum gehts

  • Deutschland liegt in der Nations League nach vier Spielen nur auf Rang 3 und braucht Punkte
  • Auch zwei Siege gegen Serbien und Holland könnten wegen der Direktduelle allein nicht reichen
  • Spanien und Portugal stehen im Viertelfinal, in anderen Gruppen entscheidet die Torausbeute
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Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Gross waren die Hoffnungen, als der DFB nach einer verkorksten WM Jürgen Klopp (59) als neuen Nationaltrainer präsentierte. Der 59-Jährige sollte mit Charisma und Fussballverständnis auf höchstem Niveau ein neues Fussballzeitalter einläuten und schnellstmöglich wieder zum Erfolg zurückfinden. Doch der Auftakt verlief nicht nach Mass.

Nach vier von sechs Gruppenspielen in der Nations League liegt Deutschland drei Punkte hinter Holland und Griechenland nur auf Rang 3. In den letzten beiden Spielen in Serbien (13. November) und zu Hause gegen «Oranje» (16. November) müssen dringend Punkte her. «Ich brauche keine zusätzlichen Gründe, um mich auf das Heimspiel in Berlin sehr zu freuen. Wir haben Riesenlust drauf, hoffen, dass das Stadion voll sein wird», versichert der Bundestrainer. Allerdings droht selbst bei zwei Siegen das Verpassen der Viertelfinals.

Füllkrug und Sturmkollegen besonders gefordert

Klar, um Spiele zu gewinnen, brauchts Tore. Das wissen auch Klopp und seine Spieler, die im letzten Zusammenzug in vier Partien nur dreimal trafen. Vor allem gegen die von Spanien-Legende Xavi trainierten Holländer brauchts ihre Abschlussfähigkeit nun doppelt und dreifach. Schliesslich könnte die Torausbeute zum Zünglein an der Waage werden.

Denn theoretisch könnten mit Deutschland, Griechenland und Holland nach dem 6. Spieltag drei Nationen elf Punkte aufweisen. Gemäss Uefa-Reglement entscheiden dann in den Direktbegegnungen zuerst die höhere Punktzahl, dann die bessere Tordifferenz und schliesslich die grössere Anzahl erzielter Tore.

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Heisst im Holland-Spiel für Rückkehrer Niclas Füllkrug: Schiessen was das Zeug hält! Andernfalls könnte es trotz zweier Siege nur zu Rang 3 reichen. Viertelfinaleinzug? Fehlanzeige. Immerhin würde man mit dann elf Punkten die Playoffs vermeiden, in denen die zwei schlechtestplatzierten Gruppendritten ihren Platz in Liga A verteidigen müssen.

Iberer schon im Viertelfinal

Während Deutschland also der Super-GAU droht, können Spanien und Portugal bereits mit der K.o.-Phase planen. Beide können in ihren Gruppen nicht mehr von Platz 2 verdrängt werden und stehen somit schon vor den letzten beiden Spieltagen im Viertelfinal. Auch Frankreich und England haben gute Chancen auf die Turnierphase im kommenden März.

Apropos Portugal: Wie in der Gruppe von Deutschland könnte sich auch in jener der Iberer ein wahrer Krimi mit drei Nationen zutragen. Nur ginge es dabei um noch dramatischere Folgen. Bei Punktgleichheit von Dänemark, Wales und Norwegen könnte unter Umständen die höhere Anzahl geschossener Tore in den Direktduellen über Viertelfinal-Einzug, direkten Klassenerhalt, Gang in die Relegation oder gar direkten Abstieg entscheiden.

Für diverse Nationen gehts also nach wie vor um viel. Spannung in der Nations League.

UEFA Nations League 26/27 League A Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
4
5
10
2
Italien
Italien
4
3
7
3
Belgien
Belgien
4
1
6
4
Türkei
Türkei
4
-9
0
Playoffs
League A Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
4
2
8
2
Griechenland
Griechenland
4
2
8
3
Deutschland
Deutschland
4
1
5
4
Serbien
Serbien
4
-5
0
Playoffs
League A Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
4
7
12
2
England
England
4
11
9
3
Kroatien
Kroatien
4
-10
3
4
Tschechien
Tschechien
4
-8
0
Playoffs
League A Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
4
5
12
2
Dänemark
Dänemark
4
0
6
3
Wales
Wales
4
-3
3
4
Norwegen
Norwegen
4
-2
3
Playoffs
League B Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
4
10
12
2
Slowenien
Slowenien
4
2
7
3
Schottland
Schottland
4
-2
4
4
Nordmazedonien
Nordmazedonien
4
-10
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordirland
Nordirland
4
4
8
2
Ungarn
Ungarn
4
1
7
3
Ukraine
Ukraine
4
-3
4
4
Georgien
Georgien
4
-2
2
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
4
4
8
2
Kosovo
Kosovo
4
-1
5
3
Irland
Irland
4
2
5
4
Israel
Israel
4
-5
2
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
4
4
10
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
4
3
8
3
Polen
Polen
4
3
4
4
Rumänien
Rumänien
4
-10
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League C Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Albanien
Albanien
4
5
9
2
Belarus
Belarus
4
3
7
3
Finnland
Finnland
4
7
7
4
San Marino
San Marino
4
-15
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Montenegro
Montenegro
4
3
10
2
Zypern
Zypern
4
2
7
3
Armenien
Armenien
4
-1
4
4
Lettland
Lettland
4
-4
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
4
7
10
2
Färöer
Färöer
4
0
4
3
Moldawien
Moldawien
4
-5
4
4
Kasachstan
Kasachstan
4
-2
2
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Island
Island
4
6
8
2
Estland
Estland
4
1
6
3
Bulgarien
Bulgarien
4
-2
4
4
Luxemburg
Luxemburg
4
-5
3
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League D Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Malta
Malta
3
2
7
2
Gibraltar
Gibraltar
2
0
2
3
Andorra
Andorra
3
-2
1
League D Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Aserbaidschan
Aserbaidschan
3
1
5
2
Litauen
Litauen
3
1
4
3
Liechtenstein
Liechtenstein
2
-2
1
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