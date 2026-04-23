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Als Trainer der 2. Mannschaft
Bayern holt Ex-Spieler – wird Klublegende sein Assistent?

Ex-Bayern-Star Dante übernimmt die 2. Mannschaft der Münchner als Trainer. Als Assistenten könnte er eine Klublegende mit ins Boot holen.
Publiziert: vor 58 Minuten
|
Aktualisiert: vor 54 Minuten
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Dante übernimmt im Sommer laut Sky und «Bild» die zweite Mannschaft des FC Bayern.
Foto: IMAGO/Ulrich Wagner

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Dante übernimmt ab Sommer die U23 des FC Bayern München
  • Franck Ribéry könnte als Co-Trainer zurückkehren, Gerüchte verdichten sich
  • Auch Youth-League-Team künftig unter Dantes Leitung: Spieler ab Jahrgang 2008 zugelassen
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Nach Informationen von Sky holt Bayern einen Ex-Spieler als Trainer zurück. Dante (42), der seine Spielerkarriere nach der Saison bei Nizza beenden wird, wird im Sommer die zweite Mannschaft der Münchner in der Regionalliga Bayern (4. Liga) übernehmen. Aktuell wird das Team von Holger Seitz (51) betreut. 

Auch nach Informationen der «Bild» wird es zu diesem Wechsel kommen. Zudem bringt die Zeitung eine weitere Münchner Ikone als möglichen Co-Trainer ins Spiel: Franck Ribéry (43). «Das Gerücht hält sich schon länger rund um den Bayern-Campus und nimmt immer mehr an Fahrt auf», schreibt das Blatt. Dante und der Franzose spielten von 2012 bis 2015 gemeinsam in München.

Ribéry, der von 2007 bis 2019 das Trikot der Bayern trug, soll sich eine Rückkehr vorstellen können. Dies deutete er bereits Anfang 2025 an. «Ich habe letztes Jahr die Uefa-A-Trainerlizenz erfolgreich abgeschlossen. Mit der kann ich Mannschaften bis hoch in die 3. Liga übernehmen. Ich möchte aber gleich die Pro-Lizenz hinterher machen», sagte er damals zu «Bild». «Vielleicht kann ich dann eine ältere Jugendmannschaft übernehmen oder bei einem guten Klub Co-Trainer unter einem guten Coach werden. Aber bis dahin muss ich noch viel lernen.»

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Dante soll zudem auch das Team für die Uefa Youth League übernehmen, in der nächste Saison alle Spieler auflaufen dürfen, die nach dem 1. Januar 2008 geboren sind. Bisher übernahm dieses Amt bei den Bayern stets der U19-Trainer. In der Youth League spielt normalerweise nicht die reine U19, die in der Junioren-Bundesliga antritt. Es können Spieler hinzugezogen werden, die bereits im Kader der Profis oder der 2. Mannschaft stehen. 

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
30
80
79
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
30
30
64
3
RB Leipzig
RB Leipzig
30
22
59
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
30
20
56
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
30
15
54
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
30
19
52
7
SC Freiburg
SC Freiburg
30
-4
43
8
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
30
-2
42
9
FC Augsburg
FC Augsburg
30
-16
36
10
FSV Mainz
FSV Mainz
30
-9
34
11
Union Berlin
Union Berlin
30
-18
32
12
1. FC Köln
1. FC Köln
30
-7
31
13
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
30
-14
31
14
Hamburger SV
Hamburger SV
30
-15
31
15
Werder Bremen
Werder Bremen
30
-18
31
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
30
-25
26
17
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
30
-25
24
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
30
-33
19
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