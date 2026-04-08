Wie bald wird der Slot als Liverpool-Coach frei?

Darum gehts
- Liverpool-Trainer Arne Slot steht nach zuletzt schwachen Leistungen unter Druck
- Fans fordern Nachfolger Xabi Alonso, skandierten bereits laut dessen Namen
- CL-Viertelfinal gegen PSG steht an, Liverpool nicht in Favoritenrolle
Vergangene Saison bedeutete Paris Saint-Germain für Arne Slot (47) und Liverpool Endstation in der Champions League. Ein Jahr später steht beim Wiedersehen – dieses Mal im Viertel- und nicht schon im Achtelfinal – noch mehr für den Holländer auf dem Spiel. Sein Trainerstuhl wackelt nämlich bedrohlich.
Vier der letzten sieben Pflichtspiele gingen verloren, so auch der FA-Cup-Viertelfinal am Samstag gegen Manchester City (0:4). «Die Leichtigkeit, mit der Gegner Liverpool ausspielen können, weist auf gravierende taktische Probleme hin», fällt «The Athletic» ein vernichtendes Urteil.
Dauert die Talfahrt an, «dann wird der Druck noch weiter zunehmen – auf die Spieler und ganz sicher auch auf Slot. Und das möchte ich als Fan im Moment nicht sehen», leidet Reds-Legende Steven Gerrard (45) bei «talkSport» mit. «Ich bin ein grosser Slot-Fan. Seine erste Saison hat mich tief beeindruckt», gesteht der Engländer.
Fans skandieren schon Alonsos Namen
2025 scheiterte Liverpool im Europacup zwar relativ früh (eben am späteren Champions-League-Sieger PSG), als Trost hielt aber der Gewinn der englischen Meisterschaft her – im Jahr eins nach der Ära Jürgen Klopp (58). Als Tabellenfünfter (einen Punkt Reserve gegenüber Chelsea) ist derzeit sogar die Qualifikation für die Königsklasse in der kommenden Saison in Gefahr. Immerhin bietet der zusätzliche CL-Platz für die Premier League nun etwas Abhilfe, aktuell dürften die Reds auch kommende Saison in der Königsklasse spielen.
Sollte der Abstand zu den vor Liverpool klassierten Teams Manchester United und Aston Villa aber weiter anwachsen, dann «mache ich mir Sorgen um die Position des Trainers», erklärt Gerrard. Zwischen den beiden Duellen gegen PSG empfängt Liverpool am Samstag zu Hause in der Liga Fulham.
Wie viel Unterstützung der angezählte Slot dann von den Fans bekommt? Bei der Demontage im Etihad gegen Manchester City verliessen einige Liverpool-Supporter vorzeitig das Stadion. Auch wurde bereits der Name von Xabi Alonso (44) skandiert. Der Spanier mit Vergangenheit als Spieler bei den Reds ist nach seinem missglückten Intermezzo bei Real Madrid an der Seitenlinie aktuell ohne Job.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
8
-15
1