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Stark verkleinertes DFB-Kader
Klopp überrascht mit 17-Jährigem – und einem Rückkehrer

24 Spieler umfasst das DFB-Kader für die anstehenden Nations-League-Spiele Mitte November. Bundestrainer Jürgen Klopp setzt dabei auch auf einen 17-Jährigen.
Publiziert: vor 10 Minuten
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Gladbach-Youngster Wael Mohya ist der einzige Neuling in Klopps neuem Nations-League-Kader.
Foto: Imago/HMB-Media
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Er ist einer der ganz wenigen Lichtblicke für Bundesliga-Schlusslicht Borussia Mönchengladbach in dieser Saison – nun erhält Wael Mohya sein erstes Aufgebot für das deutsche Nationalteam. Der erst 17-jährige Offensivspieler ist Teil des 24-Mann-Kaders, das Bundestrainer Jürgen Klopp (59) am Donnerstag vorstellt.

Und damit der einzige echte Neuling, der für die beiden Nations-League-Partien gegen Serbien (13.11.) und Holland (16.11.) aufgeboten wird. Daneben könnten auch Finn Jeltsch (Stuttgart) und Brajan Gruda (Leipzig) ihr Debüt im DFB-Dress geben – die beiden sind bereits bei Klopps erstem Zusammenzug im September nominiert gewesen, dabei aber nicht zum Einsatz gekommen.

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Die Reduktion auf 24 Spieler – im September sind es noch fast doppelt so viele gewesen – sei keine leichte Aufgabe gewesen: «Es war nach dem 44er-Kader im September schwer, diese Auswahl zu treffen, weil, und das ist eigentlich die gute Nachricht, es wieder mehr Spieler verdient hätten, dabei zu sein», betont Klopp. Nun habe man aber einen guten Mix aus «sehr jung und durchaus erfahren» gefunden.

Torausbeute stimmte Klopp um

Zur zweiten Kategorie gehört unter anderem Stürmer Niclas Füllkrug (33), der beim ersten Zusammenzug unter Klopp noch zuschauen musste – wohl wegen seines Alters, wie der Trainer Ende Oktober in einem Interview mit Dazn noch andeutete: «Er ist 33. Das ist nicht meine Schuld».

Umgestimmt hat ihn nun aber die überragende Form, in der sich Füllkrug derzeit befindet: Für Werder Bremen hat der Stürmer in dieser Saison wettbewerbsübergreifend in zehn Partien schon zwölfmal eingenetzt und führt damit auch die Torschützenliste der Bundesliga an.

Seine Tore könnte Deutschland gut gebrauchen: Mit nur einem Sieg in vier Spielen ist die Klopp-Equipe mässig in die Nations-League-Kampagne gestartet und liegt in der Gruppe A2 aktuell nur auf Rang drei.

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UEFA Nations League 26/27 League A Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
4
5
10
2
Italien
Italien
4
3
7
3
Belgien
Belgien
4
1
6
4
Türkei
Türkei
4
-9
0
Playoffs
League A Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
4
2
8
2
Griechenland
Griechenland
4
2
8
3
Deutschland
Deutschland
4
1
5
4
Serbien
Serbien
4
-5
0
Playoffs
League A Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
4
7
12
2
England
England
4
11
9
3
Kroatien
Kroatien
4
-10
3
4
Tschechien
Tschechien
4
-8
0
Playoffs
League A Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
4
5
12
2
Dänemark
Dänemark
4
0
6
3
Wales
Wales
4
-3
3
4
Norwegen
Norwegen
4
-2
3
Playoffs
League B Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
4
10
12
2
Slowenien
Slowenien
4
2
7
3
Schottland
Schottland
4
-2
4
4
Nordmazedonien
Nordmazedonien
4
-10
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordirland
Nordirland
4
4
8
2
Ungarn
Ungarn
4
1
7
3
Ukraine
Ukraine
4
-3
4
4
Georgien
Georgien
4
-2
2
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
4
4
8
2
Kosovo
Kosovo
4
-1
5
3
Irland
Irland
4
2
5
4
Israel
Israel
4
-5
2
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League B Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
4
4
10
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
4
3
8
3
Polen
Polen
4
3
4
4
Rumänien
Rumänien
4
-10
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
League C Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Albanien
Albanien
4
5
9
2
Belarus
Belarus
4
3
7
3
Finnland
Finnland
4
7
7
4
San Marino
San Marino
4
-15
0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Montenegro
Montenegro
4
3
10
2
Zypern
Zypern
4
2
7
3
Armenien
Armenien
4
-1
4
4
Lettland
Lettland
4
-4
1
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
4
7
10
2
Färöer
Färöer
4
0
4
3
Moldawien
Moldawien
4
-5
4
4
Kasachstan
Kasachstan
4
-2
2
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League C Gruppe 4
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Island
Island
4
6
8
2
Estland
Estland
4
1
6
3
Bulgarien
Bulgarien
4
-2
4
4
Luxemburg
Luxemburg
4
-5
3
Aufstieg
Aufstiegsspiele
League D Gruppe 1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Malta
Malta
3
2
7
2
Gibraltar
Gibraltar
2
0
2
3
Andorra
Andorra
3
-2
1
League D Gruppe 2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Aserbaidschan
Aserbaidschan
3
1
5
2
Litauen
Litauen
3
1
4
3
Liechtenstein
Liechtenstein
2
-2
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