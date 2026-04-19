Bayern München feiert den 35. Meistertitel mit den Fans in der Allianz Arena. Eine grosse Party gibt es aber nicht – der Fokus liegt bereits auf den bevorstehenden Halbfinals im Pokal und der Champions League.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bayern München wird nach 4:2-Sieg gegen Stuttgart Deutscher Meister 2026

Feier mit Fans, aber grosse Sause erst am 16. Mai geplant

35. Meistertitel, nur eine Niederlage in der gesamten Bundesliga-Saison War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Dank des 4:2-Sieges gegen Stuttgart ist Bayern München vorzeitig Deutscher Meister. Nach Schlusspfiff ziehen sich die Bayern-Stars Meister-Shirts mit dem legendären Kakadu über und feiern den 35. Titel des Rekordmeisters gemeinsam vor den Fans. Die Spieler stimmen vor der Kurve gemeinsam mit ihren Anhängern ein paar Songs an. Einige Spieler verteilen auf den Tribünen anschliessend Autogramme und schiessen Selfies.

Auf dem Feld geht es somit eher ruhig zur Sache. Wie wird das in der Garderobe aussehen? Wird es dort eine Bierdusche für das Team geben? «Das kommt dann später noch», äussert sich Jamal Musiala nach dem Spiel im Interview bei DAZN. «Jetzt ist nicht viel geplant. Wir kriegen dann am letzten Spieltag eine grosse Feier», so Musiala.

Musiala sorgt für kuriosen Moment

Wie auch schon Bayern-Coach Vincent Kompany an der Pressekonferenz vor der Partie angekündigt hat, soll der volle Fokus auf dem Pokalhalbfinal vom Mittwoch (20.45 Uhr) bei Bayer Leverkusen liegen. Die grosse Meister-Sause soll am 16. Mai folgen, wenn die Münchner nach dem Spiel gegen Köln (15.30 Uhr) dann auch die Meisterschale entgegennehmen dürfen.

Auf die Frage des Reporters nach einem historischen Meister-Fazit beginnt Musiala: «Es ist ein grosser Moment für uns». Der Mittelfeldspieler pausiert danach einen Moment. «Was hast du gefragt? Ein Meister...?», fragt Musiala nach, der die Frage offenbar nicht ganz verstanden hatte. «Summary», übersetzt der Reporter für Musiala, der seine Jugend in England verbracht hatte und als 16-Jähriger von Chelsea nach München wechselte.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Es war eine Mentalitätssache»

«Wir konnten mit unserer Mentalität von Anfang der Saison an nach vorne gehen, das haben wir über das ganze Jahr gezeigt. Wir gingen mit der gleichen Mentalität, Energie und dem gleichen Hunger nach Siegen in die Spiele, egal gegen wer wir spielten», erklärt Musiala darauf.

Kompany bestätigt das Fazit seines Spielers für die überragende Saison der Bayern, in der sie in der Liga nur einmal eine Niederlage einstecken mussten. «Es war eine Mentalitätssache. Wir haben diese Saison den Fussball genossen und wollen das noch weiter tun», so der Bayern-Trainer. Er wolle den wunderschönen Moment, für den man hart gearbeitet habe, jetzt einfach geniessen. Aber: «Nur heute – ab morgen geht es wieder los, wie jeden Tag.»

«Sitzen in der Playerlounge zusammen»

Auch Joshua Kimmich wird nach dem weiteren Verlauf des Abends gefragt. Er verneint eine grosse Party ebenfalls. «Ich glaube, wir sitzen in unserer Playerlounge noch ein bisschen zusammen. Wir haben ja noch ein paar Ziele in dieser Saison», so der Captain.

Statt grosser Partystimmung richtet sich der Fokus also bereits auf die nächsten Titelgewinne. Im DFB-Pokal stehen die Münchner im Halbfinal gegen Leverkusen am Mittwoch im Einsatz. In der Champions League stehen Ende April die Halbfinal-Spiele gegen PSG an. Bis dahin will man sich eine grosse Sause aufsparen – für einen möglichen Triple-Gewinn?

Sinnbildlich für die ausfallende Sause leert sich auch die Allianz Arena nach der Partie relativ schnell. Einige Fans in den ersten Reihen sind noch da. Und werden für das Warten belohnt, als Luis Diaz nochmals auf das Spielfeld kommt und die letzten Autogramm- und Fotowünsche erfüllt.

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen