In der Nations League kommts zum Showdown. Vor allem Deutschland ist nach einem durchzogenen Start gefordert und auf Punkte angewiesen. Doch selbst zwei Siege reichen nicht in jedem Fall für den Viertelfinal.

Darum gehts Deutschland liegt in der Nations League nach vier Spielen nur auf Rang 3 und braucht Punkte

Auch zwei Siege gegen Serbien und Holland könnten wegen der Direktduelle allein nicht reichen

Spanien und Portugal stehen im Viertelfinal, in anderen Gruppen entscheidet die Torausbeute

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Gross waren die Hoffnungen, als der DFB nach einer verkorksten WM Jürgen Klopp (59) als neuen Nationaltrainer präsentierte. Der 59-Jährige sollte mit Charisma und Fussballverständnis auf höchstem Niveau ein neues Fussballzeitalter einläuten und schnellstmöglich wieder zum Erfolg zurückfinden. Doch der Auftakt verlief nicht nach Mass.

Nach vier von sechs Gruppenspielen in der Nations League liegt Deutschland drei Punkte hinter Holland und Griechenland nur auf Rang 3. In den letzten beiden Spielen in Serbien (13. November) und zu Hause gegen «Oranje» (16. November) müssen dringend Punkte her. «Ich brauche keine zusätzlichen Gründe, um mich auf das Heimspiel in Berlin sehr zu freuen. Wir haben Riesenlust drauf, hoffen, dass das Stadion voll sein wird», versichert der Bundestrainer. Allerdings droht selbst bei zwei Siegen das Verpassen der Viertelfinals.

Füllkrug und Sturmkollegen besonders gefordert

Klar, um Spiele zu gewinnen, brauchts Tore. Das wissen auch Klopp und seine Spieler, die im letzten Zusammenzug in vier Partien nur dreimal trafen. Vor allem gegen die von Spanien-Legende Xavi trainierten Holländer brauchts ihre Abschlussfähigkeit nun doppelt und dreifach. Schliesslich könnte die Torausbeute zum Zünglein an der Waage werden.

Denn theoretisch könnten mit Deutschland, Griechenland und Holland nach dem 6. Spieltag drei Nationen elf Punkte aufweisen. Gemäss Uefa-Reglement entscheiden dann in den Direktbegegnungen zuerst die höhere Punktzahl, dann die bessere Tordifferenz und schliesslich die grössere Anzahl erzielter Tore.

Heisst im Holland-Spiel für Rückkehrer Niclas Füllkrug: Schiessen was das Zeug hält! Andernfalls könnte es trotz zweier Siege nur zu Rang 3 reichen. Viertelfinaleinzug? Fehlanzeige. Immerhin würde man mit dann elf Punkten die Playoffs vermeiden, in denen die zwei schlechtestplatzierten Gruppendritten ihren Platz in Liga A verteidigen müssen.

Iberer schon im Viertelfinal

Während Deutschland also der Super-GAU droht, können Spanien und Portugal bereits mit der K.o.-Phase planen. Beide können in ihren Gruppen nicht mehr von Platz 2 verdrängt werden und stehen somit schon vor den letzten beiden Spieltagen im Viertelfinal. Auch Frankreich und England haben gute Chancen auf die Turnierphase im kommenden März.

Apropos Portugal: Wie in der Gruppe von Deutschland könnte sich auch in jener der Iberer ein wahrer Krimi mit drei Nationen zutragen. Nur ginge es dabei um noch dramatischere Folgen. Bei Punktgleichheit von Dänemark, Wales und Norwegen könnte unter Umständen die höhere Anzahl geschossener Tore in den Direktduellen über Viertelfinal-Einzug, direkten Klassenerhalt, Gang in die Relegation oder gar direkten Abstieg entscheiden.

Für diverse Nationen gehts also nach wie vor um viel. Spannung in der Nations League.