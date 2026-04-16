Darum gehts
- Liverpool verliert gegen PSG und Hugo Ekitiké verletzt sich schwer
- Der Angreifer erleidet einen Achillessehnenriss und braucht eine Operation
- Ekitiké fällt mehrere Monate aus und verpasst die WM 2026
Liverpool verlor am Dienstagabend nicht nur das Rückspiel des Champions-League-Viertelfinales gegen PSG, sondern auch Stürmer Hugo Ekitiké. Der 23-Jährige musste nach rund einer halben Stunde mit der Bahre vom Platz getragen werden, nachdem er kurz zuvor ohne Fremdeinwirkung im Rasen hängengeblieben und zu Boden gegangen war.
Sein Trainer Arne Slot (47) sagte nach dem Schlusspfiff: «Ich denke, wir konnten alle sehen, dass es nicht gut aussah. Warten wir ab, was es sein wird. In der zweiten Hälfte ist er nach Hause gegangen, also habe ich ihn noch nicht gesehen. Es ist besonders schwer für ihn, weil du nie verletzt werden willst, besonders nicht zu diesem Zeitpunkt der Saison.»
Wie die beiden französischen Zeitungen «Le Parisien» und «L'Équipe» nun übereinstimmend berichten, zog sich Ekitiké einen Achillessehnenriss zu. Wie lange der Angreifer genau ausfällt, hängt damit zusammen, ob es sich um einen Teil- oder Komplettriss handelt, und soll demnach im Verlaufe des Mittwochs untersucht werden.
So oder so wird sich der Franzose jedoch einer Operation unterziehen müssen und anschliessend mehrere Monate fehlen. Damit ist nicht nur die Saison vorzeitig beendet, auch der Traum von der WM ist für Ekitiké, der erst im September des letzten Jahres für die Nationalmannschaft debütierte, geplatzt.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
8
-15
1