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Jetzt ist es so weit
ManUtd wirft Trainer Carrick raus

Michael Carrick muss gehen. Der 45-Jährige ist Berichten zufolge nicht länger Trainer von Manchester United.
Publiziert: vor 59 Minuten
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Michael Carrick muss seinen Trainerstuhl bei Manchester United räumen.
Foto: IMAGO/Shutterstock

Darum gehts

  • Manchester United trennt sich offenbar per sofort von Michael Carrick
  • Ex-Mittelfeldspieler der Red Devils war seit Januar 2026 Coach
  • Mauricio Pochettino gilt als Top-Kandidat auf die Nachfolge
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Cédric HeebRedaktor Sport

Was sich schon seit Wochen abgezeichnet hat, ist nun offiziell: Manchester United entlässt Trainer Michael Carrick (45). Das melden Transferexperte Fabrizio Romano, «The Athletic» und der «Guardian», eine offizielle Mitteilung steht noch aus.

Gemäss «Guardian» haben sich die Klub-Verantwortlichen am Mittwoch bei einem Meeting in Monaco bei Mit-Eigentümer Jim Ratcliffe (74) getroffen und ihm nahegelegt, dass es mit Carrick nicht weitergeht. Die Entlassung sei dann nach einem weiteren Meeting, bei dem die Besitzerfamilie Glazer involviert war, beschlossen worden. Carrick sei am Donnerstagmorgen noch auf dem Trainingsgelände normal zur Arbeit erschienen.

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Der frühere Mittelfeldspieler der Red Devils hat den Klub Mitte Januar übernommen und ihn als Interimstrainer auf Tabellenplatz 3 und damit in die Champions League geführt. Von 16 Partien hat er elf gewonnen und nur zwei verloren. In dieser Saison läufts aber gar nicht. Nach zehn Spielen liegt ManUtd auf Rang 18 – einem Abstiegsplatz. Der 20-fache Meister ist der einzige Premier-Ligist, der bisher nur ein Spiel gewinnen konnte.

Neuer Trainer schon fix?

Der Nachfolger steht auch schon bereit. Wie englische Medien bereits am Mittwoch berichteten, hat sich ManUtd mit Mauricio Pochettino (54) mündlich auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Der Argentinier ist derzeit Trainer der US-Nationalmannschaft, besitzt aber eine Ausstiegsklausel von rund 8,2 Millionen Franken. Romano schreibt, dass nun die Verhandlungen mit dem US-Verband bevorstehen.

Für Pochettino wäre es das vierte Engagement in der Premier League. Nach eineinhalb Jahren bei Southampton stand er zwischen 2014 und 2019 während fast 300 Spielen an der Seitenlinie von Tottenham Hotspur. In der Saison 2023/24 war er Coach bei Chelsea.

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Mannschaft
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10
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2
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10
19
22
3
Manchester City
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10
8
21
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Liverpool FC
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10
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5
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6
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10
2
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10
2
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Brentford FC
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10
5
14
9
Leeds United
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10
2
14
10
Aston Villa
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10
-3
13
11
Tottenham Hotspur
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12
12
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-3
12
13
Hull City
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10
0
11
14
Ipswich Town
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10
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11
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10
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10
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Coventry City
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10
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9
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