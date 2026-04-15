Bayern-Torhüter Manuel Neuer (40) wird zum zweiten Mal Vater. Das berichtet die «Bunte». Demnach soll seine Frau Anika Neuer (25) die frohe Botschaft bereits am 14. März – dem Geburtstag des ersten Sohnes Luca (2) – im Freundeskreis verkündet haben.
Anika Neuer spielte bis 2025 Handball in Regensburg in der zweiten Liga. Zu ihrem Rückzug aus dem Profisport schrieb sie damals auf Instagram: «Ich sehe die Pause nicht als das Ende meiner Handballkarriere an, sondern möchte einfach erst mal mehr Zeit für meinen Sohn haben.» Die Neuers sind bereits seit 2020 ein Paar und haben 2023 geheiratet. Im März kam Sohn Luca zur Welt. Jetzt ist klar: Die Familie bekommt einen Neuzugang.
Das ist die zweite Ehe
Manuel Neuer war schon einmal verheiratet. 2014 lernten sich die Dressurreiterin Nina Weiss (32) und der Torwart kennen, 2017 folgte die Hochzeit, bevor sie sich drei Jahre später scheiden liessen. Kinder hatte das Paar keine.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
29
78
76
2
Borussia Dortmund
29
31
64
3
VfB Stuttgart
29
22
56
4
RB Leipzig
29
20
56
5
Bayer Leverkusen
29
20
52
6
TSG Hoffenheim
29
14
51
7
Eintracht Frankfurt
29
0
42
8
SC Freiburg
29
-5
40
9
FSV Mainz
29
-9
33
10
FC Augsburg
29
-17
33
11
Union Berlin
29
-17
32
12
Hamburger SV
29
-13
31
13
1. FC Köln
29
-7
30
14
Borussia Mönchengladbach
29
-14
30
15
Werder Bremen
29
-20
28
16
FC St. Pauli
29
-25
25
17
VfL Wolfsburg
29
-26
21
18
1. FC Heidenheim 1846
29
-32
19