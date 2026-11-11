Eine erwartbare Rakete, ein prominenter Spaziergänger und ein möglicher Star der Zukunft: Blick hat Zugriff auf die Leistungsdaten der Datenfirma Statsbomb und präsentiert überraschende Erkenntnisse.

Die Supersprinter der Liga

Auf der Suche nach den schnellsten Spielern der Super League braucht es eine Vorbemerkung: Gemessen wird hier nicht der eine, absolut schnellste Sprint eines Spielers. Weil viel wichtiger ist, welche Höchstgeschwindigkeit ein Fussballer regelmässig erreicht. Deswegen wird ein Schnitt der schnellsten Sprints berechnet.

Möglich also, dass jemand anderes in dieser Saison mal schneller gerannt ist als Kaly Sène (25). Aber niemand war regelmässig schneller als der Offensivspieler der Young Boys.

Mit durchschnittlich 35,23 km/h müsste er in einer Dreissigerzone mit einer Busse rechnen. Ebenfalls geblitzt würden der St. Galler Joel Ruiz (19) mit 35,2 km/h und der Lausanner Theo Bergvall (22) mit 35,19 km/h.

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Dass mit Sène ein Angreifer der schnellste Spieler der Liga ist, wirkt logisch. Auffällig ist aber, dass in den Top Ten gleich vier Aussenverteidiger auftauchen. Ausser Ruiz und Bergvall sind das Lilian Njoh (24) und Stefan Bukinac (21).

Neun der zehn Schnellsten sind in erster Linie an den Seitenlinien unterwegs. Egal, ob offensiv oder defensiv – Höchstgeschwindigkeit ist auf dieser Position gefragt.

Die langsamsten Spieler der Liga

Der langsamste Spieler der Liga ist zugleich ihr grösster Star. Xherdan Shaqiri (35) kommt bei seinen Sprints noch auf 27,63 km/h. Wobei der Captain des FC Basel sowieso meistens darauf verzichtet, auf über 25 km/h zu beschleunigen. Zwei Sprints zieht Shaqiri im Schnitt pro Spiel an. Keiner schaltet seltener in den höchsten Gang.

Das kann von Nikolas Muci (23) nicht behauptet werden. Der Stürmer der Grasshoppers ist zwar der zweitlangsamste Spieler der Liga. Dafür ist er der Spieler mit den meisten explosiven Beschleunigungen. Ein Zeichen für harte Arbeit in Pressing und Gegenpressing.

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Shaqiri und Muci sind die beiden Ausreisser in den Slow Ten. Der Rest sind Spieler, die im defensiven Mittelfeld oder in der Innenverteidigung zu Hause sind. Orte, an denen Spielübersicht und Zweikampfstärke wichtiger sind als Speed.

Dass langsam nicht unbedingt schlecht sein muss, beweisen zwei sehr prominente Namen: St. Gallens Captain Lukas Görtler (32) ist auf Rang 6 der langsamsten Spieler, Lugano-Taktgeber Anto Grgic (29) auf Rang 13. Beide sind für ihr Team trotzdem unersetzlich.

Der nächste Millionentransfer ins Ausland?

Laufwerte sind zum Goldstandard bei der Suche nach Talenten geworden. Es geht nicht um total abgespulte Kilometer. Gefahndet wird vor allem nach jungen Fussballern, die möglichst häufig möglichst schnell beschleunigen können.

Die Idee ist einfach: Bringt einer die nötige Geschwindigkeit mit, kann er Taktik und Technik noch lernen. Gelingt die Ausbildung, winkt ein fetter Transfergewinn.

Gesucht wird häufig als Erstes über die Datenbanken grosser Statistikfirmen. Darum müsste ein junger Schweizer eigentlich in allen grossen Ligen mindestens auf der Beobachtungsliste stehen: Mio Zimmermann (19).

Der Luzerner Mittelfeldspieler hat sich eben schwer am Knie verletzt. Aber seine bisherigen Laufwerte sind wie von einem anderen Stern. Absolute Laufdistanz, Anzahl Sprints, gesprintete Distanz, Höchstgeschwindigkeit: Überall ist Zimmermann mindestens in den Top 13 der Liga.

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Noch viel wichtiger: Er gehört im weltweiten Spielervergleich überall zu den besten drei Prozent. Beste Voraussetzungen für einen Auslandstransfer. So er sich denn von seiner Knieverletzung gut erholt.

Oldies, but Goldies

Im Normalfall nimmt die körperliche Leistungsfähigkeit im Alter ab. Aber es gibt sie, die alternden Helden, die dem Zahn der Zeit widerstehen. Renato Steffen (35) war zwar zuletzt immer wieder mal verletzt. Aber wenn er spielt, gehört er zu den zehn schnellsten Spielern der Liga (Rang 9). Und das mit 35 Jahren.

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Ebenfalls unverwüstlich: GC-Urgestein Amir Abrashi (36), der mit 36 bei den gelaufenen Kilometern pro Spiel auf Rang 13 kommt. Kevin Behrens (35) macht mit 35 am drittmeisten Hochintensivläufe (schneller als 20 km/h). Und Sions Dauerläufer Numa Lavanchy (33) gehört weltweit noch immer zu den Spielern mit den meisten abrupten Beschleunigungen.

Überraschende Pferdelungen

Überraschung beim Blick auf die Spieler, die pro Begegnung am meisten Kilometer abspulen: Obwohl die Top Ten vor allem aus zentralen Mittelfeldspielern besteht, ist ein Flügelspieler an der Spitze. Der Servettien Thomas Lopes (19) rennt pro Spiel im Schnitt etwas mehr als 11,7 Kilometer.

Nach ihm kommen mit Zimmermann und dem Basler Jonas Harder (21) die üblichen Verdächtigen, also zentrale Mittelfeldspieler.

Bemerkenswerte Aussenseiter auf den Spitzenrängen neben Lopes inmitten all der Zentrumsspieler: Sions Flügelstürmer Franck Surdez (24) auf Rang 8 und die beiden Vaduzer Offensivspieler Milos Cocic (23, Rang 4) und Lutfi Dalipi (20, Rang 15) sowie der Berner Alvyn Sanches (23, Rang 17).

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