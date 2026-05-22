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217 Millionen für einen Sieg
Zwei Ex-Superligisten mitten im wertvollsten Spiel der Welt

Zwei Aufsteiger ins englische Oberhaus stehen bereits fest, am Samstag kommt entweder Middlesbrough oder Hull City dazu. Der Aufstieg in die Premier League wird mit unglaublichen 217 Millionen Franken belohnt. Und zwei ehemalige Superligisten sind mittendrin.
Publiziert: vor 47 Minuten
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Im ikonischen Wembley-Stadion entscheidet sich diesen Samstag, wer als letztes Team in die Premier League aufsteigt.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Premier League investierte 2025 total 2,3 Milliarden Franken
  • Aufstiegsprämie 2026 mindestens 217 Millionen Franken laut Deloitte-Bericht
  • Letztes Jahr brachten TV-Gelder allein rund 95 Millionen Franken
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Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Ob Transferablösen, Gehälter oder Einnahmen: Finanziell macht der Premier League niemand etwas vor. Die mit Abstand reichste Liga der Welt sorgt gefühlt in jedem Transferfenster trotz Financial Fairplay für neue Rekorde und leistete sich etwa im Sommer 2025 Spieler für total 2,3 Milliarden Franken.

Bei solchen Summen überrascht auch nicht, dass allein die Aufstiegsprämie für die drei Teams aus der Championship exorbitant hoch ist. Einem Deloitte-Bericht zufolge liegt diese 2026 bei mindestens 205 Millionen Pfund (ca. 217 Mio. Franken)!

TV-Gelder allein bringen fast 100 Millionen Franken

Diese Zahlungen setzen sich aus vier Komponenten zusammen, wobei die Einnahmen aus dem Verkauf der TV-Rechte den Löwenanteil ausmachen. Vergangenes Jahr waren sie für rund 95 Millionen Franken verantwortlich. Zusammen mit Werbegeldern sind sie die einzigen, die unter allen Klubs gleichmässig aufgeteilt werden.

Zusätzliche Gelder fliessen abhängig des Schlussrangs sowie der Anzahl live gezeigter Spiele. In der Saison 2024/25 verdiente das letztplatzierte Southampton, das wegen Spionage von den diesjährigen Playoffs ausgeschlossen wurde, trotz nur zwölf Punkten aus 38 Spielen über 115 Millionen Franken. Mit diesem Betrag könnte man sich den gesamten aktuellen FCB-Kader kaufen – zweimal.

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Mindestens ein ehemaliger Superligist kommendes Jahr in der Premier League

Am Samstag nun stehen sich Hull City und Southampton-Ersatz Middlesbrough im weltweit wertvollsten Klubspiel gegenüber; dort spielen sie im Final der Championship-Playoffs um den Aufstieg in die Premier League. Auf den beiden Matchblättern finden sich dabei zwei Spieler mit Super-League-Vergangenheit.

In Diensten von Hull City steht mit Liam Millar ein Offensivspieler, der für keinen Verein mehr Spiele machte als für den FC Basel (98, 13 Tore). Seit Sommer 2024 bei seinem aktuellen Verein unter Vertrag, zählt er dort zum Stammpersonal und absolvierte diese Saison schon 37 Partien.

Bei Middlesbrough hält Kaly Sène die Super-League-Fahne hoch. Bis vergangenen Sommer wirbelte der Stürmer bei Lausanne, nachdem er zuvor schon das Trikot von GC und Basel trug. Mit Seny Dieng wird ein weiterer Spieler mit Schweiz-Vergangenheit im Kader aufgelistet, auch wenn es bei den Hoppers nie zu einem Profi-Einsatz reichte. Genau wie in dieser Saison bei seinem aktuellen Verein.

Mindestens 217 Millionen: Am Samstag geht es für die beiden Vereine um weitaus mehr als «nur» den sportlichen Aufstieg. Und für die (einstigen Super-League-)Spieler darum, sich kommende Saison auf der grösstmöglichen Bühne präsentieren zu dürfen. Sie wären nicht die Ersten ihrer Art.

Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
37
43
82
2
Manchester City
Manchester City
37
43
78
3
Manchester United
Manchester United
37
16
68
4
Aston Villa
Aston Villa
37
6
62
5
Liverpool FC
Liverpool FC
37
10
59
6
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
37
4
56
7
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
37
9
53
8
Chelsea FC
Chelsea FC
37
7
52
9
Brentford FC
Brentford FC
37
3
52
10
FC Sunderland
FC Sunderland
37
-7
51
11
Newcastle United
Newcastle United
37
0
49
12
Everton FC
Everton FC
37
-2
49
13
FC Fulham
FC Fulham
37
-6
49
14
Leeds United
Leeds United
37
-4
47
15
Crystal Palace
Crystal Palace
37
-9
45
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
37
-3
43
17
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
37
-10
38
18
West Ham United
West Ham United
37
-22
36
19
Burnley FC
Burnley FC
37
-37
21
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
37
-41
19
Champions League
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