Die Schweizer Nati löste am Dienstagabend das Ticket für die WM 2026. Mittlerweile stehen alle direkten Teilnehmer fest, nur über die Playoffs werden noch sechs Nationen folgen. Diese Länder fahren kommenden Sommer fix ans Turnier.

Darum gehts Schweizer Nati holt Gruppensieg und WM-Ticket

42 Nationen sind bereits für die WM 2026 qualifiziert

Schweizer Nati erfüllt Pflicht im Kosovo

Nach dem überzeugenden 4:1-Sieg zu Hause gegen Schweden reichte der Schweizer Nati eine 0:5-Niederlage, um sich den Gruppensieg und damit die direkte Qualifikation zu sichern. Mit dem 1:1 erfüllte die Mannschaft von Murat Yakin die Pflicht und kann nun fix mit dem Turnier vom kommenden Sommer planen. Unterdessen ist auch die Quali in anderen Verbänden weltweit zu Ende, wodurch 42 Nationen als Teilnehmer feststehen. Die letzten sechs Tickets gibts über die Playoffs.

42 Nationen aus der ganzen Welt bereits qualifiziert

Kontinent Anzahl Startplätze Bereits qualifiziert Europa 16 England, Frankreich, Kroatien, Portugal, Norwegen, Deutschland, Niederlande, Belgien, Österreich, Schottland, Spanien, Schweiz Afrika 9 oder 10* Marokko, Tunesien, Ägypten, Algerien, Ghana, Kap Verde, Elfenbeinküste, Senegal, Südafrika Asien und Australien 8 oder 9* Japan, Iran, Usbekistan, Jordanien, Südkorea, Australien, Katar, Saudi-Arabien Südamerika 6 oder 7* Argentinien, Ecuador, Brasilien, Paraguay, Kolumbien, Uruguay Nord- und Mittelamerika und Karibik 6, 7 oder 8* Mexiko, Kanada, USA (alle Gastgeber), Curaçao, Haiti, Panama Ozeanien 1 oder 2* Neuseeland

* Die Anzahl Startplätze variiert aufgrund der interkontinentalen Playoffs, über die zwei Tickets vergeben werden

Aus Europa nehmen am erstmals mit 48 Nationen ausgetragenen Turnier 16 Länder und damit so viele wie aus keinem anderen Kontinent teil. In der Gruppenphase wurden zwölf Tickets an die jeweiligen Gruppensieger verteilt, weitere vier gibts in den europainternen Playoffs. Mittlerweile stehen sämtliche direkten Qualifikanten fest.

In Afrika, Asien und Australien, Südamerika sowie Ozeanien ist die eigentliche Qualifikation beendet. Dennoch kann über die interkontinentalen Playoffs maximal ein weiteres Land pro entsprechender Region hinzukommen. Von den total sechs Nationen, die an diesen Playoffs teilnehmen, stehen bislang Bolivien, Neukaledonien, DR Kongo, Irak, Jamaika und Suriname fest.

Die Qualifikation des Verbands Nord- und Mittelamerika und Karibik endete zeitgleich mit jener in Europa. Nebst den als Gastgeber automatisch am Turnier vertretenen Mexiko, Kanada und USA sicherten sich auch Curaçao, Haiti und Panama ein WM-Ticket.