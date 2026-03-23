Darum gehts
- 16 Uefa-Nationen kämpfen um vier letzte WM-Tickets
- Modus mit Halbfinal und Final ohne Rückspiel
- Italien will erstmals seit 2014 wieder ans Turnier
Bei der Auslosung der WM-Playoffs letzten November fehlte von der Schweiz jede Spur – zum Glück. Denn durch den Sieg in ihrer Qualigruppe mit Kosovo, Slowenien und Schweden holte sie wie elf andere Nationen das direkte Ticket und ersparte sich den Gang über die Barrage. Diese startet am Donnerstag und wird in einer Blitzrunde ausgetragen.
16 Uefa-Nationen kämpfen in Mini-Turnier um letzte vier Tickets
Gespielt wird um die letzten vier Uefa-Plätze am erstmals mit 48 Nationen ausgetragenen Turnier. Der Modus ist dabei simpel. Vergangenen November wurden vier Vierergruppen ausgelost, deren Mannschaften in einer gruppeninternen K.o.-Phase mit Halbfinal und Final ohne Rückspiel aufeinandertreffen (siehe Textbox unten). Der jeweilige Gruppensieger fährt an die WM, alle anderen verpassen das Turnier.
Europa-Playoffs:
Pfad A:
Halbfinal 1: Italien - Nordirland (26. März, 20.45 Uhr)
Halbfinal 2: Wales - Bosnien & Herzegowina (26. März, 20.45 Uhr)
Final: 31. März, 20.45 Uhr
Pfad B:
Halbfinal 1: Ukraine - Schweden (26. März, 20.45 Uhr)
Halbfinal 2: Polen - Albanien (26. März, 20.45 Uhr)
Final: 31. März, 20.45 Uhr
Pfad C:
Halbfinal 1: Türkei - Rumänien (26. März, 18 Uhr)
Halbfinal 2: Slowakei - Kosovo (26. März, 20.45 Uhr)
Final: 31. März, 20.45 Uhr
Pfad D:
Halbfinal 1: Dänemark - Nordmazedonien (26. März, 20.45 Uhr)
Halbfinal 2: Tschechien - Irland (26. März, 20.45 Uhr)
Final: 31. März, 20.45 Uhr
Interkontinentale Playoffs:
Halbfinal:
Neukaledonien - Jamaika (27. März, 4 Uhr)
Bolivien - Suriname (26. März, 23 Uhr)
Final:
DR Kongo - Jamaika/Neukaledonien (31. März, 23 Uhr)
Irak - Bolivien/Surinam (1. April, 5 Uhr)
Europa-Playoffs:
Pfad A:
Halbfinal 1: Italien - Nordirland (26. März, 20.45 Uhr)
Halbfinal 2: Wales - Bosnien & Herzegowina (26. März, 20.45 Uhr)
Final: 31. März, 20.45 Uhr
Pfad B:
Halbfinal 1: Ukraine - Schweden (26. März, 20.45 Uhr)
Halbfinal 2: Polen - Albanien (26. März, 20.45 Uhr)
Final: 31. März, 20.45 Uhr
Pfad C:
Halbfinal 1: Türkei - Rumänien (26. März, 18 Uhr)
Halbfinal 2: Slowakei - Kosovo (26. März, 20.45 Uhr)
Final: 31. März, 20.45 Uhr
Pfad D:
Halbfinal 1: Dänemark - Nordmazedonien (26. März, 20.45 Uhr)
Halbfinal 2: Tschechien - Irland (26. März, 20.45 Uhr)
Final: 31. März, 20.45 Uhr
Interkontinentale Playoffs:
Halbfinal:
Neukaledonien - Jamaika (27. März, 4 Uhr)
Bolivien - Suriname (26. März, 23 Uhr)
Final:
DR Kongo - Jamaika/Neukaledonien (31. März, 23 Uhr)
Irak - Bolivien/Surinam (1. April, 5 Uhr)
Aus Schweizer Sicht besonders interessant sind die Spiele in Pfad A, dessen Sieger im Sommer Gruppengegner der Nati wird. Kanada und Katar stehen bereits als solche fest. Der grösste Brocken wäre natürlich Italien, das einen langen Leidensweg hinter sich hat und die beiden letzten WM-Endrunden verpasste. Und zwar beide Male in den Playoffs.
Interkontinental-Playoffs in Mexiko
Zeitgleich mit den europäischen WM-Playoffs, die in den Heimstädten der teilnehmenden Nationen gespielt werden, finden in Mexiko auch die interkontinentalen Playoffs statt. Darin kämpfen sechs Nationen um zwei WM-Plätze. Im Halbfinal treffen Neukaledonien und Jamaika sowie Bolivien und Suriname aufeinander. Der Sieger der ersten Begegnung misst sich im alles entscheidenden Finale mit DR Kongo, jener der zweiten mit dem Irak. Bis am Morgen des 1. Aprils Schweizer Zeit steht das komplette Teilnehmerfeld fest.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
6
-12
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
6
-8
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
6
-13
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
6
-1
10
3
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
6
-13
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
6
19
16
2
Türkei
6
5
13
3
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
6
-16
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
6
13
13
2
Irland
6
2
10
3
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
6
-16
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
8
23
20
2
Polen
8
7
17
3
Finnland
8
-6
10
4
Malta
8
-15
5
5
Litauen
8
-9
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
8
0
8
5
San Marino
8
-37
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
8
32
24
2
Italien
8
9
18
3
Israel
8
-1
12
4
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
8
-27
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
8
22
18
2
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
8
-31
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
8
22
24
2
Albanien
8
2
14
3
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
8
-13
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
8
-25
0