Carlo Steiner Redaktor Sport

Raphael Wicky (49) ist nicht mehr Trainer des MLS-Klubs Sporting Kansas City. Der Klub aus dem US-Bundesstaat Missouri zieht nach dem Ende der Regular Season, die Wickys Team auf dem letzten Platz der Western Conference beendet hat, am Montagabend die Reissleine.

«Die Saison 2026 war aus vielen Gründen eine Herausforderung, und wir wissen, dass Rapha und sein Team unter schwierigen Umständen unglaublich hart gearbeitet haben. Nach einer Saisonanalyse habe ich mich mit Rapha getroffen, und ich habe beschlossen, diese Veränderung vorzunehmen. Wir wünschen Rapha alles Gute für die Zukunft», wird der Klubpräsident David Lee in einer Medienmitteilung zitiert.

Knapp zwei Jahre nach seinem Aus bei YB, trotz Platz eins in der Tabelle, startete der Walliser im Januar 2026 in Amerika ein neues Abenteuer. Dieses endet nun nach nur gut elf Monaten und 35 Spielen (sieben Siege, fünf Remis, 23 Niederlagen) bereits wieder. In seiner ersten Saison mit YB holte er im Mai 2023 den Meistertitel.