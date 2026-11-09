Miro Muheim wird am Montag nicht zur Nati stossen. Bei Captain Granit Xhaka ist die Lage derweil noch unsicher. Aufatmen können Nati-Fans dagegen bei Johan Manzambi.

Darum gehts Miro Muheim stösst nicht zur Nati, Captain Granit Xhaka ist fraglich

Gute Neuigkeiten dafür zu Johan Manzambi

Roggerio Nyakossi wird erstmals für die A-Nati aufgeboten

Tobias Wedermann Fussballchef

«Magic Miro» wurde Miro Muheim am Freitag genannt, als er seinen HSV mit einem Distanzknaller aus 30 Metern und mit 130 km/h auf die Siegesspur gebracht hat. Es ist bereits sein drittes sehenswertes Tor innert weniger Wochen. «Ich weiss, dass ich einen guten Schuss habe. Aber dass alle reinfliegen, ist nicht ganz normal», sagt Muheim nach dem 3:1-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach.

Muheim also in Topform – und zurück bei der Nati, nachdem er die Länderspiele im September verpasst hatte? Nein! Aufgrund von muskulären Beschwerden verpasst der HSV-Profi auch die letzten beiden Nati-Spiele des Jahres. Für ihn wird wenig überraschend YB-Verteidiger Isaac Schmidt nachnominiert von Murat Yakin.

Rubén Vargas, der im September ebenfalls nicht mittun konnte, ist derweil fraglich. Wegen Magen-Darm-Beschwerden kann der Sevilla-Flügel am Montag nicht in die Schweiz reisen, heisst es beim SFV. «Er stösst zum Team, sobald er genesen ist.»

Xhaka-Lage ungewiss, Aufatmen bei Manzambi

Noch schlechter sieht es beim Captain aus. Granit Xhaka verletzte sich am Sonntag beim Warm-Up vor dem Chelsea-Spiel an der Wade, befindet sich am Montagmorgen bei der MRI-Untersuchung, um mehr herauszufinden. Die Chancen auf eine Nati-Rückkehr nach Corona-Wirbel sowie auf eine kurzfristige Wunderheilung werden aktuell als sehr gering eingeschätzt.

Vorerst gute Neuigkeiten gibt es dafür bei Johan Manzambi. Der Aston-Villa-Star wurde am Sonntag mit offener Sohle von seinem ManUnited-Gegenspieler brutal umgegrätscht – und musste wenig später ausgewechselt werden. Aus dem Umfeld des Schweizerischen Fussballverbands heisst es am Montagmorgen, dass die schlimmsten Befürchtungen nicht eingetreten sind. Manzambi soll heute im Laufe des Tages wie erwartet in St. Gallen zur Nati stossen.

Dort kommt es zum Zusammentreffen mit drei neuen Gesichtern. Neben Silas Huber und Samuel Ballet hat Murat Yakin am Montag noch einen Innenverteidiger nachnominiert: U21-Captain Roggério Nyakossi vom belgischen Erstligisten OH Leuven.