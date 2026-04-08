DE
FR
Abonnieren

Angezählt ins PSG-Duell
Wie bald wird der Slot als Liverpool-Coach frei?

Für Arne Slot und Liverpool kommts im Viertelfinal der Champions League zum Wiedersehen mit Titelverteidiger Paris Saint-Germain. Es gibt bestimmt einfachere Aufgaben, wenn die Zukunft des Trainers auf dem Spiel steht.
Publiziert: 15:04 Uhr
Kommentieren
1/8
Arne Slot: Wie lange hält die Vereinsführung noch am Liverpool-Coach fest?
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Liverpool-Trainer Arne Slot steht nach zuletzt schwachen Leistungen unter Druck
  • Fans fordern Nachfolger Xabi Alonso, skandierten bereits laut dessen Namen
  • CL-Viertelfinal gegen PSG steht an, Liverpool nicht in Favoritenrolle
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
RMS_Portrait_AUTOR_364.JPG
Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Vergangene Saison bedeutete Paris Saint-Germain für Arne Slot (47) und Liverpool Endstation in der Champions League. Ein Jahr später steht beim Wiedersehen – dieses Mal im Viertel- und nicht schon im Achtelfinal – noch mehr für den Holländer auf dem Spiel. Sein Trainerstuhl wackelt nämlich bedrohlich.

Vier der letzten sieben Pflichtspiele gingen verloren, so auch der FA-Cup-Viertelfinal am Samstag gegen Manchester City (0:4). «Die Leichtigkeit, mit der Gegner Liverpool ausspielen können, weist auf gravierende taktische Probleme hin», fällt «The Athletic» ein vernichtendes Urteil.

Dauert die Talfahrt an, «dann wird der Druck noch weiter zunehmen – auf die Spieler und ganz sicher auch auf Slot. Und das möchte ich als Fan im Moment nicht sehen», leidet Reds-Legende Steven Gerrard (45) bei «talkSport» mit. «Ich bin ein grosser Slot-Fan. Seine erste Saison hat mich tief beeindruckt», gesteht der Engländer.

Mehr Fussball
Champions-League-Sensationsteam ist hinter Saipi her
Lugano-News
Ab in den Norden?
Champions-League-Sensationsteam ist hinter Saipi her
Sheffield Wednesday stellt unrühmlichen Rekord auf
Abstieg schon lange fix
Sheffield Wednesday stellt unrühmlichen Rekord auf
Ex-Arsenal-Spieler beendet seine Karriere
Seit Herbst vereinslos
Ex-Arsenal-Spieler beendet seine Karriere
Manchester United verlängert mit Maguire
Transfer-News
Über 260 Spiele auf dem Buckel
Manchester United verlängert mit Maguire

Fans skandieren schon Alonsos Namen

2025 scheiterte Liverpool im Europacup zwar relativ früh (eben am späteren Champions-League-Sieger PSG), als Trost hielt aber der Gewinn der englischen Meisterschaft her – im Jahr eins nach der Ära Jürgen Klopp (58). Als Tabellenfünfter (einen Punkt Reserve gegenüber Chelsea) ist derzeit sogar die Qualifikation für die Königsklasse in der kommenden Saison in Gefahr. Immerhin bietet der zusätzliche CL-Platz für die Premier League nun etwas Abhilfe, aktuell dürften die Reds auch kommende Saison in der Königsklasse spielen.

Sollte der Abstand zu den vor Liverpool klassierten Teams Manchester United und Aston Villa aber weiter anwachsen, dann «mache ich mir Sorgen um die Position des Trainers», erklärt Gerrard. Zwischen den beiden Duellen gegen PSG empfängt Liverpool am Samstag zu Hause in der Liga Fulham.

Wie viel Unterstützung der angezählte Slot dann von den Fans bekommt? Bei der Demontage im Etihad gegen Manchester City verliessen einige Liverpool-Supporter vorzeitig das Stadion. Auch wurde bereits der Name von Xabi Alonso (44) skandiert. Der Spanier mit Vergangenheit als Spieler bei den Reds ist nach seinem missglückten Intermezzo bei Real Madrid an der Seitenlinie aktuell ohne Job.

Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
Champions League
Champions League
Premier League
Premier League
Liverpool
Liverpool
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Champions League
        Champions League
        Premier League
        Premier League
        Liverpool
        Liverpool
        Paris Saint-Germain
        Paris Saint-Germain