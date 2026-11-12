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Top-Klub macht Jagd auf Nati-Goalie Kobel

Medienberichten zufolge hat PSG seine Fühler nach Gregor Kobel ausgestreckt. Der BVB will aber unbedingt mit dem Nati-Goalie verlängern.
Publiziert: vor 46 Minuten
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Verlängert Gregor Kobel beim BVB?
Foto: Toto Marti

Darum gehts

  • Borussia Dortmund will mit Gregor Kobel über eine vorzeitige Vertragsverlängerung verhandeln
  • PSG soll Kobel laut «Bild» auf dem Zettel haben und fragte nach seinen Zukunftsplänen
  • Kobel lehnte Newcastle ab, obwohl der Klub laut «Bild» rund drei Millionen Euro mehr Jahreslohn bot
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Gregor Kobel (28) ist bei Borussia Dortmund seit 2021 die Nummer eins und weckt immer wieder Begehrlichkeiten anderer Klubs. Des Öfteren wurde der Nati-Goalie in den vergangenen Jahren und Monaten mit einem Transfer in Verbindung gebracht.

Nun will der BVB den Spekulationen vorzeitig den Riegel vorschieben und den noch bis Sommer 2028 gültigen Vertrag mit dem Zürcher vorzeitig verlängern. Laut der «Bild» wird der Klub seinen Goalie in den kommenden Wochen zwecks Vertragsverhandlungen kontaktieren.

«Auch wenn sich Kobel einen Verbleib beim BVB grundsätzlich vorstellen kann, ist eine Vertragsunterschrift kein Selbstläufer», schreibt die deutsche Zeitung. Denn mit PSG soll auch der Champions-League-Sieger der vergangenen zwei Saisons Kobel auf dem Zettel haben. Die Pariser sollen sich zuletzt immer wieder nach den Zukunftsplänen des Keepers erkundigt haben.

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Kobel sagte Newcastle ab

Seit dem Verkauf von Gianluigi Donnarumma (27) im Sommer 2025 steht Matwei Safonow (27) beim französischen Top-Klub zwischen den Pfosten, der sich den Stammplatz anstelle des designierten Donnarumma-Ersatzes Lucas Chevalier (25), der für 40 Millionen Euro von Lille verpflichtet wurde, erkämpft hat.

Im vergangenen Sommer trat Newcastle United laut «Bild» mit einem konkreten Vertragsangebot an Kobel heran, das ihm jährlich circa drei Millionen Euro mehr als die derzeitigen rund zehn Millionen Euro eingebracht hätte, was sich mit Blick-Informationen deckt.

Sollte die Vertragsverlängerung scheitern, müsste der BVB Kobel wohl im kommenden Sommer – spätestens aber im Winter danach – verkaufen, um noch eine Ablösesumme einzustreichen.

Bundesliga 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
9
20
21
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
9
9
21
3
SC Freiburg
SC Freiburg
9
10
19
4
RB Leipzig
RB Leipzig
9
14
18
5
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
9
3
16
6
Werder Bremen
Werder Bremen
9
2
15
7
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
9
-1
13
8
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
9
0
12
9
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
9
-1
12
10
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
9
-5
12
11
Hamburger SV
Hamburger SV
9
-10
12
12
FSV Mainz
FSV Mainz
9
-1
10
13
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
9
-3
10
14
FC Augsburg
FC Augsburg
9
0
9
15
1. FC Köln
1. FC Köln
9
-4
9
16
Union Berlin
Union Berlin
9
-14
7
17
Schalke 04
Schalke 04
9
-6
6
18
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
9
-13
4
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
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