Seit wettbewerbsübergreifend 36 Spielen ist der englische Zweitligist Sheffield Wednesday ohne Sieg. Das gab es in England seit dem Jahr 1888 lediglich ein Mal.

Der englische Zweitligist Sheffield Wednesday hat einen unrühmlichen Rekord eingestellt. Das Schlusslicht der Championship hat beim 1:1 gegen Leicester City zum 36. Mal in Serie nicht gewonnen. Das hat seit Gründung der ersten englischen Fussball-Profiliga im Jahr 1888 nur ein anderer Verein geschafft.

Derby County – aktuell ebenfalls in der zweithöchsten Liga – durchlebte zwischen September 2007 und August 2008 ebenfalls eine solche Durststrecke. Kommendes Wochenende könnte sich Sheffield Wednesday allerdings zum alleinigen Rekordhalter «krönen». Am Samstag tritt der Traditionsverein und Gründungsmitglied der heutigen Premier League auswärts gegen Tabellenführer Coventry an.

Von A bis Z eine Saison zum Vergessen

Bereits vor dem ersten Spieltag sind die Owls mit einer Hypothek von -18 Punkten in die laufende Saison gestartet. Diesen Umstand hat der Verein durch finanzielle Schwierigkeiten verschuldet. 41 Partien später liegt Sheffield mit -5 Punkten auf dem letzten Rang und weist dabei einen Abstand von beinahe 50 Zählern auf das zweitletzte Oxford auf. Den letzten Sieg konnte Wednesday am 20. September 2025 gegen Portsmouth verzeichnen. Seither hat der Verein 26 Partien verloren und immerhin neun Remis geholt.

Im Klub-Fussball erinnert Sheffields Durststrecke an den ehemaligen Bundesliga-Verein SC Tasmania 1900 Berlin. In der Saison 1965/1966 stellte das Team aus der deutschen Hauptstadt einen Negativrekord von 31 sieglosen Partien in Folge auf. Den Guinness-Welt-Rekord für die längste Durststrecke hält hingegen eine Nationalmannschaft. Andorra bestritt zwischen dem 17. November 2004 bis 13. November 2016 86 Partien und konnte dabei keine einzige für sich entscheiden.