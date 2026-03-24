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Bereits in WM-Form

Gregor Kobel (28) – Dortmund – im Aufgebot: Hat in der Bundesliga in dieser Saison schon zwölf Mal zu null gespielt – Liga-Bestwert. Zudem weist der Zürcher die zweitbeste Abwehrquote aller Stammgoalies auf.

Manuel Akanji (30) – Inter – im Aufgebot: Dauerbrenner bei Inter. Nach dem Champions-League-Out gegen Bodö/Glimt voll auf Kurs Richtung Scudetto. Schon zwei Treffer in diesem Jahr.

Denis Zakaria (29) – Monaco – im Aufgebot: Ist mit den Monegassen im Hoch. Zuletzt fünf Ligasiege in Folge. Dabei brilliert der Captain als Innenverteidiger in der Dreierkette. Dort will ihn Nati-Trainer Murat Yakin nun auch endlich in der Nati ausprobieren.

Johan Manzambi (20) Freiburg – im Aufgebot: Hat nach einem schwierigen Jahresstart inklusive Platzverweis den Tritt wiedergefunden. Der Genfer ist die zentrale Figur im Freiburger Angriff. Zuletzt schaffte er sogar erstmals den Sprung in die «Kicker»-Elf des Spieltags.

Djibril Sow (29) – Sevilla – im Aufgebot: Wird in Andalusien plötzlich zum Topskorer. Drei Treffer und ein Assist in den letzten sechs Ligaspielen. Bereits die ganze Saison Stammspieler.

Alvyn Sanches (23) – YB – im Aufgebot: Beeindruckend, wie der Lausanner von seinem Kreuzbandriss zurückgekehrt ist. Steht bei acht Toren und fünf Vorlagen, zuletzt gelang ihm gegen seinen Ex-Klub ein Doppelpack. Aktuell ist Sanches der wohl beste Spieler der Super League.

Auf gutem Weg

Yvon Mvogo (31) – Lorient – im Aufgebot: Bei Lorient die unumstrittene Nummer 1. Hat seinen Anteil daran, dass der Aufsteiger auf dem starken zehnten Tabellenplatz liegt.

Luca Jaquez (22) – Stuttgart – im Aufgebot: Fiel fast drei Monate wegen Oberschenkelbeschwerden aus. Hat sich trotz starker Konkurrenz seinen Stammplatz in der Innenverteidigung zurückerobert.

Nico Elvedi (29) – Gladbach – im Aufgebot: Zeigt bislang ein gutes Kalenderjahr. Spielte am letzten Wochenende zum ersten Mal in dieser Bundesligasaison nicht 90 Minuten durch. Dafür trug er schon zum zweiten Mal die Captainbinde.

Aurèle Amenda (22) – Frankfurt – im Aufgebot: Ist unter dem neuen Eintracht-Trainer Albert Riera plötzlich gesetzt. Von vielen Fans schon abgeschrieben, weiss der Bieler nicht nur mit seinen Abwehrqualitäten zu überzeugen. Amenda ist bei Frankfurt auch wichtiger Bestandteil des Aufbauspiels.

Eray Cömert (28) – Valencia – im Aufgebot: Hatte in der Hinrunde einen Stammplatz auf der Ersatzbank, nur drei Liga-Einsätze in sechs Monaten. Seit Ende Januar ist Cömert plötzlich gesetzt und hat unter anderem auch mit zwei Toren dazu beigetragen, dass Valencia ins Tabellenmittelfeld geklettert ist.

Miro Muheim (27) – HSV – im Aufgebot: Trägt beim Aufsteiger regelmässig die Captainbinde. Spielt eine gute erste Bundesligasaison.

Silvan Widmer (33) – Mainz – im Aufgebot: Seit Urs Fischer übernommen hat, zeigt nicht nur die Leistungskurve des Abstiegskandidaten steil nach oben. Mainz ist das sechstbeste Team der Rückrunde. Und Captain Widmer wieder Stammkraft.

Granit Xhaka (33) – Sunderland – im Aufgebot: Nach seiner Knöchelverletzung noch nicht ganz in der überragenden Form der Hinrunde. Ist aber trotzdem weiterhin der mit Abstand wichtigste Spieler des Premier-League-Aufsteigers.

Filip Ugrinic (27) – Valencia – im Aufgebot: Ist nach Startproblemen endlich in Spanien angekommen. Nur auf sein erstes Tor wartet der Mittelfeldspieler noch. Gegen Sevilla fehlte er am Samstag aufgrund einer Patellasehnenverletzung. Er verpasst die Nati-Spiele gegen Deutschland und Norwegen.

Remo Freuler (33) – Bologna – im Aufgebot: Ist schnell von seinem im Herbst erlittenen Schlüsselbeinbruch zurückgekehrt. Macht fast jedes Spiel von Beginn an, meistens mit der Captainbinde am Arm.

Fabian Rieder (24) Augsburg – im Aufgebot: In der Rückrunden-Tabelle wäre sein Klub auf Europacup-Kurs. Rieders eigene Leistungen sind solide, aber nicht überragend. Nur zwei Skorerpunkte seit November. Unter Wagner-Nachfolger Manuel Baum ist Rieder trotzdem gesetzt.

Zachary Athekame (21) – Milan – im U21-Aufgebot: Nach einigen Startelfeinsätzen zuletzt wieder Einwechselspieler. Kommt in Mailand aber immer besser in Fahrt. Am Samstag mit seinem zweiten Assist in dieser Saison.

Sascha Britschgi (19) – Parma – im U21-Aufgebot: In seiner ersten Saison in Italien schon Stammspieler auf der rechten Aussenbahn. Wahnsinn, wenn man bedenkt, dass der Luzerner im letzten Sommer mit der Erfahrung von drei Super-League-Einsätzen in die Serie A wechselte.

