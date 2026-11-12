Nati-Juwel Manzambi fällt für Länderspiele aus

Johan Manzambi ist zwar ins Nati-Camp eingerückt, wird aber die Spiele gegen Slowenien und Schottland verpassen. Wadenbeschwerden machen dem Nati-Juwel zu schaffen.

Darum gehts Auch Johan Manzambi fällt für Partien gegen Slowenien und Schottland aus

Wadenprobleme bei Nati-Juwel wurden nicht besser, 21-Jähriger kehrt zu Klub zurück

Vierter Ausfall für Murat Yakin nach Muheim, Xhaka und Huber

Cédric Heeb Redaktor Sport

Nächster Ausfall im Schweizer Nationalteam: Johan Manzambi (21) wird die beiden Nations-League-Partien gegen Slowenien am Freitag und Schottland am Montag verpassen.

«Der Mittelfeldspieler war bereits am Montag mit Wadenbeschwerden ins Nati-Camp eingerückt. Trotz intensiver medizinischer Betreuung und weiterer Abklärungen hat sich sein Zustand nicht ausreichend verbessert, sodass ein Einsatz in den beiden Partien nicht möglich ist», teilt der Schweizerische Fussballverband SFV am Donnerstagvormittag mit. Manzambi wird zurück zu seinem Klub reisen, nachnominiert wird niemand.

Vierter Ausfall für Yakin

Am Sonntag wurde das Nati-Juwel beim Spektaktel-Remis von Aston Villa gegen Manchester United (4:4) in der 78. Minute ausgewechselt, nachdem er wenige Minuten zuvor von ManUtd-Verteidiger Leny Yoro am Fuss getroffen worden war. SFV-Medienchef Adrian Arnold stellte aber am Montag auf der Pressekonferenz klar, dass die Schmerzen in der Wade nicht vom Foul am Sonntag stammen.

Es ist der nächste verletzungsbedingte Ausfall für das Team von Murat Yakin (52). Miro Muheim (28, muskuläre Beschwerden) und Captain Granit Xhaka konnte gar nicht erst anreisen, auch den 34-Jährigen plagen Wadenprobleme. Am Dienstag musste dann FCZ-Goalie Silas Huber (21), der das erste Mal im Kreis der A-Nati war, das Camp wegen einer Gehirnerschütterung verlassen.