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Lange Ausfallzeit
Bayern-Star verpasst WM

Wegen einer Adduktorenverletzung wird Serge Gnabry nicht nur den Bayern länger fehlen. Der Offensivspieler verpasst auch die anstehende WM-Endrunde in Nordamerika.
Publiziert: vor 42 Minuten
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Fällt auch für die WM im Sommer aus: Serge Gnabry.
Foto: Icon Sport via Getty Images
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Trotz Entscheidung in der Meisterschaft hatte ein Bayern-Spieler am Wochenende nichts zu feiern: Wie die Münchner schon am Samstag kommuniziert haben, fällt Serge Gnabry wegen einem Ausriss der Adduktoren länger aus. Nun ist auch klar: Auch für die WM-Endrunde wird es dem deutschen Offensivspieler nicht reichen.

«Der WM-Traum mit dem DFB-Team ist traurigerweise vorbei für mich. Wie der Rest des Landes werde ich die Jungs von zu Hause aus unterstützen», schreibt der 30-Jährige auf Instagram. Gemäss der deutschen «Bild» rechnen die Bayern mit einer Ausfallzeit von zwei bis drei Monaten – zu lange für das WM-Auftaktspiel Deutschlands gegen Curaçao vom 14. Juni. Es wäre Gnabrys zweite WM-Teilnahme nach 2022 gewesen.

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Besonders bitter: Gnabry ist mit drei Toren in der WM-Quali der zweitbeste deutsche Skorer gewesen und hat auch im Testspiel gegen die Schweiz (4:3) im März eingenetzt. Auch für die Bayern ist es ein herber Ausfall, stecken sie doch im DFB-Pokal und in der Champions League noch mitten im Kampf um den Titel.

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
30
80
79
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
30
30
64
3
RB Leipzig
RB Leipzig
30
22
59
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
30
20
56
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
30
15
54
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
30
19
52
7
SC Freiburg
SC Freiburg
30
-4
43
8
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
30
-2
42
9
FC Augsburg
FC Augsburg
30
-16
36
10
FSV Mainz
FSV Mainz
30
-9
34
11
Union Berlin
Union Berlin
30
-18
32
12
1. FC Köln
1. FC Köln
30
-7
31
13
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
30
-14
31
14
Hamburger SV
Hamburger SV
30
-15
31
15
Werder Bremen
Werder Bremen
30
-18
31
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
30
-25
26
17
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
30
-25
24
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
30
-33
19
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
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