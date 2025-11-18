DE
Drama in Asien-Qualifikation
Irak wahrt WM-Chance dank Penalty in 17. Minute der Nachspielzeit

Was für ein Drama in der asiatischen WM-Qualifikation: Dank eines Penaltys in der 17. Minute der Nachspielzeit gewinnt der Irak gegen die vereinigten Arabischen Emirate und darf weiter von der Teilnahme am Turnier in Nordamerika träumen.
Publiziert: vor 39 Minuten
Jubel in letzter Minute: Der Irak darf weiter von der zweiten Qualifikation für eine Fussball-WM träumen.
Foto: Nabil al-Jurani
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Der Irak darf weiter davon träumen, im kommenden Jahr zum zweiten Mal nach 1986 an einer Fussball-WM teilzunehmen. Im kommenden März bestreitet er ein interkontinentales Playoff-Turnier, in dem sechs Teams um zwei Plätze spielen.

Der Irak setzte sich auf dramatische Weise gegen die Vereinigten Arabischen Emirate durch. Nach einem 1:1 im Hinspiel gewannen die Löwen von Mesopotamien zuhause in Basra 2:1. Den entscheidenden Treffer erzielte Meme in der 17. (!) Minute der Nachspielzeit nach einer VAR-Intervention vom Penaltypunkt.

Ebenfalls für das Miniturnier im kommenden März in Mexiko qualifiziert sind die Demokratische Republik Kongo, Neukaledonien und Bolivien. Hinzu kommen zwei Teams aus Mittelamerika.

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
0:0
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
0:0
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
0:0
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
0:0
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
1:0
6
5
13
2
Dänemark
Dänemark
0:1
6
10
11
3
Griechenland
Griechenland
0:0
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
0:0
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
1:0
6
20
18
2
Türkei
Türkei
0:1
6
4
12
3
Georgien
Georgien
0:1
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
1:0
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
0:0
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0:0
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
0:1
8
2
10
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
1:0
8
-30
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
1:0
8
16
18
2
Nordmazedonien
Nordmazedonien
0:0
8
9
14
3
Wales
Wales
0:0
8
4
14
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
0:1
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
