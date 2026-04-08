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Arsenal-Sieg bringt neue Spannung in die Premier League

Nach dem Sieg von Arsenal gegen Sporting steht fest: Die Premier League kommt auch im nächsten Jahr in den Genuss eines zusätzlichen Platzes in der Champions League. Damit ist das Rennen um den lukrativen Wettberwerb in England neu lanciert.
Publiziert: 08:52 Uhr
|
Aktualisiert: 08:54 Uhr
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Arsenals Sieg in Lissabon sichert der Premier League für die nächste Saison einen zusätzlichen Champions-League-Startplatz.
Foto: Arsenal FC via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Premier League erhält durch Arsenal-Sieg zusätzlichen CL-Fixplatz für 2026/27
  • Liverpool steht aktuell auf Tabellenrang 5 und würde profitieren
  • Spanien liegt im Koeffizienten-Ranking aktuell auf Platz 2
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Blick Sportdesk

Der späte 1:0-Sieg von Arsenal gegen Sporting im Estadio José Alvalade am Dienstagabend hat Auswirkungen für die gesamte Premier League: Sie kann nun die fünf besten Teams der aktuellen Saison direkt in die Champions-League-Ligaphase 2026/27 schicken.

Mit 25,013 Punkten führt England das Koeffizienten-Ranking der Uefa an und kann höchstens noch auf Rang zwei verdrängt werden – auch dieser berechtigt zu einem zusätzlichen Platz in der Königsklasse. Aktuell hat Spanien mit 20,281 Punkten diese Position inne, wenn auch nur knapp vor Deutschland. Die Bundesliga hat durch Bayerns 2:1-Sieg im Bernabeu-Stadion gegen Real Madrid Boden gutgemacht und steht nun mit 19,714 Punkten auf Rang drei.

Enges Rennen um Rang fünf

Diese Nachricht dürfte vor allem Liverpool freuen: Bei nur vier Plätzen wären die Chancen auf eine erneute Teilnahme der Reds in der Königsklasse bei fünf Punkten Rückstand auf Aston Villa mässig gewesen. Nun befindet sich der Premier-League-Fünfte selbst auf einem direkten Champions-League-Platz.

Allerdings: Das Rennen ist eng und verspricht für den Saison-Endspurt viel Spannung. Chelsea, Brentford und Everton liegen alle drei Punkte oder weniger hinter den Reds, sogar Xhakas Sunderland auf Rang 11 darf sich mit sechs Punkten Rückstand noch leise Hoffnungen machen.

Dieser Artikel ist zuerst auf «abola.pt» erschienen. Die portugiesische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.

Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
Arsenal
Arsenal
Premier League
Premier League
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
Champions League
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Serie A
Serie A
Aston Villa
Aston Villa
Brentford
Brentford
Chelsea
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Everton
Everton
Liverpool
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