Felix Nmecha sorgt in Dortmund für Kritik. Sein Kronen-Jubel steht für ein umstrittenes Netzwerk. Die Fans fordern Distanzierung. Der BVB-Star wehrt sich.

Darum gehts Felix Nmechas Kronen-Jubel sorgt beim BVB für Kritik

Fans kritisieren Nähe zu queerfeindlichen «Ballers of God»

Nmecha weist Hass zurück; BVB und DFB kündigen Gespräche an

Carlo Steiner Redaktor Sport

Felix Nmecha (26) jubelt. Er nimmt sich dabei eine imaginäre Krone vom Kopf, stellt sie vor sich auf den Boden. Es ist der Kronen-Jubel, welcher der Mittelfeldspieler immer wieder zeigt. So auch am Wochenende beim 2:1-Sieg gegen Elversberg.

Nmecha wirbt damit für die Kampagne «The King’s Return» (deutsch: «Die Rückkehr des Königs»). Der deutsche Nationalspieler bekennt sich seit Jahren öffentlich zum evangelikalen Netzwerk «Ballers of God». Das Netzwerk ist eine ultrareligiöse Gruppe, sie gilt als homophob und queerfeindlich.

Und bei den Fans kommt das nicht gut an. Die Fan- und Förderabteilung von Borussia Dortmund fordert nun in einer Stellungnahme vom Verein nun die «klare Abgrenzung von Ideologien und Netzwerken, deren dokumentierte Aussagen und Aktivitäten aus unserer Sicht mit den Werten eines weltoffenen und vielfältigen Borussia Dortmund nicht vereinbar sind». Wenn jemand seine grosse Reichweite gezielt zur Missionierung benutze, könne das nicht als private Religionsausübung abgetan werden. Es gehe ihr dabei nicht um die Verurteilung einer Person aufgrund ihres Glaubens, sondern um die Abgrenzung von Diskriminierung. «Glaube rechtfertigt keine Ausgrenzung», erklärt die Fanabteilung.

Nmecha stellt Jubel klar

Am späten Montagabend hat sich der Fussballer auf Instagram zu seinem Jubel geäussert und spricht von «einigen Missverständnissen», die entstanden seien: «Mein Jubel hat nicht die Absicht, mich oder eine Organisation zu unterstützen. Es geht vielmehr darum, meine ‹Krone› vor dem bald kommenden König niederzulegen und auf Jesus hinzuweisen, meine Hoffnung und meine Stärke.»

Er habe nie Diskriminierung, Intoleranz oder Hass in irgendeiner Form fördern wollen. «Unsere Botschaft als Christen ist eine der Liebe und des Respekts vor allen, egal woher sie kommen, an was sie glauben oder was ihr Weltbild ist», so Nmecha. Er schliesst mit dem Bibelvers Johannes 3,16: «Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt.»

BVB und DFB kündigen Gespräche an

Nach der scharfen Kritik kündigte der BVB ein persönliches Gespräch mit dem Spieler an. Für den BVB sei es «essenziell, Hinweise und Bedarfe aus der Fanszene ernst zu nehmen und ihnen nachzugehen», teilte der Klub auf Anfrage der Nachrichtenagentur Sport-Informations-Dienst (SID) mit.

Ein klärendes Gespräch führten die BVB-Verantwortlichen mit Nmecha auch schon 2023 vor dessen Verpflichtung. Der Spieler hatte damals in den sozialen Medien ein Video, in dem das Wort «Pride» («Stolz») dem Teufel zugeordnet wird, geteilt. Ausserdem teilte er Beiträge des US-amerikanischen Rechtsaussen-Aktivisten Matt Walsh. Der heutige BVB-Präsident und damalige Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke (67) erklärte damals, dass man sich darauf geeinigt habe, dass sich Nmecha im Verein nicht missionarisch betätigen könne.

Ein Gespräch kündigt auch Rudi Völler (66) an. Der Sportdirektor des Deutschen Fussball-Bunds (DFB) äussert aber auch Verständnis für den strenggläubigen Nationalspieler. «Wir wollen das nicht so hochhängen. Wir werden sicherlich mit ihm darüber reden», sagte Völler im Podcast «Kerners 11».

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