Darum gehts
- Andrew Robertson verlässt Liverpool nach neun Jahren
- Juventus interessiert an Liverpool-Torhüter Alisson
- Umbruch bei den Reds bahnt sich an
Nachdem Mohamed Salah (33) vor knapp drei Wochen bekanntgab, dass er den FC Liverpool zum Saisonende verlassen wird, geht mit Andrew Robertson (32) eine weitere Vereinslegende. Wie die Reds am Donnerstag verkünden, wird der im Sommer auslaufende Vertrag des Schotten nach neun gemeinsamen Jahren nicht verlängert.
Hinter Salah (436 Spiele) hat Robertson mit 373 Partien die zweitmeisten Einsätze im aktuellen Kader Liverpools. Nun kommt zudem das Gerücht auf, dass auch der Viertplatzierte in dieser Rangliste, Torhüter Alisson Becker (33, 332 Einsätze), den Klub im Sommer verlassen könnte – Juventus Turin ist heiss auf den Brasilianer.
Alisson zu Juve?
Bei Juve wird schon länger über einen neuen Torwart spekuliert. Denn: Mit Stammkeeper Michele Di Gregorio (28) ist man nicht mehr zufrieden, weshalb ihn Ersatzmann Mattia Perin (33) in den letzten Partien auf die Bank verdrängte.
Nun könnte man bei Liverpool fündig werden, denn laut der «Gazzetta dello Sport» ist Alisson einem Transfer zum italienischen Rekordmeister nicht abgeneigt. Die ersten Gespräche mit dem Agenten des Schlussmanns seien positiv gelaufen – ein dreijähriger Vertrag sei im Gespräch.
Umbruch bahnt sich an
Der Umbruch bei den Reds schreitet also voran: Schon letztes Jahr verliess Trent Alexander-Arnold (27) seinen Jugendklub in Richtung Real Madrid. Nun gehen mit Salah und Robertson weitere Vereinsstützen, die die erfolgreiche Liverpool-Zeit (u. a. CL-Sieg 2019, Meistertitel 2020 und 2025) entscheidend mitgeprägt haben. Ist Alisson der nächste?
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
31
39
70
2
Manchester City
30
32
61
3
Manchester United
31
13
55
4
Aston Villa
31
5
54
5
Liverpool FC
31
8
49
6
Chelsea FC
31
15
48
7
Brentford FC
31
4
46
8
Everton FC
31
2
46
9
FC Fulham
31
-1
44
10
Brighton & Hove Albion
31
4
43
11
FC Sunderland
31
-4
43
12
Newcastle United
31
-1
42
13
AFC Bournemouth
31
-2
42
14
Crystal Palace
30
-2
39
15
Leeds United
31
-11
33
16
Nottingham Forest
31
-12
32
17
Tottenham Hotspur
31
-10
30
18
West Ham United
31
-21
29
19
Burnley FC
31
-28
20
20
Wolverhampton Wanderers
31
-30
17