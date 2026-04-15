Für Hannover 96, Darmstadt 98 und Wattenscheid 09 stand er als Fussballer in der 1. sowie 2. Bundesliga im Einsatz. Danach trainierte Roger Prinzen diverse Mannschaften in Liechtenstein, der Schweiz und Deutschland. Nun ist er unerwartet verstorben.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Ex-Bundesliga-Profi Roger Prinzen (†57) ist plötzlich und unerwartet verstorben. Dies hat der 1. FC Heidenheim, wo Prinzen zuletzt als Nachwuchschef arbeitete, in einer Medienmitteilung kommuniziert. Der ehemalige Innenverteidiger von Hannover hat seine Spielerkarriere 2006 beim FC Balzers in Liechtenstein beendet, ehe er seine Laufbahn als Trainer in Angriff nahm.

Zunächst stand Prinzen bei Liechtensteins U21-Nationalmannschaft als Co-Trainer an der Seitenlinie, bevor er 2009 die U18 des FC St. Gallen übernahm. Beim FC Vaduz fand er seinen ersten Posten als Co-Trainer im Profifussball. Drei Jahre später schaffte Prinzen den Sprung in die Bundesliga und übernahm den 1. FC Nürnberg interimsmässig. Seit 2018 hat der Deutsche die Nachwuchsabteilung des 1. FC Heidenheim geleitet.

Prinzen hinterlässt seine Frau und drei Kinder

«In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei seiner Frau Sonja sowie seinen Kindern Marlon, Mia und Tim. Sein plötzlicher Tod hinterlässt eine schmerzvolle Lücke beim 1. FC Heidenheim 1846. Ruhe in Frieden, Roger!», schreibt der Verein in seiner Mitteilung.