Ex-Bayern-Star Dante übernimmt die 2. Mannschaft der Münchner als Trainer. Als Assistenten könnte er eine Klublegende mit ins Boot holen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Dante übernimmt ab Sommer die U23 des FC Bayern München

Franck Ribéry könnte als Co-Trainer zurückkehren, Gerüchte verdichten sich

Auch Youth-League-Team künftig unter Dantes Leitung: Spieler ab Jahrgang 2008 zugelassen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Carlo Steiner Redaktor Sport

Nach Informationen von Sky holt Bayern einen Ex-Spieler als Trainer zurück. Dante (42), der seine Spielerkarriere nach der Saison bei Nizza beenden wird, wird im Sommer die zweite Mannschaft der Münchner in der Regionalliga Bayern (4. Liga) übernehmen. Aktuell wird das Team von Holger Seitz (51) betreut.

Auch nach Informationen der «Bild» wird es zu diesem Wechsel kommen. Zudem bringt die Zeitung eine weitere Münchner Ikone als möglichen Co-Trainer ins Spiel: Franck Ribéry (43). «Das Gerücht hält sich schon länger rund um den Bayern-Campus und nimmt immer mehr an Fahrt auf», schreibt das Blatt. Dante und der Franzose spielten von 2012 bis 2015 gemeinsam in München.

Ribéry, der von 2007 bis 2019 das Trikot der Bayern trug, soll sich eine Rückkehr vorstellen können. Dies deutete er bereits Anfang 2025 an. «Ich habe letztes Jahr die Uefa-A-Trainerlizenz erfolgreich abgeschlossen. Mit der kann ich Mannschaften bis hoch in die 3. Liga übernehmen. Ich möchte aber gleich die Pro-Lizenz hinterher machen», sagte er damals zu «Bild». «Vielleicht kann ich dann eine ältere Jugendmannschaft übernehmen oder bei einem guten Klub Co-Trainer unter einem guten Coach werden. Aber bis dahin muss ich noch viel lernen.»

Dante soll zudem auch das Team für die Uefa Youth League übernehmen, in der nächste Saison alle Spieler auflaufen dürfen, die nach dem 1. Januar 2008 geboren sind. Bisher übernahm dieses Amt bei den Bayern stets der U19-Trainer. In der Youth League spielt normalerweise nicht die reine U19, die in der Junioren-Bundesliga antritt. Es können Spieler hinzugezogen werden, die bereits im Kader der Profis oder der 2. Mannschaft stehen.