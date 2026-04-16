Hugo Ekitké zog sich in der Champions League gegen PSG eine schwerwiegende Verletzung zu. Damit fehlt er nicht nur Liverpool für mehrere Monate, sondern auch Frankreich an der WM im Sommer.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Liverpool verliert gegen PSG und Hugo Ekitiké verletzt sich schwer

Der Angreifer erleidet einen Achillessehnenriss und braucht eine Operation

Ekitiké fällt mehrere Monate aus und verpasst die WM 2026 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Julian Sigrist Redaktor Sport

Liverpool verlor am Dienstagabend nicht nur das Rückspiel des Champions-League-Viertelfinales gegen PSG, sondern auch Stürmer Hugo Ekitiké. Der 23-Jährige musste nach rund einer halben Stunde mit der Bahre vom Platz getragen werden, nachdem er kurz zuvor ohne Fremdeinwirkung im Rasen hängengeblieben und zu Boden gegangen war.

Sein Trainer Arne Slot (47) sagte nach dem Schlusspfiff: «Ich denke, wir konnten alle sehen, dass es nicht gut aussah. Warten wir ab, was es sein wird. In der zweiten Hälfte ist er nach Hause gegangen, also habe ich ihn noch nicht gesehen. Es ist besonders schwer für ihn, weil du nie verletzt werden willst, besonders nicht zu diesem Zeitpunkt der Saison.»

Wie die beiden französischen Zeitungen «Le Parisien» und «L'Équipe» nun übereinstimmend berichten, zog sich Ekitiké einen Achillessehnenriss zu. Wie lange der Angreifer genau ausfällt, hängt damit zusammen, ob es sich um einen Teil- oder Komplettriss handelt, und soll demnach im Verlaufe des Mittwochs untersucht werden.

So oder so wird sich der Franzose jedoch einer Operation unterziehen müssen und anschliessend mehrere Monate fehlen. Damit ist nicht nur die Saison vorzeitig beendet, auch der Traum von der WM ist für Ekitiké, der erst im September des letzten Jahres für die Nationalmannschaft debütierte, geplatzt.