Zwölf von 16 Uefa-Ländern, die im kommenden Sommer an der WM in Mexiko, Kanada und den USA teilnehmen, stehen bereits fest. Ab diesem Donnerstag kämpfen weitere 16 Nationen um die letzten vier Tickets. Und Italien um die erste WM seit 2014.

So funktionieren die Playoffs für die WM 2026

So funktionieren die Playoffs für die WM 2026

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 16 Uefa-Nationen kämpfen um vier letzte WM-Tickets

Modus mit Halbfinal und Final ohne Rückspiel

Italien will erstmals seit 2014 wieder ans Turnier War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Bei der Auslosung der WM-Playoffs letzten November fehlte von der Schweiz jede Spur – zum Glück. Denn durch den Sieg in ihrer Qualigruppe mit Kosovo, Slowenien und Schweden holte sie wie elf andere Nationen das direkte Ticket und ersparte sich den Gang über die Barrage. Diese startet am Donnerstag und wird in einer Blitzrunde ausgetragen.

16 Uefa-Nationen kämpfen in Mini-Turnier um letzte vier Tickets

Gespielt wird um die letzten vier Uefa-Plätze am erstmals mit 48 Nationen ausgetragenen Turnier. Der Modus ist dabei simpel. Vergangenen November wurden vier Vierergruppen ausgelost, deren Mannschaften in einer gruppeninternen K.o.-Phase mit Halbfinal und Final ohne Rückspiel aufeinandertreffen (siehe Textbox unten). Der jeweilige Gruppensieger fährt an die WM, alle anderen verpassen das Turnier.

Die Playoff-Duelle in der Übersicht Europa-Playoffs: Pfad A:

Halbfinal 1: Italien - Nordirland (26. März, 20.45 Uhr)

Halbfinal 2: Wales - Bosnien & Herzegowina (26. März, 20.45 Uhr)

Final: 31. März, 20.45 Uhr Pfad B:

Halbfinal 1: Ukraine - Schweden (26. März, 20.45 Uhr)

Halbfinal 2: Polen - Albanien (26. März, 20.45 Uhr)

Final: 31. März, 20.45 Uhr Pfad C:

Halbfinal 1: Türkei - Rumänien (26. März, 18 Uhr)

Halbfinal 2: Slowakei - Kosovo (26. März, 20.45 Uhr)

Final: 31. März, 20.45 Uhr Pfad D:

Halbfinal 1: Dänemark - Nordmazedonien (26. März, 20.45 Uhr)

Halbfinal 2: Tschechien - Irland (26. März, 20.45 Uhr)

Final: 31. März, 20.45 Uhr Interkontinentale Playoffs: Halbfinal:

Neukaledonien - Jamaika (27. März, 4 Uhr)

Bolivien - Suriname (26. März, 23 Uhr) Final:

DR Kongo - Jamaika/Neukaledonien (31. März, 23 Uhr)

Irak - Bolivien/Surinam (1. April, 5 Uhr) Europa-Playoffs: Pfad A:

Halbfinal 1: Italien - Nordirland (26. März, 20.45 Uhr)

Halbfinal 2: Wales - Bosnien & Herzegowina (26. März, 20.45 Uhr)

Final: 31. März, 20.45 Uhr Pfad B:

Halbfinal 1: Ukraine - Schweden (26. März, 20.45 Uhr)

Halbfinal 2: Polen - Albanien (26. März, 20.45 Uhr)

Final: 31. März, 20.45 Uhr Pfad C:

Halbfinal 1: Türkei - Rumänien (26. März, 18 Uhr)

Halbfinal 2: Slowakei - Kosovo (26. März, 20.45 Uhr)

Final: 31. März, 20.45 Uhr Pfad D:

Halbfinal 1: Dänemark - Nordmazedonien (26. März, 20.45 Uhr)

Halbfinal 2: Tschechien - Irland (26. März, 20.45 Uhr)

Final: 31. März, 20.45 Uhr Interkontinentale Playoffs: Halbfinal:

Neukaledonien - Jamaika (27. März, 4 Uhr)

Bolivien - Suriname (26. März, 23 Uhr) Final:

DR Kongo - Jamaika/Neukaledonien (31. März, 23 Uhr)

Irak - Bolivien/Surinam (1. April, 5 Uhr) Mehr

Aus Schweizer Sicht besonders interessant sind die Spiele in Pfad A, dessen Sieger im Sommer Gruppengegner der Nati wird. Kanada und Katar stehen bereits als solche fest. Der grösste Brocken wäre natürlich Italien, das einen langen Leidensweg hinter sich hat und die beiden letzten WM-Endrunden verpasste. Und zwar beide Male in den Playoffs.

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Interkontinental-Playoffs in Mexiko

Zeitgleich mit den europäischen WM-Playoffs, die in den Heimstädten der teilnehmenden Nationen gespielt werden, finden in Mexiko auch die interkontinentalen Playoffs statt. Darin kämpfen sechs Nationen um zwei WM-Plätze. Im Halbfinal treffen Neukaledonien und Jamaika sowie Bolivien und Suriname aufeinander. Der Sieger der ersten Begegnung misst sich im alles entscheidenden Finale mit DR Kongo, jener der zweiten mit dem Irak. Bis am Morgen des 1. Aprils Schweizer Zeit steht das komplette Teilnehmerfeld fest.