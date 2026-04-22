Wegen einer Adduktorenverletzung wird Serge Gnabry nicht nur den Bayern länger fehlen. Der Offensivspieler verpasst auch die anstehende WM-Endrunde in Nordamerika.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Trotz Entscheidung in der Meisterschaft hatte ein Bayern-Spieler am Wochenende nichts zu feiern: Wie die Münchner schon am Samstag kommuniziert haben, fällt Serge Gnabry wegen einem Ausriss der Adduktoren länger aus. Nun ist auch klar: Auch für die WM-Endrunde wird es dem deutschen Offensivspieler nicht reichen.

«Der WM-Traum mit dem DFB-Team ist traurigerweise vorbei für mich. Wie der Rest des Landes werde ich die Jungs von zu Hause aus unterstützen», schreibt der 30-Jährige auf Instagram. Gemäss der deutschen «Bild» rechnen die Bayern mit einer Ausfallzeit von zwei bis drei Monaten – zu lange für das WM-Auftaktspiel Deutschlands gegen Curaçao vom 14. Juni. Es wäre Gnabrys zweite WM-Teilnahme nach 2022 gewesen.

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Besonders bitter: Gnabry ist mit drei Toren in der WM-Quali der zweitbeste deutsche Skorer gewesen und hat auch im Testspiel gegen die Schweiz (4:3) im März eingenetzt. Auch für die Bayern ist es ein herber Ausfall, stecken sie doch im DFB-Pokal und in der Champions League noch mitten im Kampf um den Titel.