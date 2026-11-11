Es geht drunter und drüber beim deutschen Traditionsklub Hannover 96. Die vor der Saison in der 2. Bundesliga als Aufstiegskandidat gehandelten Niedersachsen stecken mitten im Abstiegskampf fest. Nachdem Trainer Christian Titz (55) Mitte September entlassen wurde, steht nun auch bereits dessen Nachfolger Sandro Wagner (38) unter Druck.
Doch nicht nur auf dem Trainerstuhl wird in Hannover ordentlich Personal verheizt. Vor zwei Wochen trennte sich der Klub von Sport-Geschäftsführer Jonas Boldt (44), der sein Amt erst im Sommer übernommen hatte. Diese Woche musste nun auch Sportchef Ralf Becker (56) seinen Posten räumen.
Klub-Boss Martin Kind (82) will die sportliche Führung von Hannover dringend neu aufstellen. Auf der Suche nach einem neuen Gesamtverantwortlichen für den Sportbereich führt eine Spur in die Schweiz. Gemäss Blick-Infos hat sich Hannover intensiv mit Daniel Stucki (45) befasst. Der Ex-FCB-Sportchef galt zwischenzeitlich als der absolute Wunschkandidat von Kind. Nach mehreren intensiven Gesprächen soll der Klub Stucki einen lukrativen Mehrjahresvertrag vorgelegt haben. Kurz vor Unterschrift entschied sich dieser aber gegen das Engagement in der zweiten Bundesliga.
Nach Stucki-Absage läuft die Suche weiter
Bereits nach seinem Abgang beim FCB in diesem Sommer hatte Stucki mehrere Offerten auf dem Tisch, entschied sich aber bewusst für eine Auszeit. Insgesamt war der ehemalige Super-League-Profi sechs Jahre lang in Basel tätig gewesen. Erst als Leiter Backoffice, danach als Verantwortlicher des Nachwuchscampus. 2024 übernahm er den Sportchef-Posten und hatte damit entscheidenden Anteil am Doublegewinn in der Saison 2024/2025.
Nach Stuckis Absage läuft bei Hannover die Suche nach einem neuen Sport-Geschäftsführer weiter auf Hochtouren. Wie die Bild berichtet, soll sich nun Tim Lederer (37) unter insgesamt 70 Bewerbern in der Pole-Position befinden. Dieser leitet seit 2025 die Scouting-Abteilung des FC Southampton in der zweiten englischen Liga.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
13
21
34
2
BSC Young Boys
13
16
28
3
FC Sion
13
11
26
4
FC St. Gallen
13
2
22
5
FC Zürich
13
-1
21
6
Servette FC
13
1
17
7
FC Basel
13
-4
15
8
FC Thun
13
-10
14
9
FC Luzern
13
-7
13
10
Grasshopper Club Zürich
13
-13
11
11
FC Vaduz
13
-5
10
12
FC Lausanne-Sport
13
-11
7