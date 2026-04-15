DE
FR
Abonnieren

Er war Trainer bei St. Gallen
Ex-Bundesliga-Profi ist unerwartet verstorben

Für Hannover 96, Darmstadt 98 und Wattenscheid 09 stand er als Fussballer in der 1. sowie 2. Bundesliga im Einsatz. Danach trainierte Roger Prinzen diverse Mannschaften in Liechtenstein, der Schweiz und Deutschland. Nun ist er unerwartet verstorben.
Publiziert: 08:45 Uhr
Kommentieren
1/2
Der Nachwuchsboss des 1. FC Heidenheim Roger Prinzen ist unerwartet verstorben.
Foto: KEYSTONE
Petar_Djordjevic_Praktikant Sportdesk_Ringier_1-Bearbeitet.jpg
Petar DjordjevicRedaktor Sport

Ex-Bundesliga-Profi Roger Prinzen (†57) ist plötzlich und unerwartet verstorben. Dies hat der 1. FC Heidenheim, wo Prinzen zuletzt als Nachwuchschef arbeitete, in einer Medienmitteilung kommuniziert. Der ehemalige Innenverteidiger von Hannover hat seine Spielerkarriere 2006 beim FC Balzers in Liechtenstein beendet, ehe er seine Laufbahn als Trainer in Angriff nahm.

Zunächst stand Prinzen bei Liechtensteins U21-Nationalmannschaft als Co-Trainer an der Seitenlinie, bevor er 2009 die U18 des FC St. Gallen übernahm. Beim FC Vaduz fand er seinen ersten Posten als Co-Trainer im Profifussball. Drei Jahre später schaffte Prinzen den Sprung in die Bundesliga und übernahm den 1. FC Nürnberg interimsmässig. Seit 2018 hat der Deutsche die Nachwuchsabteilung des 1. FC Heidenheim geleitet. 

Prinzen hinterlässt seine Frau und drei Kinder

«In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei seiner Frau Sonja sowie seinen Kindern Marlon, Mia und Tim. Sein plötzlicher Tod hinterlässt eine schmerzvolle Lücke beim 1. FC Heidenheim 1846. Ruhe in Frieden, Roger!», schreibt der Verein in seiner Mitteilung.

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
29
78
76
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
29
31
64
3
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
29
22
56
4
RB Leipzig
RB Leipzig
29
20
56
5
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
29
20
52
6
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
29
14
51
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
29
0
42
8
SC Freiburg
SC Freiburg
29
-5
40
9
FSV Mainz
FSV Mainz
29
-9
33
10
FC Augsburg
FC Augsburg
29
-17
33
11
Union Berlin
Union Berlin
29
-17
32
12
Hamburger SV
Hamburger SV
29
-13
31
13
1. FC Köln
1. FC Köln
29
-7
30
14
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
29
-14
30
15
Werder Bremen
Werder Bremen
29
-20
28
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
29
-25
25
17
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
29
-26
21
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
29
-32
19
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
FC Heidenheim
FC Heidenheim
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Vaduz
FC Vaduz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Heidenheim
        FC Heidenheim
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen
        FC Vaduz
        FC Vaduz