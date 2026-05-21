Ronaldo weint Freudentränen schon während dem Spiel

Cristiano Ronaldo feiert seinen ersten Titel mit Al-Nassr! Mit zwei Toren führte der Portugiese sein Team zum 4:1-Sieg gegen Damac und damit zur Meisterschaft in der Saudi Pro League – Freudentränen inklusive.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Cristiano Ronaldo gewinnt mit Al-Nassr die Saudi Pro League 2026

Mit Doppelpack beim 4:1-Sieg gegen Damac sichert er den Titel

Al-Nassr triumphiert mit zwei Punkten Vorsprung trotz Al-Hilals Sieg

Stefan Meier Redaktor Desk Sport

Cristiano Ronaldo (41) hat es geschafft! Mit Al-Nassr holte er am letzten Spieltag der Saudi Pro League seinen ersten Titel – und weinte Freudentränen. Speziell: Die Tränen kullern schon, als die Partie noch läuft nach seinem Treffer zum 4:1.

Der 4:1-Heimsieg gegen Damac krönte eine packende Saison. Ex-Bayern-Stars Sadio Mané (34.) und Kingsley Coman (52.) trafen entscheidend, bevor Ronaldo mit einem Doppelpack (63., 81.) das Spiel und die Meisterschaft perfekt machte. Für die Gäste hatte Morlaye Sylla per Elfmeter (58.) zwischenzeitlich verkürzt.

Trotz eines 1:0-Erfolgs von Verfolger Al-Hilal bei Al Fayha reicht Al-Nassr der Vorsprung von zwei Punkten, um den Titel zu sichern. Für Ronaldo geht damit ein Traum in Erfüllung.

Doch für den portugiesischen Superstar geht es direkt weiter: Vom 11. Juni bis 19. Juli tritt er mit Portugal bei der Fussball-WM in Kanada, Mexiko und den USA an. Wird er dort erneut Geschichte schreiben?