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Heisses Fernduell um Aufstieg
Parallelen zu Thun machen dem FC Aarau Mut

Es ist nicht so, dass der FC Thun letzte Saison durch die Challenge League marschiert wäre. Das Sensationsteam der Super-League-Saison war vor einem Jahr an jener Position, an der nun Aarau steht.
Publiziert: vor 34 Minuten
|
Aktualisiert: vor 27 Minuten
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Aarauer Topskorer mit 15 Toren und 5 Vorlagen: Elias Filet.
Foto: Philipp Kresnik/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Vor einem Jahr war der 29. Spieltag entscheidend
  • Nun kommts am selben Zeitpunkt zum heissen Challenge-League-Abend
  • Macht es Aarau wie letztes Jahr Thun?
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Simon StrimerReporter & Redaktor Sport

Vor genau einem Jahr passiert in der Challenge League etwas Entscheidendes. Am 29. Spieltag schiebt sich der Zweitplatzierte am Ersten vorbei und gibt den ersten Rang nicht wieder her. Für den FC Thun folgt eines der kitschigsten Märchen der Schweizer Fussballgeschichte. Leidtragender damals: der FC Aarau. Nun stehen die Rüebliländer an der exakt gleichen Position wie Thun vor einem Jahr.

Die Situation vor dem heissen Dienstagabend in der Challenge League: Aarau liegt nach 28 Runden auf Platz zwei, punktgleich hinter Leader Vaduz. Das ist eine verblüffende Ähnlichkeit zur letzten Saison. Nach 28 Runden lag Thun damals auf Platz zwei, punktgleich hinter dem damaligen Leader Aarau.

Den 11. Mai im Kalender fett anstreichen

Der Unterschied: Aarau und Vaduz sind in dieser Saison viel besser, als es der aktuelle Super-League-Dominator Thun in der letzten Saison in der Challenge League war. Nach 28 Runden liegen die beiden aktuellen Aufstiegsaspiranten bei 65 Punkten. Thun und Aarau hatten zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr nur je 53!

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Nach dem entscheidenden 29. Spieltag vergrösserte der neue Leader Thun den Vorsprung auf Aarau stetig um zwei Punkte. Bis Anfang Mai das Direktduell anstand. In diesem Spiel machte Thun den Sack zu und den Aufstieg fix. Ein Direktduell der beiden Aufstiegsaspiranten steht auch in dieser Challenge-League-Saison noch an. Am 11. Mai in der zweitletzten Runde duellieren sich Vaduz und Aarau im Ländle.

Aber zuerst steigt das Fernduell am Dienstagabend. Aarau empfängt Etoile Carouge (19 Uhr), Vaduz die AC Bellizona (19.30 Uhr). Ob es wieder zu einem entscheidenden Leaderwechsel kommt?

Die Übersicht des Challenge-League-Abends? Hier gehts zum Spieltag. 

Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Vaduz
FC Vaduz
28
29
65
2
FC Aarau
FC Aarau
28
22
65
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
29
22
53
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
28
7
39
5
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
28
-3
36
6
FC Wil
FC Wil
28
-15
30
7
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
28
-9
29
8
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
28
-13
29
9
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
29
-10
28
10
AC Bellinzona
AC Bellinzona
28
-30
18
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Challenge League
Challenge League
FC Aarau
FC Aarau
FC Vaduz
FC Vaduz
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