Andri Bäggli Redaktion Sport

Liverpool und Mohamed Salah gehen am Ende dieser Saison getrennte Wege. Das Verkünden die Reds auf ihrer Website. Eigentlich läuft der Vertrag des Ägypters noch bis im Sommer 2027, dieser wird nun aber im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Somit wird das Kapitel bei Liverpool nach neun Jahren, zwei Meistertitel und einem Champions-League-Sieg geschlossen. In 435 Spielen für die Reds erzielte er 233 Tore.

Es sei Salahs ausdrücklicher Wunsch gewesen, die Fans der Liverpooler so bald wie möglich über seine Entscheidung zu informieren, um ihnen «seinen Respekt und Dankbarkeit zu erweisen».

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Der Stürmer verabschiedet sich in einem Video auf Instagram bei den Fans: «Ein Abschied ist nie einfach. Ihr habt mir die beste Zeit meines Lebens gegeben. Ich werde immer einer von euch sein. Dieser Klub wird für mich und meine Familie immer meine Heimat bleiben. Danke für alles.»

Wohin es den Ex-Basler zieht, ist derweil noch nicht bekannt. Wie Transferexperte Fabrizio Romano schreibt, haben sich Liverpool und Salah darauf geeinigt, dass sich der 33-Jährige ohne Ablöse einem neuen Klub anschliessen darf.

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