Diese Super-League-Spieler sorgten in Top-Ligen für Furore

Der ehemalige FCB-Spieler Mohamed Salah hat seinen Liverpool-Abschied auf Ende Saison angekündigt. Der Ägypter ist wohl der erfolgreichste Super-League-Export – aber längst nicht der einzige.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Nach neun Jahren ist Schluss: Mohamed Salah verlässt Liverpool im kommenden Sommer, nachdem er an der Anfield Road praktisch alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt. Der ehemalige Basel-Stürmer ist damit der erfolgreichste ausländische Spieler, der die Super League einst als Sprungbrett für eine Karriere in Europas Top-Ligen genutzt hat – aber längst nicht der einzige. Eine Auswahl.

Mohamed Elneny (33)

Die Parallelen zu seinem Landsmann sind offensichtlich: Wie Salah wechselte Mohamed Elneny aus Ägypten einst zum FC Basel, wie Salah kürte er sich am Rheinknie mehrmals zum Meister – und wie Salah sorgte er im Anschluss in England für Aufsehen. Insgesamt 161 Spiele bestritt der defensive Mittelfeldspieler zwischen 2016 und 2024 für Arsenal und gewann 2017 mit den Gunners den FA Cup. Mit dem Nationalteam nahm er 2018 zudem an der WM teil.

Riccardo Calafiori (23)

Weil sich Calafiori bei seinem Jugendklub AS Roma nicht durchsetzen konnte, zog es den italienischen Verteidiger 2022 zum FC Basel. Dort war er in der Defensive eine Saison lang gesetzt – und holte sich so den Feinschliff für eine grosse Karriere? Der Beginn ist zumindest vielversprechend: Sowohl in Bologna als auch bei Arsenal wurde er danach praktisch auf Anhieb zum Stammspieler und steht in London nun vor dem Gewinn des ersten Meistertitels seit über 20 Jahren. Auch in der Squadra Azzurra ist er, sofern nicht verletzt, mittlerweile fester Bestandteil des Kaders.

Federico Dimarco (28)

Dimarcos Palmarès bei seinem Jugendklub Inter Mailand lässt sich sehen: In den vergangenen vier Jahren holte er mit den Nerazzurri einmal den italienischen Meistertitel und zweimal den Pokal. Dazu erreichte er zweimal den Champions-League-Final. Inter verliess er während seiner gesamten Karriere nur auf Leihbasis – mit einer Ausnahme: In der Saison 2017/18 stand der Italiener bei Sion unter Vertrag. Im Wallis kam er auch aufgrund eines Fussbruchs nur neunmal zum Einsatz.

Matheus Cunha (26)

Gleichzeitig wie Dimarco lief auch Matheus Cunha für Sion auf. Bei seiner ersten Station in Europa erzielte der Brasilianer damals zehn Tore in 32 Spielen – Grund genug für RB Leipzig, den damals 19-Jährigen anschliessend in die Bundesliga zu holen. Auf Leipzig folgten Engagements bei Hertha Berlin, Atlético Madrid und Wolverhampton, ehe er im Sommer 2025 für knapp 70 Millionen Franken zu Manchester United wechselte. Für die Red Devils zahlt sich die Investition bislang aus: Cunha hat als Stammspieler und mit sieben geschossenen Toren massgeblichen Anteil daran, dass ManUtd nach Jahren in der Versenkung wieder zu einem Premier-League-Spitzenteam geworden ist.

Raffael (40)

Fast 300 Bundesliga-Partien bestritt der Brasilianer zwischen 2008 und 2020 in der Bundesliga und schoss dabei 82 Tore, den Grossteil davon für Borussia Mönchengladbach. Mit den Fohlen durfte er auch elfmal in der Champions League ran. Trotz der eindrücklichen Zahlen: Ein Titel auf höchster Ebene blieb ihm in Deutschland verwehrt. Da war er in der Schweiz erfolgreicher: Mit dem FC Zürich wurde der mittlerweile 40-jährige Offensivspieler vor seiner Bundesliga-Zeit zweimal Meister.

Munas Dabbur (33)

Er ist der letzte Super-League-Torschützenkönig der Grasshoppers: Dabbur führte GC mit 19 Saisontoren 2016 letztmals in den Europacup, insgesamt kommt der Israeli im Dress der Zürcher auf 56 Treffer. Diesen Schwung nahm er gleich nach Österreich mit, wo er sich mit RB Salzburg dreimal zum Meister kürte – und nach Deutschland, wo er für Bundesligist Hoffenheim in dreieinhalb Jahren immerhin 29 Tore erzielte.

Raul Bobadilla (38)

Bobadilla startete seine europäische Karriere nicht nur in der Schweiz, er könnte sie auch hierzulande beenden: Seit 2024 steht der mittlerweile 38-Jährige beim FC Aarau unter Vertrag. Nach Concordia Basel, GC, YB, Basel und Schaffhausen ist es bereits die sechste Station des Argentiniers in einer Schweizer Profi-Liga. Dazwischen lief er auch einige Jahre in der Bundesliga auf, wo er in 166 Spielen für Gladbach und Augsburg insgesamt 29-mal einnetzte. Mit den Fuggerstädtern qualifizierte er sich auch zum bislang einzigen Mal in der Vereinsgeschichte für eine europäische Gruppenphase.

Ermedin Demirovic (28)

Demirovic stellt in dieser Liste eine Ausnahme dar: Als einziger der genannten Spieler stand er in der Schweiz nur leihweise unter Vertrag. Das war in der Saison 2019/20 beim FC St. Gallen, als die Ostschweizer auch dank 14 Toren des bosnischen Stürmers am Meistertitel schnupperten. Und der Schweiz-Abstecher sollte sich für Demirovic auszahlen: Nach Jahren, in denen er immer wieder verliehen worden war, kam er im Anschluss bei Freiburg unter – der Start einer Bundesliga-Karriere mit bislang 54 Toren, einer Champions-League-Teilnahme und dem Gewinn des DFB-Pokals 2025 mit dem VfB Stuttgart.

Marcelo Diaz (39)

Zugegeben: Die Karriere von Ex-FCB-Spieler Marcelo Diaz in der Bundesliga war kurz und überschaubar. Einen speziellen Moment hielt sie aber bereit: Mit seinem Freistosstor in der Nachspielzeit rettete er den HSV 2015 in der Relegation gegen Karlsruhe in extremis vor dem Abstieg. Etwas erfolgreicher war seine anschliessende Zeit in der spanischen Liga, wo er es für Celta Vigo immerhin auf 40 Spiele brachte und 2017 den Halbfinal der Europa League erreichte.

Renato Veiga (22)

Er ist der neuste Exportschlager aus der Super League: 2023 wechselte Renato Veiga für 4,5 Millionen Franken aus der zweiten Mannschaft von Sporting Lissabon zu Basel – ein Jahr später legte Chelsea für den portugiesischen Innenverteidiger mehr als das Dreifache auf den Tisch. Sein Durchbruch erfolgte aber erst während einer Leihe bei Juventus, wo er in der Rückrunde der letzten Saison in der Innenverteidigung gesetzt war. Auch bei Villarreal weiss er aktuell zu überzeugen und spielt beim Dritten der spanischen Liga in der Regel durch. Mittlerweile ist er auch Teil des portugiesischen Nationalteams, mit dem er 2025 in der Nations League triumphierte.