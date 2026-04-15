Ex-Bundesliga-Profi Roger Prinzen (†57) ist plötzlich und unerwartet verstorben. Dies hat der 1. FC Heidenheim, wo Prinzen zuletzt als Nachwuchschef arbeitete, in einer Medienmitteilung kommuniziert. Der ehemalige Innenverteidiger von Hannover hat seine Spielerkarriere 2006 beim FC Balzers in Liechtenstein beendet, ehe er seine Laufbahn als Trainer in Angriff nahm.
Zunächst stand Prinzen bei Liechtensteins U21-Nationalmannschaft als Co-Trainer an der Seitenlinie, bevor er 2009 die U18 des FC St. Gallen übernahm. Beim FC Vaduz fand er seinen ersten Posten als Co-Trainer im Profifussball. Drei Jahre später schaffte Prinzen den Sprung in die Bundesliga und übernahm den 1. FC Nürnberg interimsmässig. Seit 2018 hat der Deutsche die Nachwuchsabteilung des 1. FC Heidenheim geleitet.
Prinzen hinterlässt seine Frau und drei Kinder
«In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei seiner Frau Sonja sowie seinen Kindern Marlon, Mia und Tim. Sein plötzlicher Tod hinterlässt eine schmerzvolle Lücke beim 1. FC Heidenheim 1846. Ruhe in Frieden, Roger!», schreibt der Verein in seiner Mitteilung.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
29
78
76
2
Borussia Dortmund
29
31
64
3
VfB Stuttgart
29
22
56
4
RB Leipzig
29
20
56
5
Bayer Leverkusen
29
20
52
6
TSG Hoffenheim
29
14
51
7
Eintracht Frankfurt
29
0
42
8
SC Freiburg
29
-5
40
9
FSV Mainz
29
-9
33
10
FC Augsburg
29
-17
33
11
Union Berlin
29
-17
32
12
Hamburger SV
29
-13
31
13
1. FC Köln
29
-7
30
14
Borussia Mönchengladbach
29
-14
30
15
Werder Bremen
29
-20
28
16
FC St. Pauli
29
-25
25
17
VfL Wolfsburg
29
-26
21
18
1. FC Heidenheim 1846
29
-32
19