Vergangenen Dienstag ist fast ganz Southampton im Ausnahmezustand gewesen. Die Südengländer schlugen im Rückspiel der Aufstiegs-Play-offs Middlesbrough mit 2:1 nach Verlängerung und standen im Final der Championship-Playoffs. Standen, weil Southampton eine Woche später von einer unabhängigen Disziplinarkommission kurzerhand disqualifiziert wurde – der Grund dafür ist kurios.
Middlesbrough hat bereits vor dem Hinspiel Protest bei der FA eingereicht, weil es zwei Tage vor der Begegnung Opfer einer Spionage von Southampton-Verantwortlichen gewesen sein sollen. So soll ein Analyst sich in einem Busch versteckt haben und das Training gefilmt haben. Spionage per se ist nicht verboten, allerdings darf diese nicht 72 Stunden vor einem Duell stattfinden. Das Training sei aber trotzdem durchgeführt worden – auch mit dem Gedanken, dass das in einem Forfait-Sieg resultieren könnte.
Viel Geld geht verloren
Wie englische Medien berichten, habe Southampton zugegeben, in der Vergangenheit mehrere Male diese Regeln gebrochen zu haben. Anstelle von Southampton trifft nun Middlesbrough am Samstag im Wembley-Stadion auf Hull. Allerdings haben die Saints bereits Einspruch gegen das Urteil eingelegt. Bis am Mittwochabend soll die Entscheidung endgültig fallen.
Sollte das Urteil aber bestehen bleiben, würde Southampton viel Geld durch die Lappen gehen. Mindestens 146 Millionen Franken würde laut der Beratungsgesellschaft Deloitte ein Aufstieg in die Premier League bringen. Ebenfalls bitter: Southampton würde mit vier Punkten weniger in die neue Saison starten.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
37
43
82
2
Manchester City
37
43
78
3
Manchester United
37
16
68
4
Aston Villa
37
6
62
5
Liverpool FC
37
10
59
6
AFC Bournemouth
37
4
56
7
Brighton & Hove Albion
37
9
53
8
Chelsea FC
2:1
37
7
52
9
Brentford FC
37
3
52
10
FC Sunderland
37
-7
51
11
Newcastle United
37
0
49
12
Everton FC
37
-2
49
13
FC Fulham
37
-6
49
14
Leeds United
37
-4
47
15
Crystal Palace
37
-9
45
16
Nottingham Forest
37
-3
43
17
Tottenham Hotspur
1:2
37
-10
38
18
West Ham United
37
-22
36
19
Burnley FC
37
-37
21
20
Wolverhampton Wanderers
37
-41
19