Alle direkten Teilnehmer fix
Diese Nationen fahren an die WM 2026

Die Schweizer Nati löste am Dienstagabend das Ticket für die WM 2026. Mittlerweile stehen alle direkten Teilnehmer fest, nur über die Playoffs werden noch sechs Nationen folgen. Diese Länder fahren kommenden Sommer fix ans Turnier.
Publiziert: 08:15 Uhr
|
Aktualisiert: vor 57 Minuten
Anhören
1/4
Die Schweiz spielt gegen Kosovo 1:1 und steht an der WM 2026!
Darum gehts

  • Schweizer Nati holt Gruppensieg und WM-Ticket
  • 42 Nationen sind bereits für die WM 2026 qualifiziert
  • 6 letzte Tickets gibts über Playoffs
Alexander Hornstein

Schweizer Nati erfüllt Pflicht im Kosovo

Nach dem überzeugenden 4:1-Sieg zu Hause gegen Schweden reichte der Schweizer Nati eine 0:5-Niederlage, um sich den Gruppensieg und damit die direkte Qualifikation zu sichern. Mit dem 1:1 erfüllte die Mannschaft von Murat Yakin die Pflicht und kann nun fix mit dem Turnier vom kommenden Sommer planen. Unterdessen ist auch die Quali in anderen Verbänden weltweit zu Ende, wodurch 42 Nationen als Teilnehmer feststehen. Die letzten sechs Tickets gibts über die Playoffs.

42 Nationen aus der ganzen Welt bereits qualifiziert

KontinentAnzahl StartplätzeBereits qualifiziert
Europa16England, Frankreich, Kroatien, Portugal, Norwegen, Deutschland, Niederlande, Belgien, Österreich, Schottland, Spanien, Schweiz
Afrika9 oder 10*Marokko, Tunesien, Ägypten, Algerien, Ghana, Kap Verde, Elfenbeinküste, Senegal, Südafrika
Asien und Australien8 oder 9*Japan, Iran, Usbekistan, Jordanien, Südkorea, Australien, Katar, Saudi-Arabien
Südamerika6 oder 7*Argentinien, Ecuador, Brasilien, Paraguay, Kolumbien, Uruguay
Nord- und Mittelamerika und Karibik6, 7 oder 8*Mexiko, Kanada, USA (alle Gastgeber), Curaçao, Haiti, Panama
Ozeanien1 oder 2*Neuseeland

* Die Anzahl Startplätze variiert aufgrund der interkontinentalen Playoffs, über die zwei Tickets vergeben werden

Aus Europa nehmen am erstmals mit 48 Nationen ausgetragenen Turnier 16 Länder und damit so viele wie aus keinem anderen Kontinent teil. In der Gruppenphase wurden zwölf Tickets an die jeweiligen Gruppensieger verteilt, weitere vier gibts in den europainternen Playoffs. Mittlerweile stehen sämtliche direkten Qualifikanten fest.

In Afrika, Asien und Australien, Südamerika sowie Ozeanien ist die eigentliche Qualifikation beendet. Dennoch kann über die interkontinentalen Playoffs maximal ein weiteres Land pro entsprechender Region hinzukommen. Von den total sechs Nationen, die an diesen Playoffs teilnehmen, stehen bislang Bolivien, Neukaledonien, DR Kongo, Irak, Jamaika und Suriname fest.

Die Qualifikation des Verbands Nord- und Mittelamerika und Karibik endete zeitgleich mit jener in Europa. Nebst den als Gastgeber automatisch am Turnier vertretenen Mexiko, Kanada und USA sicherten sich auch Curaçao, Haiti und Panama ein WM-Ticket.

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
