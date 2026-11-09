Eigentlich bietet die Länderspielpause für die Klubs etwas Gelegenheit, um durchzuschnaufen. Mehrere europäische Topklubs stecken aber richtig tief in der Krise und brauchen den Liga-Unterbruch, um endlich wieder auf Kurs zu kommen.

Darum gehts Manchester United erlebt den schlechtesten Saisonstart seit 40 Jahren und schreibt tiefrote Zahlen

In Italien hinken zwei grosse Klubs ihren Erwartungen hinterher

In Spanien droht einem Klub das ganz grosse Fiasko

Fabienne Kleinhenz

Knapp zwei Wochen ruht der Betrieb in den Ligen zugunsten der Nations League. Es gibt aber gleich mehrere Klub-Schwergewichte, die in dieser Spielzeit mächtig ins Straucheln geraten sind. Bei manchen geht sogar bereits das Abstiegsgespenst um.

England Premier League

Der englische Co-Rekordmeister Manchester United (20 Titel) steht derzeit am Abgrund. Die Red Devils haben ihren historisch schlechtesten Saisonstart seit 40 Jahren hinter sich. Zeitweise war der Klub wettbewerbsübergreifend neun Pflichtspiele in Folge sieglos. Das einst so stolze Team, das über Jahre die Premier League dominiert hatte, kassiert Gegentore im Akkord. Kein Wunder, resultierten in der Liga bisher erst acht Punkte aus zehn Spielen. Der aktuell 18. Tabellenplatz wäre gleichbedeutend mit dem Abstieg. Im Old Trafford schrillen deshalb längst alle Alarmglocken und Trainer Michael Carrick ist schwer angezählt.

Wem das noch nicht Krise genug ist, für den hält ManUtd auch abseits des Platzes noch einen Brandherd bereit: Mittlerweile soll der Klub einen Schuldenberg von umgerechnet über einer Milliarde Franken vor sich herschieben. Nicht gerade beste Vorzeichen für eine rasche Genesung des Traditionsvereins.

Italien Serie A

Das Wort Krise kommt bei Fussball-Fans in Neapel gewöhnlich schneller über die Lippen als anderswo. Entsprechend gross ist die Besorgnis über die aktuelle Situation der SSC Napoli. Die beiden Meistertitel von 2023 und 2025 wirken gerade ganz weit weg. Der Klub legte in der Serie A den schlechtesten Saisonstart seit 17 Jahren hin – gleichbedeutend mit Platz zehn und 14 Punkten Rückstand auf Leader Inter. Noch düsterer ist die Bilanz auf der europäischen Bühne: Nach drei Niederlagen und elf Gegentoren in vier Spielen ist das Weiterkommen in der Champions League akut gefährdet.

Die Sehnsucht nach besseren Zeiten ist auch beim italienischen Kult-Klub Fiorentina gross. Zwar liegen die ruhmreichsten Zeiten der Viola mit insgesamt zwei Meistertiteln und sechs Pokalsiegen schon viele Jahre zurück. Doch die Toskaner verfügen mittlerweile über eines der modernsten Trainingszentren Italiens und würden es mit dem neu geholten Weltmeister-Trainer Fabio Grosso (48) nur zu gerne wieder mit den Top-Teams des Landes aufnehmen. Doch die Realität sieht anders aus.

In die Saison ist man mit drei Pleiten am Stück gestartet. Später folgte eine Serie von fünf Spielen ohne Sieg. Vor der Nationalmannschaftspause konnte immerhin dem verhassten Juventus ein Remis (2:2) abgetrotzt werden. Der Abstand auf einen Abstiegsplatz beträgt aber weiterhin magere zwei Punkte.

Deutschland 1. Bundesliga

Borussia Mönchengladbach hat sich ein richtig tiefes Loch gebuddelt. Sechs verlorene Ligaspiele in Folge zu Beginn der Saison waren ein neuer Negativrekord des Traditionsklubs. Eine Pleite mehr und man hätte gar einen Bundesliga-Rekord aufgestellt. So weit kam es nicht, doch die Situation bei den Fohlen ist weiter sehr angespannt. Seit dem Wechsel an der Seitenlinie zu Trainer Alexander Blessin (53) gabs immerhin vier Punkte aus fünf Partien. Dennoch spricht die Geschichte gegen die Borussia: Bisher hatten in der Bundesliga 30 Teams nach neun Spieltagen vier oder weniger Punkte. Abgestiegen sind davon am Ende 21.

Spanien La Liga

Es gab Zeiten, da rüttelte Valencia massiv an der Dominanz von Real Madrid und Barcelona im spanischen Fussball. Von solchen Machtansprüchen ist der Klub derzeit Lichtjahre entfernt. Statt um Titel spielen die Blanquinegros mit Nati-Verteidiger Filip Ugrinic (27) gegen den Absturz in die Zweitklassigkeit. Neun magere Pünktchen schauten aus den ersten zwölf LaLiga-Partien heraus. Nur Malaga steht noch schlechter da. Ein erstmaliger Abstieg seit der Rückkehr ins spanische Oberhaus 1986 wäre in dieser Saison besonders bitter. Denn für den Sommer 2027 ist der grosse Umzug des Klubs in das neue Megastadion Nou Mestalla geplant. Seit 2007 wird an der Arena gebaut. Unter anderem Finanzierungsprobleme verzögerten das Unterfangen aber mehrmals. Platz bieten wird das Stadion 70'000 Zuschauern. Etwas viel für ein zweitklassiges Team.