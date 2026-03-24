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«Klub bleibt meine Heimat»
Salah verlässt Liverpool per Ende Saison

Mohamed Salah und Liverpool gehen im Sommer getrennte Wege. Der Vertrag wurde im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst.
Publiziert: vor 35 Minuten
|
Aktualisiert: vor 18 Minuten
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Mohamed Salah verlässt Liverpool im Sommer.
Foto: IMAGO/Offside Sports Photography
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktion Sport

Liverpool und Mohamed Salah gehen am Ende dieser Saison getrennte Wege. Das Verkünden die Reds auf ihrer Website. Eigentlich läuft der Vertrag des Ägypters noch bis im Sommer 2027, dieser wird nun aber im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Somit wird das Kapitel bei Liverpool nach neun Jahren, zwei Meistertitel und einem Champions-League-Sieg geschlossen. In 435 Spielen für die Reds erzielte er 233 Tore.

Es sei Salahs ausdrücklicher Wunsch gewesen, die Fans der Liverpooler so bald wie möglich über seine Entscheidung zu informieren, um ihnen «seinen Respekt und Dankbarkeit zu erweisen».

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Der Stürmer verabschiedet sich in einem Video auf Instagram bei den Fans: «Ein Abschied ist nie einfach. Ihr habt mir die beste Zeit meines Lebens gegeben. Ich werde immer einer von euch sein. Dieser Klub wird für mich und meine Familie immer meine Heimat bleiben. Danke für alles.»

Wohin es den Ex-Basler zieht, ist derweil noch nicht bekannt. Wie Transferexperte Fabrizio Romano schreibt, haben sich Liverpool und Salah darauf geeinigt, dass sich der 33-Jährige ohne Ablöse einem neuen Klub anschliessen darf.

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Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
31
39
70
2
Manchester City
Manchester City
30
32
61
3
Manchester United
Manchester United
31
13
55
4
Aston Villa
Aston Villa
31
5
54
5
Liverpool FC
Liverpool FC
31
8
49
6
Chelsea FC
Chelsea FC
31
15
48
7
Brentford FC
Brentford FC
31
4
46
8
Everton FC
Everton FC
31
2
46
9
FC Fulham
FC Fulham
31
-1
44
10
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
31
4
43
11
FC Sunderland
FC Sunderland
31
-4
43
12
Newcastle United
Newcastle United
31
-1
42
13
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
31
-2
42
14
Crystal Palace
Crystal Palace
30
-2
39
15
Leeds United
Leeds United
31
-11
33
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
31
-12
32
17
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
31
-10
30
18
West Ham United
West Ham United
31
-21
29
19
Burnley FC
Burnley FC
31
-28
20
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
31
-30
17
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
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