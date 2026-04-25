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Nationalteams zittern um Leistungsträger
Diese Stars könnten die WM verpassen

In weniger als zwei Monaten beginnt die WM. Jede Verletzung, die sich Fussball-Stars zum jetzigen Zeitpunkt zuziehen, könnte ihr Turnier-Aus bedeuten. Während einige bereits definitiv passen müssen, beginnt für andere ein Wettlauf gegen die Zeit.
Publiziert: vor 39 Minuten
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Superstar Lamine Yamal wird Barcelona für den Rest der Saison fehlen – die WM scheint aber nicht in Gefahr zu sein.
Foto: AP
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Davide MalinconicoRedaktor Sport

Während der englischen Woche in der spanischen Liga sorgte eine Verletzungsserie prominenter Stars für einen Aufschrei in der Fussballwelt. Zum einen ist da Lamine Yamal (18): Den Superstar erwischte es beim 1:0-Sieg gegen Celta Vigo ausgerechnet bei seinem Penalty-Tor. Zwar bestätigte der FC Barcelona in einem Statement Yamals Saisonaus, gab jedoch vorsichtige Entwarnung für die WM – dort solle der Spanier «wieder einsatzbereit» sein.

Bereits am Vortag erwischte es die beiden Real-Madrid-Stars Arda Güler (21, Türkei) und Eder Militao (28, Brasilien) beim 2:1-Sieg über Alavés – beide fallen ebenfalls für den Rest der Spielzeit aus. Gemäss der spanischen Sportzeitung «Marca» sei eine WM-Teilnahme zweifelhaft.

Diese Stars müssen definitiv passen

Nach seinem Anfang März erlittenen Kreuzbandriss wird Teamkollege Rodrygo (25) definitiv nicht mit Brasilien zur Weltmeisterschaft fahren. Auch Bayern-Star Serge Gnabry (30) wird die WM wegen einer Adduktorenverletzung verpassen, wie der deutsche Nationalspieler am Mittwoch in den sozialen Medien bekanntgab.

Zudem ist für Hugo Ekitiké (23) der Traum von der ersten WM-Teilnahme mit der Équipe Tricolore geplatzt. Der Liverpool-Stürmer zog sich im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen PSG einen Achillessehnenriss zu und wird bis Jahresende ausfallen.

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Mehrere Profis bangen

Andere Stars kämpfen noch um ihre WM-Teilnahme. Dazu zählen etwa die Premier-League-Profis Reece James (26, England), Alisson (33, Brasilien) sowie die ManCity-Verteidiger Rúben Dias (28, Portugal) und Josko Gvardiol (24, Kroatien). Während die ersten drei aktuell an Oberschenkelverletzungen laborieren, arbeitet Gvardiol nach seinem Schienbeinbruch zu Jahresbeginn an seinem Comeback.

Auch das belgische Duo Thibaut Courtois (33) und Romelu Lukaku (32) dürfte rechtzeitig fit werden – ein potenzieller Schlüsselfaktor für den Erfolg der Roten Teufel. Während der Real-Keeper als sicherer Rückhalt gilt, soll Rekordtorschütze Lukaku (89 Tore) für die Treffer sorgen. Dennoch bleibt ein Fragezeichen hinter dessen Verfassung: Der Napoli-Stürmer kommt diese Saison auf lediglich sieben Einsätze – keinen davon in der Startelf.

Oranje zittert um Trio

Gleich drei personelle Sorgenkinder plagen Holland. Dies betrifft die Premier-League-Legionäre Justin Kluivert (26), der sich Anfang des Jahres einer Knie-OP unterziehen musste, und Matthijs de Ligt (26), der aktuell wegen einer Rückenverletzung ausfällt.

Zusätzlich bangt Oranje um den Rekordtorschützen Memphis Depay (32, 55 Tore), dem eine Verletzung am Beinbeugermuskel zu schaffen macht.

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