Barcelona scheitert im Champions-League-Viertelfinal an Atletico Madrid – und hadert dabei mit zwei strittigen Schiedsrichterentscheiden. Trainer Hansi Flick schluckt diesmal aber den Frust. Raphinha nicht.

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Für Barcelona ist es längst zur bitteren Gewohnheit geworden: Die Champions-League-Kampagne endet vor dem Final. Zuletzt standen die Katalanen vor elf Jahren im Endspiel – damals gewannen sie in Berlin gegen Juventus. Seither ist jeweils vorher Schluss.

In dieser Saison ist im Viertelfinal gegen Atlético Madrid Endstation. Zwar legt Barça los wie die Feuerwehr und gleicht die 0:2-Hypothek aus dem Hinspiel innerhalb von 24 Minuten aus. Weil danach aber keine Tore mehr gelingen und Atletico mit Ademola Lookman zum 1:2 trifft, endet die europäische Kampagne für die Blaugrana wieder einmal vorzeitig.

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Ein ruhiger Hansi Flick

«Das Glück war in diesen beiden Spielen nicht auf unserer Seite», fasst Frenkie de Jong (28) die Affiche zusammen. Ähnlich klingt es bei Trainer Hansi Flick (61). «Ich kann meinen Spielern keinen Vorwurf machen. Wir waren in den beiden Spielen die viel bessere Mannschaft als Atletico.»

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Auffällig: Flick wählt diesmal deutlich mildere Töne als noch nach dem Hinspiel, als er den Schiedsrichter scharf kritisierte. Dabei gab es auch im Rückspiel zwei strittige Szenen, die für Diskussionen sorgten. Dani Olmo nennt es «fragwürdige Aktionen».

In die erste ist der frühere Leipzig-Star gleich selbst involviert. Es geht um einen möglichen Penalty kurz vor der Pause: Olmo geht nach einem leichten Stoss im Strafraum zu Boden, doch Schiedsrichter Turpin, seine Assistenten und der VAR lassen weiterspielen. Die TV-Kameras fangen Flick sichtlich aufgebracht ein, als er lautstark Strafstoss fordert und die Schiedsrichter wütend anstarrt.

«Es wäre vielleicht gut für Sie»

Nach dem Spiel bleibt er jedoch diplomatisch: «Ich möchte nicht darüber sprechen, weil ich diese Dinge nicht ändern kann. So ist es nun mal, und ich muss es akzeptieren. Es wäre vielleicht gut für Sie, wenn ich mich dazu äussern würde, aber ich werde es nicht tun», wird er von «Mundo Deportivo» zitiert. Auch beim Platzverweis gegen Eric Garcia kochen die Emotionen während der Partie hoch – auch wenn sich die Experten im Nachgang einig sind, dass die Entscheidung korrekt war.

Der verletzte Barça-Spieler Raphinha sieht das offenbar aber überhaupt nicht ein. Wie die katalanische Zeitung schreibt, soll ihm in der Mixed Zone der Kragen geplatzt sein. «Das ist ein gestohlenes Spiel! Die Schiri-Leistung war katastrophal. Atlético hat unzählige Fouls begangen und der Schiedsrichter hat ihnen nicht einmal eine Gelbe Karte gezeigt», wird er zitiert.

Zum Glück bleibt La Liga

Letztlich wird aber auch Raphinha einsehen müssen, dass Barcelona in Madrid im Gegensatz zum Hinspiel auch an sich selbst gescheitert ist. Zumal man seit 15 Champions-League-Spielen nicht mehr ohne Gegentor geblieben ist.

Besonders hart: Für Barça ist Atlético damit gleich zum zweiten Mal zum Titelschreck geworden. Nach dem Aus im spanischen Pokal, nun auch in der Königsklasse. In den Pott-Wettbewerben ist damit alles futsch. Dass der Meistertitel in La Liga so gut wie sicher ist, dürfte in diesen Tagen nur ein schwacher Trost darstellen.

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