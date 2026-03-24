Liverpool und Mohamed Salah gehen am Ende dieser Saison getrennte Wege. Das Verkünden die Reds auf ihrer Website. Eigentlich läuft der Vertrag des Ägypters noch bis im Sommer 2027, dieser wird nun aber im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Somit wird das Kapitel bei Liverpool nach neun Jahren, zwei Meistertitel und einem Champions-League-Sieg geschlossen. In 435 Spielen für die Reds erzielte er 233 Tore.
Es sei Salahs ausdrücklicher Wunsch gewesen, die Fans der Liverpooler so bald wie möglich über seine Entscheidung zu informieren, um ihnen «seinen Respekt und Dankbarkeit zu erweisen».
Der Stürmer verabschiedet sich in einem Video auf Instagram bei den Fans: «Ein Abschied ist nie einfach. Ihr habt mir die beste Zeit meines Lebens gegeben. Ich werde immer einer von euch sein. Dieser Klub wird für mich und meine Familie immer meine Heimat bleiben. Danke für alles.»
Wohin es den Ex-Basler zieht, ist derweil noch nicht bekannt. Wie Transferexperte Fabrizio Romano schreibt, haben sich Liverpool und Salah darauf geeinigt, dass sich der 33-Jährige ohne Ablöse einem neuen Klub anschliessen darf.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
31
39
70
2
Manchester City
30
32
61
3
Manchester United
31
13
55
4
Aston Villa
31
5
54
5
Liverpool FC
31
8
49
6
Chelsea FC
31
15
48
7
Brentford FC
31
4
46
8
Everton FC
31
2
46
9
FC Fulham
31
-1
44
10
Brighton & Hove Albion
31
4
43
11
FC Sunderland
31
-4
43
12
Newcastle United
31
-1
42
13
AFC Bournemouth
31
-2
42
14
Crystal Palace
30
-2
39
15
Leeds United
31
-11
33
16
Nottingham Forest
31
-12
32
17
Tottenham Hotspur
31
-10
30
18
West Ham United
31
-21
29
19
Burnley FC
31
-28
20
20
Wolverhampton Wanderers
31
-30
17