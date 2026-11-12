BVB fordert von Nmecha Verzicht auf Freikirchen-Jubel

Felix Nmecha darf seine Tore im Trikot von Borussia Dortmund nicht mehr mit dem Kronen-Jubel feiern. Ob das Verbot auch im Nationalteam gilt, bleibt offen.

Darum gehts Borussia Dortmund fordert Nmecha auf, im Klubtrikot auf den Kronen-Jubel zu verzichten

DFB-Sportdirektor Völler und Nationaltrainer Klopp suchten das Gespräch

Nmechas Jubel verweist auf «The King’s Return» des Netzwerks «Ballers in God», das als homophob gilt

Carlo Steiner Redaktor Sport

Der Protest der Fan- und Förderabteilung von Borussia Dortmund gegen den Freikirchen-Jubel von Felix Nmecha (26) hat Konsequenzen.

Laut Informationen des Westdeutschen Rundfunks (WDR) und Sky hat der BVB seinem Spieler mitgeteilt, dass er künftig auf seinen Kronen-Jubel verzichten soll. Klubpräsident Hans-Joachim Watzke (67) persönlich soll dies bei der Sitzung der Fan- und Förderabteilung des BVB am Montag mitgeteilt haben.

Auch der Sportdirektor des Deutschen Fussball-Bunds (DFB), Rudi Völler (66), und Nationaltrainer Jürgen Klopp (59) haben das Gespräch mit Nmecha gesucht. Ob auch der DFB um das Unterlassen des Jubels gebeten hat, bleibt offen.

Nachdem der Mittelfeldspieler am Wochenende gegen Elversberg (2:1) ein Tor mit der Kronen-Geste gefeiert hatte, forderten BVB-Fans vom Klub eine «klare Abgrenzung von Ideologien und Netzwerken, deren dokumentierte Aussagen und Aktivitäten aus unserer Sicht mit den Werten eines weltoffenen und vielfältigen Borussia Dortmund nicht vereinbar sind».

Ultrareligiöser Hintergrund

Der Hintergrund: Nmecha wirbt mit seinem Jubel, bei dem er sich eine imaginäre Krone vom Kopf nimmt und vor sich auf den Boden stellt, für die Kampagne «The King’s Return» (deutsch: «Die Rückkehr des Königs») vom evangelikalen Netzwerk «Ballers in God», dem der Deutsche angehört. Das Netzwerk ist eine ultrareligiöse Gruppe, die als homophob und queerfeindlich gilt.

Auf Instagram bestritt Nmecha, mit der Krone eine Organisation unterstützen zu wollen. Es sei nie seine Absicht gewesen, Diskriminierung, Intoleranz oder Hass in irgendeiner Form zu fördern.