DE
FR
Abonnieren

Ist nächster Titel in Gefahr?
Arsenal gehen vor dem CL-Viertelfinal die Spieler aus

Fünf Arsenal-Stars fehlen bereits verletzt, nun bangt Coach Mikel Arteta auch noch um Declan Rice. Vor dem Champions-League-Rückspiel gegen Sporting steht der Tabellenführer der Premier League am Mittwoch vor einer Bewährungsprobe.
Publiziert: 17:27 Uhr
Kommentieren
1/6
Verspielt Arsenal den nächsten Titel?
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Arsenal wackelt nach Aus im FA Cup und Ligapokal nun auch in der Premier League
  • Sechs Schlüsselspieler verletzt, darunter Saka, Ödegaard und möglicherweise Rice
  • Manchester City nur sechs Punkte hinter Arsenal, ein Spiel weniger absolviert
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktion Sport

Wiederholt sich die Geschichte bei Arsenal? Bereits letzte Saison verpassten die Gunners ihre Saisonziele: Trotz Ausrutscher der Gegner schaffte es das Team von Mikel Arteta nicht, davon zu profitieren. Sowohl in der Champions League als auch im Ligapokal schied man im Halbfinal aus und im FA Cup war bereits in der dritten Runde Schluss.

Diese Spielzeit hat Arsenal mit dem Ausscheiden im FA Cup und im Ligapokal bereits zwei Titel verspielt. Die Premier League führen die Londoner zwar noch an, allerdings zeigen sie auch dort Nerven. Am Wochenende gabs eine 1:2-Niederlage gegen Bournemouth – Verfolger Manchester City, das noch ein Spiel weniger auf dem Konto hat, ist bis auf sechs Punkte herangerückt.

Mehr zu Arsenal
Arsenal-Sieg bringt neue Spannung in die Premier League
Liverpool-Fans freuts
Arsenal-Sieg bringt neue Spannung in die Premier League

Immerhin in der Champions League sind die Gunners noch auf Kurs. Allerdings droht nach dem knapp gewonnenen Viertelfinal-Hinspiel gegen Sporting (1:0) auch dort Ungemach.

Schlüsselspieler fehlen

Denn beim öffentlichen Training am Dienstag fehlen gleich sechs wichtige Spieler. Gegen Bournemouth fehlten bereits Bukayo Saka, Martin Ödegaard, Jurrien Timber, Riccardo Calafiori und Mikel Merino verletzt und werden auch für das Rückspiel in der Königsklasse nicht rechtzeitig fit. Doch mit Declan Rice droht ein weiterer Schlüsselspieler auszufallen.

Zwar hat Arteta die Hoffnung noch nicht aufgegeben, sagt in der Pressekonferenz vor dem Spiel aber: «Wir müssen bis Mittwochmorgen warten, um zu wissen, wie sich die Jungs fühlen und dann die richtige Entscheidung treffen.» Gleiches gelte auch für Rice, der im letzten Spiel bei einer Landung falsch aufgekommen ist und die zweite Hälfte nur noch humpelnd zu Ende gespielt hat.

Von Nervosität will der Arsenal-Coach aber nichts wissen: «Ich bin heiss. Was wir erreichen wollen, ist herausfordernd und manchmal gibt es Rückschläge. So soll es aber auch sein.» Am Mittwoch (21 Uhr) können die Londoner beweisen, dass das Spiel gegen Bournemouth wirklich nur ein Ausrutscher ist und den Einzug in den Halbfinal der Champions League fix machen.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
Champions League
Champions League
Arsenal
Arsenal
Premier League
Premier League
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Champions League
        Champions League
        Arsenal
        Arsenal
        Premier League
        Premier League
        Sporting Lissabon
        Sporting Lissabon