Christian Fassnacht (32) – YB – Pikettliste: Eine der wenigen Berner Konstanten in dieser Saison. Führt mit 15 Saisontoren die Super-League-Torschützenliste an. Dazu sieben Assists.

Ulisses Garcia (30) – Sassuolo – Pikettliste: Der Wechsel in die Serie A ist für den Linksverteidiger voll aufgegangen. Beim Mittelfeldklub Sassuolo ist er Stammspieler.

Cedric Itten (29) – Düsseldorf – Pikettliste: Musste am Wochenende pausieren. Zehn Tore und zwei Vorlagen in 23 Ligaspielen der Topskorer der Fortuna.

Noah Okafor (25) – Leeds – Pikettliste: Steht bei Leeds immer wieder in der Startelf. Traf im Februar in zwei Spielen hintereinander. Dann bremsten ihn Oberschenkelprobleme aus. Am Samstag gab er bei Leeds sein Comeback. Nun rückt er für Ugrinic nach.

Simon Sohm (24) – Bologna – Pikettliste: Wechselte im Winter von der Fiorentina nach Bologna, um dort mehr Spielpraxis zu bekommen. Bislang geht der Plan auf. Vier Startelfeinsätze in den letzten fünf Spielen.

Cédric Zesiger (27) – Augsburg – Pikettliste: Einer der heimlichen Helden der starken Augsburger Rückrunde. Seit sich der Freiburger einen Stammplatz gesichert hat, läuft es dem Klub wieder deutlich besser.

Alessandro Vogt (21) – St. Gallen – verletzt: Ein Innenbandriss im Knie hat das Sturmjuwel vorerst ausgebremst. An seiner beeindruckenden ersten Profisaison (14 Tore) tut das aber keinen Abbruch.

Könnte besser laufen

Marvin Keller (23) – YB – im Aufgebot: Spielt wie seine Berner Teamkollegen nicht die beste Saison. Nur drei Super-League-Goalies haben in dieser Spielzeit mehr Gegentore kassiert. Bei der Abwehrquote liegt er auf dem zweitletzten Platz.

Ricardo Rodriguez (33) – Betis – im Aufgebot: Ein paar Spiele in der Startelf, dann wieder zweimal auf der Bank. Seine Klubleistungen haben in der Vergangenheit aber nur selten auf seine Nati-Auftritte abgefärbt.

Ardon Jashari (23) – Milan – im Aufgebot: Kehrte Ende des letzten Jahres von seinem Wadenbeinbruch zurück. Aktuell pendelt der Chamer zwischen Startelf und Ersatzbank. Hat mit Modric, Rabiot, Ricci, Loftus-Cheek und Fofana aber auch viel Konkurrenz im zentralen Mittelfeld der Rossoneri.

Michel Aebischer (29) – Pisa – im Aufgebot: In 28 von 29 Ligaspielen in der Startelf. Einziges Manko: Der Aufsteiger liegt auf dem vorletzten Tabellenplatz, neun Punkte fehlen zum rettenden Ufer.

Vincent Sierro (30) – Al-Shabab – im Aufgebot: Stammspieler in der Saudi Pro League. Steckt mit seinem Klub aber im unteren Tabellenmittelfeld fest.

Joël Monteiro (26) – YB – im Aufgebot: Gehörte in den letzten Wochen in Bern wieder zum Stammpersonal. Skorertechnisch muss vom Flügelspieler aber noch mehr kommen. Zwei Tore und drei Vorlagen in diesem Jahr.

Ruben Vargas (27) – Sevilla – im Aufgebot: Seit Ende November aufgrund von Oberschenkelproblemen nur ein einziger Einsatz. Immerhin: Am letzten Wochenende feierte der Flügelspieler gegen Barcelona sein Comeback. Und am Samstag gegen Valencia war er in der Stammelf.

Dan Ndoye (25) – Nottingham – im Aufgebot: Spielt in seiner ersten Saison beim englischen Chaosklub schon unter seinem vierten Trainer! Bei Vítor Pereira ist der Flügelspieler aber nur noch Joker. Am letzten Wochenende klaute ihm der VAR wegen einer ganz knappen Offside-Position sein erstes Premier-League-Tor seit August.

Breel Embolo (29) – Rennes – im Aufgebot: Trotz einer bescheidenen Torausbeute von sechs Treffern gehörte dem Basler bei Rennes der Platz im Sturmzentrum. Unter dem neuen Trainer Franck Haise ist er seit einigen Wochen aber nur noch Joker.

Philipp Köhn (27) – Monaco – Pikettliste: War in Abwesenheit des verletzten Konkurrenten Hradecky wochenlang die Nummer 1. Trotz starker Leistungen ging es am letzten Wochenende erstmals wieder zurück auf die Bank.

Isaac Schmidt (26) – Bremen – Pikettliste: Kommt weiterhin nicht über eine Jokerrolle hinaus. Nur 544 Bundesliga-Minuten in dieser Saison.

Andi Zeqiri (26) – Lodz – Pikettliste: 17 Ligaeinsätze, die meisten davon als Einwechselspieler. Dazu ein einziges Tor. Der Wechsel nach Polen ist für den Stürmer bislang überhaupt nicht aufgegangen.

Leonidas Stergiou – Heidenheim – verletzt: Erhoffte sich durch seine Leihe zum Bundesliga-Schlusslicht endlich wieder regelmässige Einsätze. Weil er immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hat, sind es bislang aber nur drei geworden. Zuletzt musste der Rechtsverteidiger wegen eines Musekelfaserrisses pausieren.

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