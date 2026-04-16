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WM-Teilnahme futsch
Liverpool-Star Ekitiké fällt monatelang aus

Hugo Ekitké zog sich in der Champions League gegen PSG eine schwerwiegende Verletzung zu. Damit fehlt er nicht nur Liverpool für mehrere Monate, sondern auch Frankreich an der WM im Sommer.
Publiziert: 06:00 Uhr
|
Aktualisiert: 09:23 Uhr
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Hugo Ekitiké fehlt Liverpool lange.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Liverpool verliert gegen PSG und Hugo Ekitiké verletzt sich schwer
  • Der Angreifer erleidet einen Achillessehnenriss und braucht eine Operation
  • Ekitiké fällt mehrere Monate aus und verpasst die WM 2026
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Julian SigristRedaktor Sport

Liverpool verlor am Dienstagabend nicht nur das Rückspiel des Champions-League-Viertelfinales gegen PSG, sondern auch Stürmer Hugo Ekitiké. Der 23-Jährige musste nach rund einer halben Stunde mit der Bahre vom Platz getragen werden, nachdem er kurz zuvor ohne Fremdeinwirkung im Rasen hängengeblieben und zu Boden gegangen war.

Sein Trainer Arne Slot (47) sagte nach dem Schlusspfiff: «Ich denke, wir konnten alle sehen, dass es nicht gut aussah. Warten wir ab, was es sein wird. In der zweiten Hälfte ist er nach Hause gegangen, also habe ich ihn noch nicht gesehen. Es ist besonders schwer für ihn, weil du nie verletzt werden willst, besonders nicht zu diesem Zeitpunkt der Saison.»

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Wie die beiden französischen Zeitungen «Le Parisien» und «L'Équipe» nun übereinstimmend berichten, zog sich Ekitiké einen Achillessehnenriss zu. Wie lange der Angreifer genau ausfällt, hängt damit zusammen, ob es sich um einen Teil- oder Komplettriss handelt, und soll demnach im Verlaufe des Mittwochs untersucht werden.

So oder so wird sich der Franzose jedoch einer Operation unterziehen müssen und anschliessend mehrere Monate fehlen. Damit ist nicht nur die Saison vorzeitig beendet, auch der Traum von der WM ist für Ekitiké, der erst im September des letzten Jahres für die Nationalmannschaft debütierte, geplatzt.

Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
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