Der FC Liverpool gibt den Abgang von Andy Robertson zum Saisonende bekannt. Nach Salah verlässt damit eine weitere langjährige Identifikationsfigur den Klub. Möglicherweise ist er jedoch nicht der Letzte: Auch Goalie Alisson könnte gehen.

Nächste Liverpool-Legende geht – und bald noch eine weitere?

Nächste Liverpool-Legende geht – und bald noch eine weitere?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Andrew Robertson verlässt Liverpool nach neun Jahren

Juventus interessiert an Liverpool-Torhüter Alisson

Umbruch bei den Reds bahnt sich an War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Davide Malinconico Redaktor Sport

Nachdem Mohamed Salah (33) vor knapp drei Wochen bekanntgab, dass er den FC Liverpool zum Saisonende verlassen wird, geht mit Andrew Robertson (32) eine weitere Vereinslegende. Wie die Reds am Donnerstag verkünden, wird der im Sommer auslaufende Vertrag des Schotten nach neun gemeinsamen Jahren nicht verlängert.

Hinter Salah (436 Spiele) hat Robertson mit 373 Partien die zweitmeisten Einsätze im aktuellen Kader Liverpools. Nun kommt zudem das Gerücht auf, dass auch der Viertplatzierte in dieser Rangliste, Torhüter Alisson Becker (33, 332 Einsätze), den Klub im Sommer verlassen könnte – Juventus Turin ist heiss auf den Brasilianer.

Alisson zu Juve?

Bei Juve wird schon länger über einen neuen Torwart spekuliert. Denn: Mit Stammkeeper Michele Di Gregorio (28) ist man nicht mehr zufrieden, weshalb ihn Ersatzmann Mattia Perin (33) in den letzten Partien auf die Bank verdrängte.

Nun könnte man bei Liverpool fündig werden, denn laut der «Gazzetta dello Sport» ist Alisson einem Transfer zum italienischen Rekordmeister nicht abgeneigt. Die ersten Gespräche mit dem Agenten des Schlussmanns seien positiv gelaufen – ein dreijähriger Vertrag sei im Gespräch.

Umbruch bahnt sich an

Der Umbruch bei den Reds schreitet also voran: Schon letztes Jahr verliess Trent Alexander-Arnold (27) seinen Jugendklub in Richtung Real Madrid. Nun gehen mit Salah und Robertson weitere Vereinsstützen, die die erfolgreiche Liverpool-Zeit (u. a. CL-Sieg 2019, Meistertitel 2020 und 2025) entscheidend mitgeprägt haben. Ist Alisson der nächste?