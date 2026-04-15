Manuel und Anika Neuer bekommen ihr zweites Kind. Die beiden sind seit 2020 ein Paar und haben 2023 geheiratet. Es ist die zweite Ehe des Bayern-Torhüters.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Bayern-Torhüter Manuel Neuer (40) wird zum zweiten Mal Vater. Das berichtet die «Bunte». Demnach soll seine Frau Anika Neuer (25) die frohe Botschaft bereits am 14. März – dem Geburtstag des ersten Sohnes Luca (2) – im Freundeskreis verkündet haben.

Anika Neuer spielte bis 2025 Handball in Regensburg in der zweiten Liga. Zu ihrem Rückzug aus dem Profisport schrieb sie damals auf Instagram: «Ich sehe die Pause nicht als das Ende meiner Handballkarriere an, sondern möchte einfach erst mal mehr Zeit für meinen Sohn haben.» Die Neuers sind bereits seit 2020 ein Paar und haben 2023 geheiratet. Im März kam Sohn Luca zur Welt. Jetzt ist klar: Die Familie bekommt einen Neuzugang.

Das ist die zweite Ehe

Manuel Neuer war schon einmal verheiratet. 2014 lernten sich die Dressurreiterin Nina Weiss (32) und der Torwart kennen, 2017 folgte die Hochzeit, bevor sie sich drei Jahre später scheiden liessen. Kinder hatte das Paar keine.

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