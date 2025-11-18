Was für ein Drama in der asiatischen WM-Qualifikation: Dank eines Penaltys in der 17. Minute der Nachspielzeit gewinnt der Irak gegen die vereinigten Arabischen Emirate und darf weiter von der Teilnahme am Turnier in Nordamerika träumen.

Jubel in letzter Minute: Der Irak darf weiter von der zweiten Qualifikation für eine Fussball-WM träumen. Foto: Nabil al-Jurani

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Irak darf weiter davon träumen, im kommenden Jahr zum zweiten Mal nach 1986 an einer Fussball-WM teilzunehmen. Im kommenden März bestreitet er ein interkontinentales Playoff-Turnier, in dem sechs Teams um zwei Plätze spielen.

Der Irak setzte sich auf dramatische Weise gegen die Vereinigten Arabischen Emirate durch. Nach einem 1:1 im Hinspiel gewannen die Löwen von Mesopotamien zuhause in Basra 2:1. Den entscheidenden Treffer erzielte Meme in der 17. (!) Minute der Nachspielzeit nach einer VAR-Intervention vom Penaltypunkt.

Ebenfalls für das Miniturnier im kommenden März in Mexiko qualifiziert sind die Demokratische Republik Kongo, Neukaledonien und Bolivien. Hinzu kommen zwei Teams aus Mittelamerika.