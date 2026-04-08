Für Arne Slot und Liverpool kommts im Viertelfinal der Champions League zum Wiedersehen mit Titelverteidiger Paris Saint-Germain. Es gibt bestimmt einfachere Aufgaben, wenn die Zukunft des Trainers auf dem Spiel steht.

Wie bald wird der Slot als Liverpool-Coach frei?

Wie bald wird der Slot als Liverpool-Coach frei?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Liverpool-Trainer Arne Slot steht nach zuletzt schwachen Leistungen unter Druck

Fans fordern Nachfolger Xabi Alonso, skandierten bereits laut dessen Namen

CL-Viertelfinal gegen PSG steht an, Liverpool nicht in Favoritenrolle War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Vergangene Saison bedeutete Paris Saint-Germain für Arne Slot (47) und Liverpool Endstation in der Champions League. Ein Jahr später steht beim Wiedersehen – dieses Mal im Viertel- und nicht schon im Achtelfinal – noch mehr für den Holländer auf dem Spiel. Sein Trainerstuhl wackelt nämlich bedrohlich.

Vier der letzten sieben Pflichtspiele gingen verloren, so auch der FA-Cup-Viertelfinal am Samstag gegen Manchester City (0:4). «Die Leichtigkeit, mit der Gegner Liverpool ausspielen können, weist auf gravierende taktische Probleme hin», fällt «The Athletic» ein vernichtendes Urteil.

Dauert die Talfahrt an, «dann wird der Druck noch weiter zunehmen – auf die Spieler und ganz sicher auch auf Slot. Und das möchte ich als Fan im Moment nicht sehen», leidet Reds-Legende Steven Gerrard (45) bei «talkSport» mit. «Ich bin ein grosser Slot-Fan. Seine erste Saison hat mich tief beeindruckt», gesteht der Engländer.

Fans skandieren schon Alonsos Namen

2025 scheiterte Liverpool im Europacup zwar relativ früh (eben am späteren Champions-League-Sieger PSG), als Trost hielt aber der Gewinn der englischen Meisterschaft her – im Jahr eins nach der Ära Jürgen Klopp (58). Als Tabellenfünfter (einen Punkt Reserve gegenüber Chelsea) ist derzeit sogar die Qualifikation für die Königsklasse in der kommenden Saison in Gefahr. Immerhin bietet der zusätzliche CL-Platz für die Premier League nun etwas Abhilfe, aktuell dürften die Reds auch kommende Saison in der Königsklasse spielen.

Sollte der Abstand zu den vor Liverpool klassierten Teams Manchester United und Aston Villa aber weiter anwachsen, dann «mache ich mir Sorgen um die Position des Trainers», erklärt Gerrard. Zwischen den beiden Duellen gegen PSG empfängt Liverpool am Samstag zu Hause in der Liga Fulham.

Wie viel Unterstützung der angezählte Slot dann von den Fans bekommt? Bei der Demontage im Etihad gegen Manchester City verliessen einige Liverpool-Supporter vorzeitig das Stadion. Auch wurde bereits der Name von Xabi Alonso (44) skandiert. Der Spanier mit Vergangenheit als Spieler bei den Reds ist nach seinem missglückten Intermezzo bei Real Madrid an der Seitenlinie aktuell ohne Job.