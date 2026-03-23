DE
FR
Abonnieren

Italien will Dürre beenden
So funktionieren die Playoffs für die WM 2026

Zwölf von 16 Uefa-Ländern, die im kommenden Sommer an der WM in Mexiko, Kanada und den USA teilnehmen, stehen bereits fest. Ab diesem Donnerstag kämpfen weitere 16 Nationen um die letzten vier Tickets. Und Italien um die erste WM seit 2014.
Publiziert: vor 17 Minuten
|
Aktualisiert: vor 14 Minuten
Kommentieren
1/4
Ab Donnerstag bietet sich 16 Uefa-Ländern in den Playoffs die letzte Chance auf eines von noch vier verfügbaren Tickets.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • 16 Uefa-Nationen kämpfen um vier letzte WM-Tickets
  • Modus mit Halbfinal und Final ohne Rückspiel
  • Italien will erstmals seit 2014 wieder ans Turnier
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Alexander_Hornstein_SEO Specialist_RMS.png
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Bei der Auslosung der WM-Playoffs letzten November fehlte von der Schweiz jede Spur – zum Glück. Denn durch den Sieg in ihrer Qualigruppe mit Kosovo, Slowenien und Schweden holte sie wie elf andere Nationen das direkte Ticket und ersparte sich den Gang über die Barrage. Diese startet am Donnerstag und wird in einer Blitzrunde ausgetragen.

16 Uefa-Nationen kämpfen in Mini-Turnier um letzte vier Tickets

Gespielt wird um die letzten vier Uefa-Plätze am erstmals mit 48 Nationen ausgetragenen Turnier. Der Modus ist dabei simpel. Vergangenen November wurden vier Vierergruppen ausgelost, deren Mannschaften in einer gruppeninternen K.o.-Phase mit Halbfinal und Final ohne Rückspiel aufeinandertreffen (siehe Textbox unten). Der jeweilige Gruppensieger fährt an die WM, alle anderen verpassen das Turnier.

Die Playoff-Duelle in der Übersicht

Europa-Playoffs:

Pfad A:
Halbfinal 1: Italien - Nordirland (26. März, 20.45 Uhr)
Halbfinal 2: Wales - Bosnien & Herzegowina (26. März, 20.45 Uhr)
Final: 31. März, 20.45 Uhr

Pfad B:
Halbfinal 1: Ukraine - Schweden (26. März, 20.45 Uhr)
Halbfinal 2: Polen - Albanien (26. März, 20.45 Uhr)
Final: 31. März, 20.45 Uhr

Pfad C:
Halbfinal 1: Türkei - Rumänien (26. März, 18 Uhr)
Halbfinal 2: Slowakei - Kosovo (26. März, 20.45 Uhr)
Final: 31. März, 20.45 Uhr

Pfad D:
Halbfinal 1: Dänemark - Nordmazedonien (26. März, 20.45 Uhr)
Halbfinal 2: Tschechien - Irland (26. März, 20.45 Uhr)
Final: 31. März, 20.45 Uhr

Interkontinentale Playoffs:

Halbfinal:
Neukaledonien - Jamaika (27. März, 4 Uhr)
Bolivien - Suriname (26. März, 23 Uhr)

Final:
DR Kongo - Jamaika/Neukaledonien (31. März, 23 Uhr)
Irak - Bolivien/Surinam (1. April, 5 Uhr) 

Europa-Playoffs:

Pfad A:
Halbfinal 1: Italien - Nordirland (26. März, 20.45 Uhr)
Halbfinal 2: Wales - Bosnien & Herzegowina (26. März, 20.45 Uhr)
Final: 31. März, 20.45 Uhr

Pfad B:
Halbfinal 1: Ukraine - Schweden (26. März, 20.45 Uhr)
Halbfinal 2: Polen - Albanien (26. März, 20.45 Uhr)
Final: 31. März, 20.45 Uhr

Pfad C:
Halbfinal 1: Türkei - Rumänien (26. März, 18 Uhr)
Halbfinal 2: Slowakei - Kosovo (26. März, 20.45 Uhr)
Final: 31. März, 20.45 Uhr

Pfad D:
Halbfinal 1: Dänemark - Nordmazedonien (26. März, 20.45 Uhr)
Halbfinal 2: Tschechien - Irland (26. März, 20.45 Uhr)
Final: 31. März, 20.45 Uhr

Interkontinentale Playoffs:

Halbfinal:
Neukaledonien - Jamaika (27. März, 4 Uhr)
Bolivien - Suriname (26. März, 23 Uhr)

Final:
DR Kongo - Jamaika/Neukaledonien (31. März, 23 Uhr)
Irak - Bolivien/Surinam (1. April, 5 Uhr) 

Aus Schweizer Sicht besonders interessant sind die Spiele in Pfad A, dessen Sieger im Sommer Gruppengegner der Nati wird. Kanada und Katar stehen bereits als solche fest. Der grösste Brocken wäre natürlich Italien, das einen langen Leidensweg hinter sich hat und die beiden letzten WM-Endrunden verpasste. Und zwar beide Male in den Playoffs.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Interkontinental-Playoffs in Mexiko

Zeitgleich mit den europäischen WM-Playoffs, die in den Heimstädten der teilnehmenden Nationen gespielt werden, finden in Mexiko auch die interkontinentalen Playoffs statt. Darin kämpfen sechs Nationen um zwei WM-Plätze. Im Halbfinal treffen Neukaledonien und Jamaika sowie Bolivien und Suriname aufeinander. Der Sieger der ersten Begegnung misst sich im alles entscheidenden Finale mit DR Kongo, jener der zweiten mit dem Irak. Bis am Morgen des 1. Aprils Schweizer Zeit steht das komplette Teilnehmerfeld fest.

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
In diesem Artikel erwähnt
Kosovo
Kosovo
Serbien
Serbien
Schweden
Schweden
Schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Kosovo
        Kosovo
        Serbien
        Serbien
        Schweden
        Schweden
        Schweiz
        Schweiz