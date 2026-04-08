Nach dem Sieg von Arsenal gegen Sporting steht fest: Die Premier League kommt auch im nächsten Jahr in den Genuss eines zusätzlichen Platzes in der Champions League. Damit ist das Rennen um den lukrativen Wettberwerb in England neu lanciert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Premier League erhält durch Arsenal-Sieg zusätzlichen CL-Fixplatz für 2026/27

Liverpool steht aktuell auf Tabellenrang 5 und würde profitieren

Spanien liegt im Koeffizienten-Ranking aktuell auf Platz 2 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Blick Sportdesk

Der späte 1:0-Sieg von Arsenal gegen Sporting im Estadio José Alvalade am Dienstagabend hat Auswirkungen für die gesamte Premier League: Sie kann nun die fünf besten Teams der aktuellen Saison direkt in die Champions-League-Ligaphase 2026/27 schicken.

Mit 25,013 Punkten führt England das Koeffizienten-Ranking der Uefa an und kann höchstens noch auf Rang zwei verdrängt werden – auch dieser berechtigt zu einem zusätzlichen Platz in der Königsklasse. Aktuell hat Spanien mit 20,281 Punkten diese Position inne, wenn auch nur knapp vor Deutschland. Die Bundesliga hat durch Bayerns 2:1-Sieg im Bernabeu-Stadion gegen Real Madrid Boden gutgemacht und steht nun mit 19,714 Punkten auf Rang drei.

Enges Rennen um Rang fünf

Diese Nachricht dürfte vor allem Liverpool freuen: Bei nur vier Plätzen wären die Chancen auf eine erneute Teilnahme der Reds in der Königsklasse bei fünf Punkten Rückstand auf Aston Villa mässig gewesen. Nun befindet sich der Premier-League-Fünfte selbst auf einem direkten Champions-League-Platz.

Allerdings: Das Rennen ist eng und verspricht für den Saison-Endspurt viel Spannung. Chelsea, Brentford und Everton liegen alle drei Punkte oder weniger hinter den Reds, sogar Xhakas Sunderland auf Rang 11 darf sich mit sechs Punkten Rückstand noch leise Hoffnungen machen.

Dieser Artikel ist zuerst auf «abola.pt» erschienen. Die portugiesische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.